Dnevni horoskop za subotu 15. studenoga: Rak je vrlo ranjiv, Vaga čini sve sa šarmom...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemirni ste i imate potrebu kretati se i komunicirati, makar bez konkretnog cilja. Izmislit ćete opravdanje da nekoga nazovete ili da nekamo pođete. No oni na koje ste računali neće vam biti na raspolaganju jer će jedni biti u gužvi, a drugi nedostupni. Večernji sati najviše uzbuđenja donose samcima – uživat ćete u nečijoj naklonosti.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Radoznali ste i željni novih informacija koje mogu varirati od intelektualnih saznanja do svakodnevnih tračeva. Bikovi željni ljubavi blizu su zadovoljstva na tom planu. Na putu prema osjećajnom uspjehu može vas zaustaviti pasivnost pa nemojte očekivati da samo druga strana poduzima korake, dok vi mirno čekate na razvoj situacije.

Foto:

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete suosjećajni i susretljivi, što će okolina prepoznati i tražiti od vas usluge. Uživat ćete u primanju komplimenata i time poticati partnerovu ljubomoru. Primijetite li da se ljuti, pokušajte ga udobrovoljiti. Vrijeme je povoljno želite li poduzeti nešto korisno vezano za svoje tjelesno zdravlje ili estetski dojam.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Osjetljivi ste i ranjivi pa se zaštitite od stresa. Otkažite dogovore i sastanke, ali na vrijeme obavijestite one koji na vas računaju. Očekujte telefonski poziv osobe uz čiju ćete pomoć riješiti problem koji vas dugo tišti. Ne dopustite da se sve odvija preko telefonske žice, pozovite je na kavu i uživajte u razgovoru.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Dok ćete u situacijama koje zahtijevaju logiku ili vještinu briljirati, slabije ćete se snalaziti na ljubavnom planu u kojemu biste mogli povući nesmotrene, nagle poteze. Ne propitkujte partnera o njegovim bivšim vezama jer će to stvoriti neugodno ozračje u vašem odnosu. Imate li zategnut odnos s bratom, danas ćete i to riješiti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Magnetski će vas privlačiti kupnja i obilasci trgovina. Priuštit ćete si kakvu stvarčicu, možda komad garderobe, božićni ukras ili kozmetički preparat. Na pomolu su nova poznanstva, a prilike za ljubavne početke bit će povećane, osobito ako se zateknete u društvu. Mogla bi vam se svidjeti osoba iznimno atraktivnog izgleda.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Teret obaveza postat će vam lakši, a optimizam i samopouzdanje će vam se povećati. Povećano samopouzdanje u odnosu sa suprotnim spolom navest će vas na odvažne, ali ne i nerazumne poteze. Sve što ćete činiti bit će sa stilom i šarmom. Zateknete li se u većem društvu, briljirat ćete dosjetkama i humorom.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Uzrujavat će vas nagomilane kućne obaveza, ali vi se znate organizirati tako da u kratko vrijeme možete obaviti sve što je bitno. Susrest ćete se s više prilika za putovanje, a odnosi s braćom ili sestrama te ukućanima na pragu su boljeg razdoblja. Okrenite se prema sebi – otkrijte što je razlog vašem nemiru. Možda nešto trebate mijenjati.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Dobrog ste raspoloženja, ali prevelika količina vanjskih podražaja ipak će na vas djelovati stresno. Mnogo ćete kontaktirati s ljudima, puno telefonirati i slati SMS poruke ili obavljati niz sitnih poslova. Budete li prikovani za stan, bit ćete nezadovoljni. Stoga, iskoristite popodne za šetnju ili kavu u dobru društvu.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Obratite pozornost na detalje. Mnogo će vam sitnica odvraćati pogled s bitnog, a moguće je i da će vas netko htjeti nasamariti, podvaliti vam nekvalitetan proizvod, uzvratiti nedovoljno novca. Svaki prizor nereda izazivat će u vama tjeskobu, pa ćete unatoč umoru mnogo snage trošiti na uređivanje doma. Nemojte pretjerivati!

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Usmjerit ćete pozornost na svoju vanjštinu pa ćete više vremena provoditi uljepšavajući se, slažući odjevne kombinacije ili radeći na oblikovanju tijela. Partner će biti iznimno raspoložen za razgovor, pa je pravi trenutak da nešto predložite ili zatražite odgovore na neka pitanja. Telefonskim pozivom iznenadit će vas netko iz inozemstva.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Nesigurni ste u sebe i rezultate svoga djelovanja, no okolina će o vama imati znatno pozitivniji stav. Raspoloženje će vam popraviti osoba koja ima podroban uvid u vaš život. Intuitivno ćete prepoznavati tuđe misli i osjećaje, a snovi će vam biti intenzivni. Žustra rasprava u obitelji oko novca mogla bi završiti svađom.

Foto: Iakov Filimonov