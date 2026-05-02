Dnevni horoskop za subotu 2. svibnja: Ovan neka pazi kako troši, Lav bi se mogao svađati

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Financijske probleme nemojte rješavati dodatnim zaduživanjima kod prijatelja ili rodbine. Pazite na svakodnevne troškove, ne ulazite u dugovanja, osim ako baš morate. U nečemu ćete prihvatiti veću odgovornost, preuzeti na sebe brigu o starijima, ili će se od vas očekivati da se postavite zrelije u obiteljskoj situaciji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pripremite se na nesporazume u komunikaciji s ukućanima te razna kašnjenja i odgode. Iako ništa od svega toga neće biti dramatično, bit će dovoljno da vam pokvari raspoloženje. Što se manje budete opirali nečijim prijedlozima, prije ćete uvidjeti koje korake valja napraviti kako biste se zaštitili od neželjenih utjecaja.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Glavnina preokupacija bit će vezana uz dom i odnos s obitelji, partnerom i djecom. Planirat ćete uređenje ili proširenje životnog prostora, a neki će razmatrati kupnju vikendice na moru. Članovima obitelji pomagat ćete da brže ostvare svoje planove. Na ljubavnom planu stvari se razvijaju baš onako kako ste htjeli.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Unatoč trenucima nervoze i zahtjevnih obaveza, nećete nailaziti na nepoznanice. Mnogo toga što se zbivalo postat će vam jasnije. Osjećat ćete se sigurnije i spremnije za nove poslovne i ljubavne pothvate. Netko će biti raspoložen za druženje s vama, no nećete slutiti da se iza toga skrivaju dublji osjećaji prema vama.

Foto: PROFIMEDIA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Mogli biste se posvađati sa starijim članom obitelji, koji će vam nametati svoje stavove. No mudro ćete popustiti, znajući da ćete ionako sve napraviti po svome. Iz neraspoloženja će vas najbolje izvući prijatelji. Ugodna i mirna večer provedena u njihovu društvu vratit će vam osmijeh na lice.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Pred vama je ugodan dan u kojem ćete potpuno zaboraviti na stare probleme. Odnosi s osobama koje žive u inozemstvu ili često putuju, bit će istaknuti. Mogli biste se s nekima od njih uskoro vidjeti ili ćete dobiti poziv da ih posjetite. Ljubavni odnos se polako raščišćava - nesporazumi blijede pred ljubavnom snagom!

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Slobodne trenutke posvetit ćete čitanju omiljenog štiva ili gledanju filmova. U ljubavi je sve moguće, od romantičnog zaljubljivanja do oživljavanja prekinute veze. Samci će na putovanju ili društvenom skupu upoznati nekog posebnog, a vrlo brzo će i dogovoriti sastanak. Starije pripadnike znaka očekuju povećani troškovi.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nove životne okolnosti i prilike neće vas zaplašiti. Štoviše, omogućit će da proširite svoje obzore i potaknuti vas da na drukčiji način razmišljate o budućnosti. Možda će vam biti dosta rada za drugog pa ćete razmišljati o osamostaljenju. Mlađi će željno iščekivati da im zazvoni mobitel i simpatija se javi.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Često ćete mijenjati raspoloženja. Mogli biste svašta izgovoriti bliskim osobama, a onda požaliti. Ne prepuštajte se tmurnim raspoloženjima. Ako vas ipak obuzmu, prionite na čišćenje stana. Nije li vam do radnih aktivnosti, slušanje ugodne glazbe također može pripomoći u borbi protiv neraspoloženja.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Najviše će vas veseliti vrijeme koje možete posvetiti samo sebi - većina će uživati u pasivnom odmoru. Dovoljno ste spretni da sve poslove obavite i sutradan. Večernji izlazak donijet će trenutke pravog uzbuđenja jer ćete se naći u ugodnom društvu, a ako ste sami, može vam se dogoditi i nova simpatija.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Treba vam netko tko će vas razumjeti i podržati, no lako se može dogoditi da će malo tko imati vremena za vas. U privatnom životu morate donijeti bitne odluke, no još nećete imati snage suočiti se s većim promjenama. Budite pokretljivi i bavite se sportom jer će tjelesna iscrpljenost pomoći da lakše zaspite.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uživate li u kupnji, provedite jutro u razgledavanju trgovina. Omiljene aktivnosti i hobiji pomoći će vam odstraniti napetost. Ljubavni život će se poboljšati. Mogli biste održavati vezu s osobom koja živi u drugom gradu ili putem prijatelja upoznati nekog tko će vam se svidjeti zbog svog samozatajnog ponašanja.