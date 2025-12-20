Pročitajte dnevni horoskop za subotu 20. prosinca i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za subotu 20. prosinca: Vodenjak se osjeća osamljeno, Rak je ljubomoran...
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3
Kako biste uštedjeli energiju bilo bi uputno ne gubiti vrijeme na prazne priče, nego se primiti zaostalih poslova. Ne ostavljajte sve za posljednji trenutak – obavite potrebnu kupnju kako vam sutradan ne bi nešto nedostajalo. U ljubavi će vas pratiti misao da vam partner ne posvećuje dovoljno pozornosti. No to ipak nije tako.
POGLEDAJ VIDEO:
Pokretanje videa...
Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Pozitivno ćete razmišljati o svojoj budućnosti, postati bliskiji s nekim ljudima ili otputovati. Vaša će vas društvenost i želja za zabavom udaljiti od obiteljskih zbivanja ili zadržati izvan doma do sitnih noćnih sati. Oni koji planiraju putovanje, odlično će se snalaziti u prometnim gužvama i spretno pronalaziti prečace do odredišta.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 2
Planetarni utjecaji smanjit će vašu tjelesnu izdržljivost, ali pojačati tvrdoglavost koja će ići na štetu bližnjih. Bit ćete uznemireni i rastreseni. Nedostajat će vam koncentracije pa ćete gubiti osjećaj za prave vrijednosti. Velike promjene kucaju na vaša vrata i najviše će zahvatiti područje posla, odnosno karijere.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Dosada i rutina narušavat će vaš entuzijazam i želju da se malo više pozabavite svojim brakom i partnerom. Moguće su i prepirke zbog ljubomore. Vaš ležeran odnos prema ukućanima izazvat će nečije negodovanje. Ne dopustite da se rodbina bračnog partnera upliće u vaše probleme. Ako treba, dajte im to otvoreno do znanja.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3
Shvatit ćete da morate djelovati, ne želite li dovesti u pitanje budućnost odnosa. Otvoreni razgovor riješit će mnoge dvojbe. Ako nešto ostane neizgovoreno, dajte partneru još malo vremena za razmišljanje. Mnoge domaćice dan će provesti radno, u spremanju i čišćenju, ali će biti zadovoljne učinjenim.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Mlađi i slobodni imat će prilika za nove ljubavne početke. Izlasci i druženja odvest će ih u zagrljaj privlačnoj osobi
pa su izvjesne ljubavi na prvi pogled. Iznenadne prilike otvorit će vam brojne mogućnosti i ostvariti ono o čemu
ste potajice maštali. Idućih se dana usmjerite na zarade – u tome ćete imati veliku planetarnu potporu!
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
Preispitajte ljubavne stavove, promislite jeste li ispravno postupili u nekim situacijama. Obiteljski odnosi možda se neće odvijati onako kako biste željeli, pa ćete imati dojam da ste se udaljili od ukućana. Ako se u brak uvukla dosada, probudite zaspalu romantiku, pripremite intimnu večeru za dvoje.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Iako će vam nedostajati discipline i motivacije, nastojte ispuniti svoje obveze. Kad se jednom pokrenete, shvatit ćete da sve ide lako. Mogli biste se naći u zagrljaju osobe kojoj ste zapeli za oko ili popustiti udvaranjima osobe koja vas već podulje vrijeme osvaja. Očekuje vas poziv, vijest ili nečiji posjet iz inozemstva.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 3
Spretno ćete većinu obaveza prebaciti na ukućane, a vi se baviti razonodama koje iziskuju izlaske, kontakte s ljudima i putovanja. Tu ćete biti na svom terenu i pokazati zavidnu snalažljivost. Ljubavni partner ugodno će vas iznenaditi gestom ili izjavom. Bit ćete spremni na ustupke koji će poboljšati kvalitetu vašeg odnosa.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Poziv prijatelja na večernji provod s radošću ćete prihvatiti. Posvetit ćete posebnu pozornost izgledu i zablistati u svom najboljem izdanju. U vama će tinjati impuls za osjećajnim prepuštanjem. Ljubavna zbivanja nosit će dašak romantike, ali i odgovornosti. Druga strana će htjeti ozbiljnu vezu, no vi još kao da niste za to spremni.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Osjećat ćete se osamljeno, unatoč dragim prijateljima koji vas okružuju. Razgovarat ćete s njima, ali vaše će misli i osjećaji biti negdje drugdje. Mogli biste previše očekivati, a premalo dobivati ili se osjećati neshvaćeno. Ne morate se zbog toga zabrinjavati. Posrijedi je prolazna kriza koja će brzo nestati.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Zračit ćete nečim posebnim pa će se mnogi pogledi zadržavati na vama. Prijateljska osoba suprotnog spola promatrat će vas drugim očima, a nije isključeno da vam simboličnim darom diskretno otkrije svoje osjećaje. Moguć je neočekivani posjet rodbine ili poziv iz inozemstva. Mobitel će vam biti zatrpan SMS porukama.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+