Dnevni horoskop za subotu 23. kolovoza: Bikove čeka nova veza, Rakovi se trebaju družiti

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Planeti osnažuju vašu potrebu za ljubavlju i aktivnijim uključivanjem u društveni život. Samoća i nerad bit će posljednje što ćete odabrati. Prihvaćat ćete pozive na kavu i rado se pojavljivati na raznim društvenim događanjima. Ono što se događa vama, bit će manje bitno od zbivanja u životu vaših prijatelja ili partnera.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjetit ćete potrebu da se odmaknete od sivila svakodnevice. Zamarat će vas jednoličnost i materijalni aspekt života oko kojeg se sve vrti. Doživjet ćete dublje spoznaje o sebi, tražiti više slobode u djelovanju i odlučivanju i to isto prenijeti na partnera. Ako ste u koga zaljubljeni, dan bi mogao označiti početak nove veze.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Napetost će se manifestirati kao nervoza želuca, pa bi bilo dobro da izbjegavate svađe i stresne situacije. Nećete podnositi dosadu i tapkanje na mjestu. Boravak unutar četiri zida samo će pojačati osjećaj nezadovoljstva. Bolje ćete se osjećati provedete li dan aktivno i na zraku. Dobro ćete se provesti u većem društvu.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Druženje s prijateljima odagnat će brige iz vaše glave. Nemojte razmišljati o stvarima na koje ne možete utjecati. Roditeljski osjećaji bit će istaknuti. Mnogo ćete razgovarati s djecom i prenositi na njih svoje iskustvo. Moguće je kraće putovanje u obiteljskom okruženju. Nagli preokret u vašoj ljubavnoj vezi dat će vam razloga za veselje.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Odmorite se i pronađite vremena za sebe. Pozabavite se omiljenim aktivnostima koje ste zapustili. Osjetite li se zanemareno od partnera, nemojte dramatizirati. Situacija je crna samo iz vašeg kuta gledanja, no ako se povjerite prijatelju, njegov način razmišljanja otvorit će vam oči. Imate li probavnih tegoba, jedite lakše probavljivu hranu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaši prijedlozi naići će na odobravanje važnih ljudi. Planirate li adaptaciju stana, dobre prijateljske veze pomoći će da stupite u kontakt sa stručnim pojedincima. Susreti sa starim znancima i življi društveni život stvorit će priliku za flert. Postojeći odnos će se produbiti, a nekima će radost oko prinove u potpunosti zaokružiti ljubavnu sreću.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Morat ćete se prilagoditi zahtjevima ukućana. Imat ćete osjećaj da se previše žrtvujete za druge i da vam nije uzvraćeno na isti način. Ne zamarajte se razmišljanjima o poslu, nepotrebno ćete se živcirati. Najbolje što možete učiniti za sebe je da se maknete iz svoja četiri zida. Podijelite s partnerom ono što vas muči.

Foto: Maruzhenko Yaroslav

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Prilika za flert i provod s društvom neće vam nedostajati, no pazite da dobro ozračje ne pokvarite nametanjem vlastitog mišljenja. Pustite i druge da do kraja završe misao. Imat ćete pune ruke posla, osobito kada su posrijedi obiteljski i rodbinski odnosi. Mogli biste dobiti goste koji će kod vas prespavati.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Aktivnosti ili obaveze koje imate prema članovima obitelji udaljit će vas od vaših planova. Bit ćete velikodušni u pomaganju i pružanju pomoći drugima. Bake će čuvati unuke, a roditelji razgovarati sa svojim tinejdžerima o njihovim problemima. Slobodne će privući osoba koja odaje sigurnost, no shvatit ćete da se ne uklapa u vašu predodžbu idealnog partnera.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaše će komunikacijske sposobnosti biti naglašene, pa ćete se kroz društvo kretati s većim samopouzdanjem i odlučnošću. U ljubavnim kontaktima zaslijepit će vas pritajena strast, dok će oni u dugim vezama uspješno podnositi partnerovu nervozu. Ako ste zanemarili hobije, vrijeme je da se njima aktivnije posvetite.

Foto: DREAMSTIME

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Osjetite li unutarnji nemir, nemojte analizirati takva stanja jer ćete se samo zbuniti. Nećete moći dokučiti zašto ste neraspoloženi. Mogli biste se posvađati s partnerom zato što nemate dovoljno razumijevanja za njegove želje i potrebe, pa to izaziva njegovo nezadovoljstvo. Nemojte misliti samo na sebe.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nećete rado pristati na izlazak ili odlazak u goste. Svaka će vam obaveza teško pasti i rado ćete ih prebaciti na druge. Odgovarat će vam mir. Zauzeti neće biti svjesni da se partner osjeća osamljeno. Možda ne razgovarate dovoljno ili ne iskazujete pažnju koja bi drugu stranu uvjerila u iskrenost vaših osjećaja.