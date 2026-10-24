Dnevni horoskop za subotu 24. listopada: Blizanci otkrivaju osjećaje, Jarac uređuje dom...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete usklađeni s partnerom. Udruženim snagama rješavat ćete probleme, ali i usuglašeno odgajati svoju djecu. Ako danas i niste planirali neko druženje, organizirajte posjetu ili kavu s prijateljima. Uživat ćete u društvu i biti zabavni, a sami možda i upoznati nekog posebnog. Pripazite koliko novca trošite prilikom kupnji namirnica.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Nemojte se praviti da ljubavne teškoće ne postoje. Ne ustručavajte se partneru reći što mislite o njemu, ma koliko to bolno bilo za njega. Cijenit će vašu izravnost i shvatiti gdje su njegovi propusti i pogreške. Pomognite najmlađima u učenju, a ako to nadilazi vaše znanje, pomoć potražite kod onih koji daju instrukcije.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

S lakoćom ćete ulaziti u srž problema. Okolnosti će vam ići naruku, što će biti odlična kombinacija s vašom promišljenošću i organiziranošću. Dodamo li ovome i dobro raspoloženje, za vas neće postojati ograničenja. Nećete pogriješiti odlučite li nekome uzvratiti uslugu, ispričati se ili simpatiji napokon otkriti osjećaje.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne gubite dragocjene trenutke na isprazne razgovore i rješavanje tuđih problema, jer nećete stići napraviti ono što želite. Nastojte se obuzdati kad se nađete u blizini nekoga tko vas iritira već i samom pojavom. Osjećate li umor i napetost, opustite se u ugodnom društvu ili večer provedite kod kuće uz glazbu ili dobru knjigu.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uživat ćete u izlascima i društvenom životu. Mogli biste s partnerom otići na kino predstavu ili veselicu kod prijatelja. Razveselit će vas posjet rodbini u drugom gradu, odlazak u vikendicu ili sadržajno provedeno slobodno vrijeme. Neki će se spremati na putovanje koje im mnogo znači u intimnom smislu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Unatoč osjećaju iscrpljenosti zanemarit ćete fizički umor. Obavit ćete poslove koji su vam dosadni i idu na živce. Obilazit ćete trgovine, kupovati na rasprodajama i znati odabrati jeftino, a opet i dovoljno kvalitetno. Ljubavne prilike smiješe se mlađima. Ako ste nedavno prekinuli vezu, izvjesno je da nećete dugo samovati.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bračna komunikacija ići će pogrešnim smjerom, no ništa se loše neće dogoditi. Ne dramatizirajte ako partner nije dobro raspoložen, ne svađajte se. Priliku za opuštanje naći ćete u društvu prijatelja s kojim dijelite iste brige. Ne opterećujete se neprovjerenim glasinama koje netko širi o vama i vašoj obitelji.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Ne računajte previše na nečiju obećanu pomoć. Pouzdajte se u sebe, o čemu god se radilo. Žudjet ćete za promjenama i uzbuđenjima. Vaša očekivanja bit će ispunjena ako dan odlučite provesti na obližnjem izletištu ili na mjestima na kojima se kreće mnogo ljudi. Planirate li izlazak udvoje, predložite večeru u romantičnom restoranu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Naći ćete vremena za sebe i ispunjenje privatnih planova. Mnoštvo aktivnosti bit će povezano s prijateljima i poznanicima pa ćete izbivati iz doma. Težit ćete druženju s ugodnim ljudima, a slobodni bi mogli biti okruženi udvaračima i dvojiti između ponuđenih prilika. Moguć je neočekivan posjet gostiju.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Brige oko ukućana i problematika sa stambenim prostorom izbit će u prvi plan. Jedni će uređivati i proširivati prostorije u kući, drugima će se povećati obaveze prema članovima obitelji pa ćete preuzeti novu i odgovorniju ulogu. Mnogo toga teško će vam pasti, no snage i volje imate dovoljno.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Očekuje vas živa kućna aktivnost od jutra. Punim žarom bacit ćete se na uređenje stana, čišćenje i pripremanje jela. Potpora partnerove rodbine pridonijet će ljubavnom skladu i bliskosti. Zateknete li se u društvu, zadivit ćete ih pronicljivošću i šarmom. Mogli biste dobiti vijest iz drugog grada koja će vas razveseliti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nađete li se u ulozi posrednika u napetoj situaciji, svojom diplomacijom i mirnoćom izmirit ćete sukobljene strane. Oni koji odlaze u nabavku namirnica, mogli bi neoprezno raspolagati novcem. Iako bi vam mogla smetati partnerova pretjerana brižnost i pokroviteljski stav, zbog toga mu nećete imati srca glasno prigovoriti.