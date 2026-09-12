Dnevni horoskop za subotu 12. rujna: Vage se bore s tračevima, a Škorpionima nedostaje strasti

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Povećan rad i psihički umor prilično su vas iscrpili. Pred drugima ćete glumiti da ste dobro raspoloženi, no u sebi ćete znati da to nije tako. U ljubavnim pitanjima preporučljivo je čekati i zasad se povesti osjećajem odgovornosti. Moguće su tajne veze, buran ljubavni život, ali i trenuci sreće i ushita.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Neće vam nedostajati zabave. Bit ćete rado viđeni u svakom društvu i uživati u komunikaciji s ljudima. Zauzeti će uživati u povećanoj partnerovoj pažnji, a slobodni bi mogli ući u obećavajuću vezu. Posvetite se sitnim zadovoljstvima, pa makar to bilo čitanje knjige ili gledanje omiljene TV - serije.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Očekuje vas povećan obim radnih aktivnosti u kući - nešto ćete popravljati ili imati majstore. Odnosi s ukućanima mogli bi se pogoršati. Ključ skladnih obiteljskih odnosa nalazit će se u vašoj sposobnosti da prihvatite ljude i događaje onakvima kakvi oni doista jesu, a ne u tvrdoglavom ustrajanju na vlastitim stavovima.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Pokažite starijem članu rodbinu koliko vam je stalo do njega - vaša će mu pomoć i savjeti biti dragocjeni. Nemir će vas poticati na djelovanje i neće vas držati ni vrijeme ni mjesto. Posvetite se sebi i radite ono što vas ispunjava. Mogli biste nešto rušiti ili popravljati u svom stambenom prostoru, a domaćice se primiti generalnog pospremanja.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Zaboravite na dugo ispijanje kave i izležavanje na kauču. Dan je kao stvoren da ga provedete na zanimljiv i zabavan način. Pogodovat će vam pojačana tjelesna aktivnost i druženje s veselim ljudima. Slavi li netko rođendan bit ćete široke ruke u darivanju, a slično će biti ako su posrijedi krstitke ili nečija svadba.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Gdje god se zatekli, plijenit ćete pozornost. Reakcije ljudi na vaš način razmišljanja podsjetit će vas koliko ste drukčiji od njih - shvatite to kao svoju prednost. Otvorite se novim ljubavnim iskustvima. Ako ste mlađa osoba i želite ljubavnu vezu, večerašnji izlazak mogao bi vas iznenaditi novim poznanstvom.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Doći ćete u kontakt s ljudima koji će vam napuniti glavu raznim pričama i tračevima. Ne dopustite da vam dan pokvare ljudi koji su sporedni u vašem životu. Osjećat ćete potrebu za samoćom te uroniti u svoj svijet mašte. Iz crnih misli najbolje će vas izvući članovi uže obitelji, ali i veseli prijatelji.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Vaša veza funkcionirat će u skladu, ali možda ćete žaliti jer vam nedostaju strasti i zavođenja. Aktivirajte maštu i ponovno zavedite partnera. Samci, mogla bi vas nazvati osoba na koju intenzivno mislite, pa nije isključeno večernje druženje. Mlađi će se odlično provesti na tulumu ili rođendanskom slavlju.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Neraspoloženi ste, ali bez konkretnog uzroka. O nekim problemima ne isplati se razmišljati, osobito ako se ne može na njih izravno utjecati. Oni koji imaju poslovnih problema, cijeli će dan misliti samo o tome. Pokušajte se opustiti i baviti vedrijim stranama života, a poslom se baviti za vrijeme radnog tjedna.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Tragat ćete za promjenama koje bi učinile vaš život raznovrsnijim. Možda ćete se prisjetiti zaboravljenih hobija i zdušno im se posvetiti. Putovanja ili kontakti sa strancima donijet će vam mnogo zadovoljstva, osobito ako su ljubavne prirode. Mogla bi vas početi zanimati neka duhovna tehnika, religija ili meditacija.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Fizička privlačnost koju osjećate prema jednoj osobi, mogla bi vam pomutiti razum. Ustrajte na čistim i jasnim odnosima, kako se ne biste upetljali u ljubavni trokut. Puni ste samopouzdanja, no poslušajte dobronamjerne kritike koje vas upozoravaju da ste subjektivni. Na zdravlje pripazite, u posebno ste osjetljivom razdoblju!

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Obiteljski i stambeni problemi bit će glavna zapreka da se osjećate opušteno. Ako ste u braku, razne obaveze odvlačit će vas od obitelji, pa se pokušajte organizirati ili na neki drugi način nadoknaditi izgubljeno vrijeme. Budete li u većem društvu, mogli biste svojim načinom razmišljanja izazvati žešću raspravu.