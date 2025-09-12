Dnevni horoskop za subotu 13. rujna: Djevica je osjetljiva i iscrpljena, Rak nema mira...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Pokazat ćete se vrlo mudrima u rješavanju partnerovih problema. Priznat će vam da ga stalno nečim ugodno iznenađujete. Dio dana posvetit ćete učenju, prikupljanju informacija i istraživanju, a u tome ćete biti vrlo uspješni. Provodite li dan na mjestu gdje cirkulira puno ljudi, pripazite na svoje vrijedne stvari.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Dan provedite aktivno jer višak energije negdje morate izbaciti. Organizirate li veselicu ili pozivate prijatelje na večeru, dobra zabava i raspoloženje su neupitni. Samci, nemojte se zatvarati u kuću. Nabacite zavodnički osmijeh i krenite u osvajanje; vaš šarm i izazovan izgled nikog neće ostaviti ravnodušnim.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete privlačni i zavodljivi. Uživat ćete u izrazima simpatije drugih, flertu i zavođenju. Znat ćete se postaviti u svakoj situaciji, pa ćete uspješno otkloniti sumnje koje su se uvukle u vaš ljubavni odnos. Potrebe drugih stavljat ćete ispred svojih. Pomagat ćete djeci u učenju ili brinuti oko starijih i bolesnih ukućana.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ne preuzimajte na sebe naporne poslove jer čim ih se primite, shvatit ćete da ih nemate volje privesti kraju. Kućnog mira nećete imati. Mogli bi vam banuti gosti koje biste najradije izbjegli. Izvjesna je iscrpljenost i slabost pa ako ne morate na put ili večernji izlazak, radije ostanite kod kuće i odmorite.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Ako ste planirali miran dan koji ćete provesti pred televizijskim ekranom ili se baveći hobijem, tako neće ispasti. Prijatelji će vas nagovarati na izlazak i uspjeti nagovoriti. Primate li goste, očekuje vas ugodno druženje s onima koje niste dugo vidjeli. Ako ste u vezi, uživajte u ljubavi i nastojte unaprijediti kvalitetu odnosa.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Odnosi s bližnjima nalagat će povećani oprez. Osjetljivi ste i iscrpljeni privatnim problemima ili vas muče poslovne brige. Sve se to može odraziti i na vaše raspoloženje, pa ćete podlijegati neveselim mislima. Ne budete li se odmarali ili našli trenutke samo za sebe, nećete imati snage za sve obaveze koje vas očekuju.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjećat ćete se privlačno i zavodljivo. Pravi je trenutak da nadoknadite propuštene ljubavne prilike i spoznate snagu svojih osjećaja. Održavate li vezu na daljinu, moguće je ugodno iznenađenje koju će vam prirediti partner. Planirate li večernji izlazak, šokirat ćete prijatelje svojim neobičnim, ali originalnim odjevnim kombinacijama.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Razmišljanje o obavezama vezanih za plaćanje računa, nabavku namirnica i čišćenja kuće neće vam baš lako pasti. Da možete, najradije biste drugima prepustili da sve odrade umjesto vas. Neke očekuju povećani troškovi – možda vas je netko pozvao na svadbu za kuma ili netko od ukućana ima rođendan.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Neaktivan način života činit će vas nervoznima – imat ćete osjećaj da nešto propuštate ili da će se nešto bitno dogoditi bez vas. No ako se odazovete pozivu za izlazak, upoznavanje novih ljudi bit će vam dosadno i zamorno. Shvatit ćete da vam je najbolje u društvu starih prijatelja s kojima ste najopušteniji.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Odmak od svakodnevice omogućit će vam uzbudljiviji odnos s partnerom. Stoga nemojte ostati u kući, nego se oboje zaputite u šetnju ili posjetite zajedničke prijatelje i rodbinu. Popularnost će vam naglo porasti, pa će vaš mobitel i elektronska pošta biti zatrpani pozivima na razna druženja i zabave.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete razigrani. Privučeni vašom pozitivnom energijom, mnogi će s vama rado popričati na kavi. Mlađi će se odlično provesti u društvu, a nije isključeno ni da upoznaju osobu koja će ih privući lijepim izgledom. Odnosi s djecom bit će nepresušno vrelo inspiracije. Njihovi uspjesi i male pobjede i vas će poticati na dodatni trud.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Partnerovi poslovni problemi pridonose napetosti u vašem bračnom odnosu. Nemojte mu previše zamjerati ako u posljednje vrijeme nije prisutan u kući, jer očito za to ima dobre razloge. Današnji dan provedite zajedno, pokušajte mu malo više ugoditi. Nemojte dopustiti da vam roditelji govore što i kako nešto trebate napraviti.

