Pročitajte dnevni horoskop za subotu 24. listopada i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za subotu 24. listopada: Blizanci otkrivaju osjećaje, Jarac uređuje dom...
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Bit ćete usklađeni s partnerom. Udruženim snagama rješavat ćete probleme, ali i usuglašeno odgajati svoju djecu. Ako danas i niste planirali neko druženje, organizirajte posjetu ili kavu s prijateljima. Uživat ćete u društvu i biti zabavni, a sami možda i upoznati nekog posebnog. Pripazite koliko novca trošite prilikom kupnji namirnica.
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Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 3
Nemojte se praviti da ljubavne teškoće ne postoje. Ne ustručavajte se partneru reći što mislite o njemu, ma koliko to bolno bilo za njega. Cijenit će vašu izravnost i shvatiti gdje su njegovi propusti i pogreške. Pomognite najmlađima u učenju, a ako to nadilazi vaše znanje, pomoć potražite kod onih koji daju instrukcije.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4
S lakoćom ćete ulaziti u srž problema. Okolnosti će vam ići naruku, što će biti odlična kombinacija s vašom promišljenošću i organiziranošću. Dodamo li ovome i dobro raspoloženje, za vas neće postojati ograničenja. Nećete pogriješiti odlučite li nekome uzvratiti uslugu, ispričati se ili simpatiji napokon otkriti osjećaje.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Ne gubite dragocjene trenutke na isprazne razgovore i rješavanje tuđih problema, jer nećete stići napraviti ono što želite. Nastojte se obuzdati kad se nađete u blizini nekoga tko vas iritira već i samom pojavom. Osjećate li umor i napetost, opustite se u ugodnom društvu ili večer provedite kod kuće uz glazbu ili dobru knjigu.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Uživat ćete u izlascima i društvenom životu. Mogli biste s partnerom otići na kino predstavu ili veselicu kod prijatelja. Razveselit će vas posjet rodbini u drugom gradu, odlazak u vikendicu ili sadržajno provedeno slobodno vrijeme. Neki će se spremati na putovanje koje im mnogo znači u intimnom smislu.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4
Unatoč osjećaju iscrpljenosti zanemarit ćete fizički umor. Obavit ćete poslove koji su vam dosadni i idu na živce. Obilazit ćete trgovine, kupovati na rasprodajama i znati odabrati jeftino, a opet i dovoljno kvalitetno. Ljubavne prilike smiješe se mlađima. Ako ste nedavno prekinuli vezu, izvjesno je da nećete dugo samovati.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Bračna komunikacija ići će pogrešnim smjerom, no ništa se loše neće dogoditi. Ne dramatizirajte ako partner nije dobro raspoložen, ne svađajte se. Priliku za opuštanje naći ćete u društvu prijatelja s kojim dijelite iste brige. Ne opterećujete se neprovjerenim glasinama koje netko širi o vama i vašoj obitelji.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 4
Ne računajte previše na nečiju obećanu pomoć. Pouzdajte se u sebe, o čemu god se radilo. Žudjet ćete za promjenama i uzbuđenjima. Vaša očekivanja bit će ispunjena ako dan odlučite provesti na obližnjem izletištu ili na mjestima na kojima se kreće mnogo ljudi. Planirate li izlazak udvoje, predložite večeru u romantičnom restoranu.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Naći ćete vremena za sebe i ispunjenje privatnih planova. Mnoštvo aktivnosti bit će povezano s prijateljima i poznanicima pa ćete izbivati iz doma. Težit ćete druženju s ugodnim ljudima, a slobodni bi mogli biti okruženi udvaračima i dvojiti između ponuđenih prilika. Moguć je neočekivan posjet gostiju.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Brige oko ukućana i problematika sa stambenim prostorom izbit će u prvi plan. Jedni će uređivati i proširivati prostorije u kući, drugima će se povećati obaveze prema članovima obitelji pa ćete preuzeti novu i odgovorniju ulogu. Mnogo toga teško će vam pasti, no snage i volje imate dovoljno.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Očekuje vas živa kućna aktivnost od jutra. Punim žarom bacit ćete se na uređenje stana, čišćenje i pripremanje jela. Potpora partnerove rodbine pridonijet će ljubavnom skladu i bliskosti. Zateknete li se u društvu, zadivit ćete ih pronicljivošću i šarmom. Mogli biste dobiti vijest iz drugog grada koja će vas razveseliti.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Nađete li se u ulozi posrednika u napetoj situaciji, svojom diplomacijom i mirnoćom izmirit ćete sukobljene strane. Oni koji odlaze u nabavku namirnica, mogli bi neoprezno raspolagati novcem. Iako bi vam mogla smetati partnerova pretjerana brižnost i pokroviteljski stav, zbog toga mu nećete imati srca glasno prigovoriti.
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