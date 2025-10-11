Dnevni horoskop za subotu 11. listopada: Ribe neka se posvete hobijima, Vage družite se...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Prionite na poslove koji iziskuju vještinu, spretne ruke, osobita znanja i kreativnost. Što zadaci budu složeniji, vaše će zadovoljstvo i užitak biti veći. U nekim odlukama povodit ćete se intuitivno i drugima djelovati neshvatljivo, no samo ćete vi znati da ste u pravu. Mogla bi vam se javiti osoba čiji poziv očekujete s nestrpljenjem.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Mogući su nesporazumi s partnerom oko novaca ili prijatelja. Prigovarat ćete mu da previše troši ili se neodgovorno ponaša. Pokuša li se obraniti od vaših optužbi, spremno ćete mu uzvratiti protuargumentima. Privrženi ćete biti braći ili sestrama te zajedno rješavati neke sporove iz prošlosti.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ostvarite li poznanstvo, na pomolu je nova ljubavna veza. Bračni odnosi prolaze kroz razdoblje raščišćavanja problema, pa će i svađe nerijetko biti i konstruktivne. Uživat ćete u razgovoru s osobom koja će vas osvojiti svojim izgledom, znanjem i inteligencijom. Ono što ćete čuti, potaknut će vas na razmišljanje.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Primijetite li da je partner zamišljen, ne dovodite u pitanje njegove osjećaje prema vama. Ne stvarajte probleme tamo gdje ih nema. Trebat će vam dosta samokontrole da izbjegnete svađe i da ne reagirate na uobičajene provokacije. Priuštite si više vremena za sebe, omiljene hobije i poslove kojima se kanite uskoro pozabaviti.

Foto: Maruzhenko Yaroslav

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Postat ćete aktivniji, što će vas odvesti u zanimljiva društva i omogućiti proširenje kruga poznanika. Nečiji kompliment stavit će vam do znanja da vas prijatelji cijene. Bilo da je riječ o rješavanju problema, napetim obiteljskim odnosima ili dvojbama koje muče prijatelja, poći će vam za rukom opustiti sugovornika i pomoći mu pronaći rješenje.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nezadovoljstvo i stres mogu se nepovoljno odraziti na vaše zdravlje, pa povedite više računa o sebi. Ne dajte da vas drugi previše iscrpljuju svojim problemima. Neke društvene obaveze prisiljavat će vas da radite ono što inače ne biste, da se pojavljujete na mjestima koja ne volite i razgovarate s pojedincima koji vam idu na živce.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Provedite dan u veselom društvu i na različitim mjestima, jer će vas to ispuniti pozitivnom energijom. Nova poznanstva i bogatstvo društvenih zbivanja nastojte doživjeti što opuštenije. Iskoristite konstruktivno svoju kreativnu energiju, zapisujte ideje, uredite stan ili napravite novi razmještaj i uživajte u promjenama.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Pronađite vremena za sebe. Pozabavite se omiljenim aktivnostima koje ste zapustili. Osjetite li se zanemareno od partnera, nemojte dramatizirati. Vaša osjećajna situacija činit će vam se bezizlaznom, no porazgovarate li s prijateljem, njegova objektivna procjena vaše situacije pomoći će da shvatite kako za sve ima rješenja.

Foto: Canva

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete skloni promjenama raspoloženja koje partner neće lako podnositi. Krivo će ih tumačiti, misleći da izbjegavate njegovu blizinu. Dokažite mu da tomu nije tako. Samci će biti otvoreni za sklapanje novih poznanstava. No još uvijek vam se jedna osoba vrzma po glavi i zbog nje niste spremni za nešto novo.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Malo je vjerojatno da ćete dan provesti u mirnom ugođaju. Vrijeme će protjecati ubrzano, a na dnevnom redu naći će se planovi za uređenje stambenog prostora. Večer posvetite partneru i ukućanima. Izlazak udvoje podsjetit će vas na dane romantike. Obavite obećani posjet rodbini ili roditeljima koji vas željno iščekuju.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Organizirajte dan onako kako vam odgovara, bilo da je to dugo jutarnje spavanje ili planiranje večernjeg izlaska. Zaboravite na brige, priuštite sebi neku malu radost. Nemojte dopustiti da bliske osobe utječu na vaše raspoloženje ili da vas pogrešno savjetuju, čak i u najboljoj namjeri. Samcima predstoji poznanstvo.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Osjetite li nervozu, objasnite bližnjima kako se osjećate, pa vas neće opterećivati suvišnim pitanjima i dodatnim obavezama. U ljubavi ćete biti sumnjičavi i skloni ljubomori. Nemojte dopustiti da partner to primijeti, osobito ako je vaša veza tek odnedavno počela. Njegujte kvalitetu slobodnog vremena, posvetite se hobijima.

Foto: 123RF