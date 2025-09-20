Dnevni horoskop za subotu 20. rujna: Rak je dobro raspoložen, Lavu su bitni obiteljski odnosi...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Suzdržite se akcije i bitnih odluka jer se stvari neće odvijati kako ste željeli. Nemojte silom rješavati probleme. Društvo prijatelja lako bi vas moglo odvući od neodgodivih obaveza, pa će vam ostati premalo vremena za njihovo završavanje. Probajte ne misliti na poslovne probleme. Usredotočite se na ono što vam dobro ide.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Usmjerite energiju na aktivnosti vezane uz dom, a pritom budite aktivni i kreativni. Bilo da vas muči ozbiljniji bračni problemi ili sitnije razmirice, osmislite dan udvoje, ispunjen omiljenim aktivnostima. Bit ćete okrenuti društvenom životu. Najradije ćete boraviti među gomilom ljudi, posebno na bučnim okupljalištima mladih.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ako vam je partner osjetljiva osoba, nemojte se šaliti na njegov račun. Bit će dovoljna sitnica pa da se posvađate. Neće vam poći za rukom napraviti sve što ste planirali. U tome će vas spriječiti zahtjevi ukućana i djece, kao i nenajavljeni posjeti rodbine. Posvetite djeci više vremena, pomognite im u učenju.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Ništa neće moći narušiti vaše dobro raspoloženje. Neće vas ljutiti neispunjena obećanja i roditeljske naredbe. Uživat ćete u odmoru, čitanju knjige i gledanju filmova, a prijatelje uveseljavati svojim zgodama iz djetinjstva. Mogao bi vam se javiti prijatelj ili rođak koji živi udaljeno od vas i najaviti svoj dolazak.

Foto: DMITRY AGEEV

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Zanimat će vas sve što se događa u vašoj blizini. Bitni su vam obiteljski i drugi bliski odnosi. Možda ćete u nekim situacijama previše osjećajno reagirati, no sami sebe ćete prizemljiti. U dnevni raspored svakako uvrstite izlazak u društvo, jer ćete se dobro zabaviti. Prijatelj u nevolji mogao bi vas tražiti pozajmicu.

Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Želje i potrebe će se iskristalizirati, a njihovim ispunjenjem i vi postajete zadovoljniji. Nakon brojnih obaveza osjećat ćete potrebu za odmorom. No u večernjim satima energija će vam se vratiti pa ćete biti spremni za druženje i izlaske. Slobodni će se odlično zabavljati, a pritom i sklapati nova poznanstva ili će vam se netko udvarati.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Odgodite sve zamorne aktivnosti. Ne mislite toliko na brige, nego se usredotočite na ono što vas čini zadovoljnima. U napetim situacijama potražite kompromisno rješenje ili se povucite. Ako ste odlučili raščistiti s prošlošću, nemojte dopustiti da vas pokoleba osoba koja nema stvaran uvid u vaš život i osjećaje.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Vaša zanimanja i interesi, bit će brojni i raznoliki. Pristupačnost i pokretljivost bit će neke od odlika kojima ćete dobivati simpatije okoline. Mnogo vremena provodit ćete u pokretu, u autu ili šetnji. Živjet ćete punim plućima -uživat ćete u zabavama i društvu zgodnih pripadnika suprotnog spola. Nije isključeno ni poznanstvo.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Umor i nezadovoljstvo pojavit će se već tijekom jutra. Možda je uzrok svađa s partnerom ili prekid veze. Živcirat će vas zahtjevi ukućana i kućni poslovi, pa ćete se zatvarati u svoja četiri zida sobe. Najugodnije ćete se osjećati u društvu knjiga, glazbe i filmova, ali i u bavljenju sportom.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Postavite se odlučnije u obiteljskim odnosima, osobito ako ste se udaljili jedni od drugih. Bračne veze doživjet će osvježenje, a samci se zainteresirati za osobu koja živi u drugom gradu. Nemogućnost da se viđate, nadoknađivat ćete telefonskim razgovorima. Morat ćete uložiti više energije u komunikaciju s ukućanom koji će biti sklon kritiziranju.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ljudi će se pred vama lako otvarati i otkrivati svoje osjećaje i probleme. Vaši će im savjeti biti od pomoći, ali pazite da se previše ne unesete i izgubite objektivnost. Izbjegavajte nepotrebne troškove. Provjerite jeste li platili sve račune i podmirili dugovanja. Mogli biste si priuštiti nešto što je skupo, ali će to biti jače od vas.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Mogli biste se zateći u društvu ljudi s kojima niste bliski. Nađete li se na meti nečije kritike, naoružajte se samokontrolom i ne dajte se navući na provokacije. Ako ste nedavno ušli u ljubavnu vezu, ne uzbuđujte se bude li odnos pomalo nestabilan jer će sigurnosti nedostajati i drugoj strani.