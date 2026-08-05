Dnevni horoskop za srijedu 5. kolovoza: Rak uživa u malim stvarima, Bikovi - zabavite se!

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Odgovorno ponašanje i briga za bližnje krasit će vaše odnose s osobama koje vas okružuju. Odnos s partnerom bit će stabilan. Osjećaji će biti snažni, a dobro ćete se slagati i na planu zabave i izlazaka. Njegov optimizam bit će zarazan pa će se i vaše raspoloženje popraviti. Samci, izađite među ljude i dopustite da vas drugi primijete.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Priklonite se zabavi i izlascima jer ćete se odlično provesti. Ako vam se nikud ne izlazi, pozovite prijatelje na ručak ili večernje druženje. Samci, osoba koja vam je prijatelj mogla bi vam postati nešto više. Prvobitnu zbunjenost zamijenit će spoznaja da ni vama nije svejedno. Nije isključeno da večer dočekate u zagrljaju.

Foto: Canva

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ne budite pretjerano kritični prema partneru, prijateljima ili članovima obitelji, a ako ste negdje na ljetovanju, ne opterećujte se sitnicama. Imate li primjedbe na smještaj, iznesite ih taktično. Osjećate li napetost, najbolje ćete se opustiti u društvu. Ako ste na moru ne pretjerujte sa sunčanjem, jer ste u razdoblju kad vam je zdravlje osjetljivije.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Uživat ćete u malim stvarima, kavi s prijateljima, a osobito u pripremi večere za simpatiju. Bit ćete uvjerljivi i ostavljati dobar dojam na okolinu. Dan je odličan za putovanja, pa ako ste za upravljačem vješto ćete se snalaziti na autocestama. Mogli biste posjetiti brata ili sestru, ili će k vama doputovati netko od rodbine.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Partner će se naći u financijskim problemima. Postat će razdražljiv, no takvo ponašanje ne smijete doživjeti osobno jer to nema veze s vama i vašom ljubavi. Možda mu nećete moći pružiti najbolje rješenje, no mnogo će mu značiti vaše razumijevanje. Bavite li se uređenjem stana ili vikendice, pazite se ozljeda.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Neka vam ljubav i obitelj budu u prvom planu, no ipak ne zapostavljajte društveni život. Izađite vani zajedno s partnerom, dogovarajte izlaske s više ljudi, pozovite prijatelje k sebi. Svojim dobrim raspoloženjem privlačit ćete znane, ali i neznane. Partner će primjećivati da ste zanimljivi drugima pa će iskazivati ljubomoru.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Posvetite se privatnom životu, osobito ako ste ga zbog posla zanemarili. Isplanirajte nešto lijepo što će se svidjeti vašoj obitelji, a mobitele isključite na neko vrijeme kako vas netko ne bi uznemirio. Ako danas putujete budite koncentrirani, a česte stanke i osvježenje voćnim sokom ili kavom držat će vas svježima.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Imat ćete napete odnose s ukućanima, osobito ako ste mlađi. Večer obećava više sklada, pa se za dana nastojite odmoriti kako biste se pripremili za večernji izlazak. Ljubavni odnos bit će pun strasti, ali i svađa pa ćete se s partnerom često miriti i svađati. No jedno bez drugoga nećete moći.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Planeti vas usmjeravaju na rješavanje obiteljskih i bračnih problema. Nužni su ustupci, a i partner će prigovarati zbog vašeg izbjegavanja odgovornosti. Iako će se truditi zadržati kontrolu i ovladati svojim reakcijama, vaše će ga riječi i komentari ljutiti. Trebat će vam više vremena za sebe, za opuštanje i odmor.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Priuštite sebi trenutke izležavanja i potpunog odmora. Nemojte stalno misliti na posao i brige. Dopustite prijateljima da se pobrinu za dobru zabavu, a vi se samo lijepo uredite i uživajte u društvu. Slobodni bi se mogli zaljubiti, ali nećete znati kako započeti vezu. Pričekate li još malo, sve će sjesti na svoje mjesto.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Neće vam poći za rukom osigurati dan odmora. Nadvikivati ćete se s djecom ili pokušati objasniti ukućanima da trebaju pospremati stvari za sobom. Tvrdoglavost i ljubomora predstavljat će smetnju osjećajnom skladu. Bit ćete nestrpljivi pa će ljubavne iskre dovoditi do rasprava. Večernji sati donose više mira i stabilnosti.

Foto: Dreamstime

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Mogla bi vam se udvarati osoba s kojom ste poslovno povezani. Ne dopustite si trenutak neopreza, osobito ako je druga strana u bračnom odnosu. Poremećene odnose s djecom popravite otvorenim razgovorom. Odvojite malo vremena za sređivanje računa, plaćanje režija i organizaciju kućnog proračuna.