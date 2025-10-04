Obavijesti

Dnevni horoskop za subotu 4. listopada: Rakovi oprezno vozite, Lav uživa u romantici...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za subotu 4. listopada: Rakovi oprezno vozite, Lav uživa u romantici...
Foto: 123RF

Pročitajte dnevni horoskop za subotu 4. listopada i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Smatrate li da zanemarujete svoje potrebe, izborite se za više slobode. Ako simpatija ne uzvraća osjećaje, razmislite nije li možda nezainteresirana. Ako ste u ljubavnoj vezi, dodatno se potrudite razumjeti partnera - trud će vam se isplatiti. Posvetite se stvarima koje vas vesele. Prihvatite poziv na ručak, posjetite prijatelje ili rodbinu.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa...

horoskop 01:26
horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Naklonjeni su vam svi oblici međuljudskih odnosa, osobito oni ljubavni. Zato se samci se ne bi trebali prepuštati struji, nego sistematično izlaziti. Veliki su izgledi sretanja novih ljudi koji će ispuniti osjećajnu prazninu. Uživat ćete u svakom trenutku provedenom u društvu prijatelja. Moguće je zanimljivo poznanstvo koje ćete poželjeti produbiti.

People enjoying drinks and conversation at a party
Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Ponašat ćete se proturječno i zbunjujuće za okolinu. Neće biti jednostavno razumjeti motive vaših reakcija. Odgodit ćete neka dana obećanja i nekog držati u neizvjesnosti. Vrijeme je da kronične tegobe držite na oku i povećate unos vitamina. Budete li malo spavali, mnogo se živcirali i slabo hranili doći će do pada imuniteta.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Opustite se i uživajte u današnjim situacijama. Ne razmišljajte o mogućim posljedicama. Zbivanja će krenuti u neočekivanom smjeru, ali će dobro završiti. Ovo se osobito tiče ljubavnog života, stoga je vaš strah neutemeljen. Netko ozbiljno računa na vas. Stavite do znanja da i vi razmišljate tako. Budite oprezan vozač ako danas putujete.

MINUSI U VEZI Ljubavne mane: Bik je dosadan, Vaga manipulira, Ovan je egoist
Ljubavne mane: Bik je dosadan, Vaga manipulira, Ovan je egoist

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 3

Romantična su zbivanja istaknuta. Skloni ste idealizirati simpatiju, možda je i precijeniti, no neće biti težih posljedica moguće pogrešne prosudbe. Dotična će vam se osoba sviđati i u novom svjetlu. Mogli biste učiniti preveliku uslugu nekome tko je ne zavređuje, pa se poslije gristi zbog toga.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Predvidljivost zbivanja i rutina narušavat će vaš entuzijazam i želju da se više pozabavite brakom i partnerom. Moguće su prepirke zbog ljubomore. Ležernim odnosom prema kućnim poslovima, izazvat ćete partnerovo negodovanje. Ako ste pripadnik muškog spola, više pomažite partnerici u kući.

STROGI I ZAIGRANI Evo kakvi su znakovi Zodijaka kao majke i očevi: Tko je strog, a tko djeci želi biti prijatelj?
Evo kakvi su znakovi Zodijaka kao majke i očevi: Tko je strog, a tko djeci želi biti prijatelj?

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 2

Držat ćete do mišljenja drugih ljudi i sudjelovati u njihovim planovima. Pazite da ne budete uvučeni u raspravu između vaših prijatelja - vaše uplitanje čak i ako je u najboljoj namjeri više će štetiti nego koristiti. Ljubavnog partnera ćete previše kritizirati samo zato što ste neraspoloženi. Druga će se strana naći uvrijeđenom.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

U kovitlacu napornih svakodnevnih zbivanja, pronalazit ćete utočište i vrijeme za ljubav. Mjesec u Ribama podaruje vam talent kako da nekog osvojite ili čvršće vežete uz sebe. Istaknuta je i omiljenost kod prijatelja, djece i mladih. Ljudi će vam pomagati i tako vam olakšati život. Ne povjeravajte se onima koje ne poznajete dovoljno.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Angažirani ste na više strana. Mogli biste preuzeti obaveze odsutnog člana obitelji ili tješiti prijatelja u problemima. U vašim mislima obnovit će se neke stare sumnje prema partneru. Nemojte prenagljivati u procjenama ili napadati partnera. Bilo bi bolje da prvo čujete što on ima za reći, jer će to pridonijeti promjeni vašeg mišljenja.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Moždane vijuge će vam raditi punom parom, pa ćete nove podatke brzo shvaćati i pamtiti. Dan je stoga odličan za učenike, za pisanje lektira, sastavaka ili pripremanje za neki ispit idućeg tjedna. Ljubavna će scena biti dinamična. Zajedno s partnerom donosit će bitne odluke, a veliki su izgledi da ćete njima biti zadovoljni.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Ne gubite nadu u povoljan ishod ljubavne situacije - trenutačna kriza usmjerit će vas na pravi put. Otvorena i iskrena komunikacija ključ je rješenja vaših teškoća. Moguća su raznovrsna zbivanja u obiteljskom okruženju. Pokažite starijem članu rodbine koliko vam je do njega stalo, osobito ako je bolestan.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Zauzimanjem pravilnog stava prema drugima, unijet ćete više reda u vlastite osjećaje. Ne dopustite da vas uznemiruju tuđa očekivanja. Raspolagat ćete s mnogo energije, ali nećete znati kako je konstruktivno usmjeriti. Pokušajte s pospremanjem doma, pripremama za putovanje ili popravcima u kući.

ZVIJEZDE ZNAJU... Za svakog je drugačije: Smisao života za svaki znak Zodijaka
Za svakog je drugačije: Smisao života za svaki znak Zodijaka

