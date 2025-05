Dnevni horoskop za subotu 24. svibnja: Bik će povući prvi potez, Škorpion je vrlo ranjiv...

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Mogli biste ostvariti povoljnu kupnju nečeg što dugo priželjkujete imati. Mnogima će dan proteći u užurbanom ritmu. Mogli biste posjetiti rodbinu i pritom se dobro zabaviti. Nađete li se u društvu, netko će diskretno naslutiti da mu se sviđate. Roditelji, posvetite djeci više vremena. Provedite dan onako kako oni žele.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete radoznali i usvajati nove informacije, a u razgovorima s ljudima dolazit ćete do korisnih podataka. Djelovat ćete pristupačno pa će vam mnogi spontano prilaziti. Mogli biste sklopiti poznanstvo koje će voditi u čvrsto prijateljstvo. Ako ste zaljubljeni, ne oklijevajte to staviti do znanja. Povucite prvi potez, isplatit će vam se.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Neće vam biti do druženja. Ako ste iza sebe ostavili naporan tjedan, neće ni čuditi potreba da budete malo sami. Nećete pogriješiti ako odustanete od izlazaka ili odlaska nekome u goste. Ako ste odlučili dio dana posvetiti intelektualnom poslu, neka to budu rani jutarnji ili večernji sati. Tada će vam koncentracija biti na vrhuncu.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Izvrsno ćete se provesti u posjeti prijateljima ili rodbini. Uživat ćete u izrazima pažnje i naklonosti kojima će vas zasipati. Postat ćete svjesni svoje senzualnosti, privlačnosti i općenito dojma kojeg ostavljate na druge ljude. Izgladit ćete razmirice s partnerom s lakoćom koja će i vas same začuditi.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Oslobodite se utjecaja okoline, pokušajte spoznati što vama treba. Dopustite si objektivan odmak od situacija i okolnosti te u miru razmislite o svojim propustima. Večernji izlazak mogao bi uvesti u vaš život osobu koja će vam postati dobar prijatelj, a možda i nešto više od toga. Neki će biti obuzeti mislima o poslovnim problemima.

Djevica 23. 8. - 22. 9

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjećat ćete se energično i biti puni samopouzdanja. Izbjegavat ćete isprazna druženja, a birati one ljude s kojima je ugodan razgovor zajamčen. Mogli biste primiti ponudu za putovanje ili na neko vrijeme boraviti u drugom gradu. Imat ćete uspjeha u zavođenju i pri sklapanju novih poznanstava.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Odnosi s nekim osobama izgubili su smisao. Ne dopustite da vas pojedinci iskorištavaju, čak i ako su to ljudi iz vaše neposredne blizine. Nepotrebna filozofiranja i rasprave mogle bi štetiti bračnom odnosu. Dan nije povoljan za razgovore jer će vam nedostajati strpljenja, a partneru smisla za ustupke.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Iako ste u dobroj tjelesnoj formi, osjećajno ste vrlo ranjivi. Nepovjerenje u ljubavnoj vezi nastat će dijelom i zbog neriješenih situacija iz vaše prošlosti. Predugo prešućujete ono što vas nagriza i izbjegavate razgovor u četiri oka u strahu pred istinom. No kada se s time suočite, znat ćete da je samo trebalo napraviti prvi korak.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Kućne obaveze obavite tijekom jutra, kako biste ostatak dana mogli posvetiti sebi i prijateljima. Pozove li vas društvo na večernji izlazak, nemojte ih odbiti zbog nekih sporednih stvari. Brzo ćete se opustiti i shvatiti da su teme za razgovor ležerne i baš po vašem ukusu. Imate li nesanicu, odagnajte je šalicom topla čaja.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete veselog raspoloženja. Iako će vas ukućani zamarati svojim jadikovkama, a životni stavovi prijatelja živcirati, bit ćete dovoljno strpljivi da ih barem pokušate razumjeti. Zaljubljeni će željno iščekivati telefonski poziv, pa nije isključeno da večer provedete u nečijem zagrljaju. Mlađe očekuje luda zabava na tulumu.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjetit ćete da se u vama nakuplja negativna energija. Možda je previše obaveza palo na vaša leđa pa ste umorni. Preko volje ćete se posvetiti kućanskim poslovima, a djeca će iskazivati neposluh. No prema večeri tjeskoba i loše raspoloženje će popuštati, pa će se vratiti vaš optimizam i motivacija.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Na mobitel će vam pristizati mnogo SMS poruka, pa nećete svima moći izaći ususret kada vas budu pozivali van. Znat ćete svakog poslušati i dati dobar savjet. Takve će osobine najviše koristiti vašim bližnjima, koji će se u velikoj mjeri oslanjati na vas. Provodite li dan izvan kuće, prilagodite odjeću vremenskim uvjetima.