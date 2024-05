Dnevni horoskop za subotu 4. svibnja: Lavu prijeti depresija, a Ribe su pune mudrih savjeta

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Životne okolnosti i situacije više će vas dovoditi u vezu s ljudima koji će tražiti vaše mišljenje ili savjet. Željno ćete iščekivati trenutke samoće u kojima se možete rasteretiti i baviti sobom. Intuicija će vam biti aktivna pa bi osoba o kojoj razmišljate, na vaše iznenađenje, mogla pokucati na vaša vrata ili vas nazvati na mobitel.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Odgovarat će vam da što više vremena provodite s voljenima. Bit ćete zadovoljni sobom i ljudima kojima ćete biti okruženi. Partnerova toplina i vaša nježnost mogu učiniti da vam dan prođe u zadovoljstvu. Večer dočekajte u nekoj opuštajućoj aktivnosti, bilo da je to slušanje omiljene glazbe ili čitanje knjige.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne budite previše zahtjevni prema bližnjima. Zbog neraspoloženja činit ćete nešto što se kosi s vašom stvarnom prirodom. Nesporazumi će biti istaknuti i kod onih koji danas rade. Provjerite svaki dogovor, termin ili dogovorene uvjete kako vam nešto ne bi promaknulo. Moguć je kvar kućanskog aparata ili kakva manja šteta u domu.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljubavna će zbivanja biti neočekivana. Imat ćete osjećaj da vas je dotaknuo prst sudbine jer će razvoj situacije biti van svake logike, no u pozitivnom smislu. Oni koji se zateknu u većem društvu briljirat će duhovitim dosjetkama i šalama. Imate li obiteljskih razmirica, dan je dobar za pokušaj pomirenja i iznalaženje rješenja.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 3

Nemojte si dopustiti da vas problemi bace u depresivna stanja. Budite u stalnom pokretu i izbjegavajte druženja s onima koji vas svojim brigama mogu još više oneraspoložiti. Potrudite se što više vremena provesti na svježem zraku, čak i ako vremenske prilike ne budu najidealnije. Tako ćete smanjiti preosjetljivost.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Smetat će vas partnerovo kritiziranje pa ćete odrješito braniti svoja stajališta. Ponudite ruku pomirenja, ne dopustite da sve ostane na šutnji i ljutnji. Niste li sigurni u osjećaje koje gajite prema osobi s kojom ste odnedavno u vezi, ne izliječite s nepromišljenim izjavama. Poslije ćete izrečeno teško moći povući ili opravdati.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nećete imati ni trenutka mira. Umjesto da popodne odmarate, primit ćete se spremanja i čišćenja. Nećete podnijeti da bližnji budu neaktivni pa ćete i njima podijeliti zadatke. Pretraživat ćete internet u potrazi za poslom, dok će oni koji imaju zdravstvenih problema pretraživati razne medicinske portale i forume.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Imat ćete uspjeha u zavođenju i osvajanju, a moguć je i novi ljubavni početak. Ljubavne poruke koje razmjenjujete s osobom koja vam se sviđa, postaju sve strastvenije i erotičnije. Ako ste razdvojeni zato što živite svatko u svojem gradu, kilometri će dodatno raspiriti snagu vaših osjećaja.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ako je ljubavna veza u krizi, odlučite se na razgovor kojeg odlažete. Suočite drugu stranu s mogućim posljedicama, ako se takva situacija nastavi i dalje. Ne baš bliski prijatelj mogao bi vas zamoliti za novčanu posudbu ili neku drugu uslugu. Niste li spremni na to, stavite to obzirno do znanja.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Odazovite se pozivu za večer provedenu u društvu ljudi koji vam se na prvi pogled ne čine zanimljivi. U razgovoru s njima shvatit ćete da ste se prevarili. Razveselit će vas slučajni susreti ili primljene telefonski pozivi i poruke. Obratite pozornost na dugove ili neplaćene režije, želite li izbjeći iznenađenje koje će vas financijski unazaditi.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Pred vama je dan druženja i poznanstava. Komunicirat ćete uz mnogo duha i humora. Mnogo ćete vremena provoditi potpuno opušteni, uz glazbu ili neku drugu razonodu. Planirate li večernji izlazak ili zabavu, upoznat ćete zanimljivu osobu koja će vas više privući svojom elokvencijom, nego vanjskim izgledom.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete puni pokretačke energije pa će vam odgovarati druženja, putovanja i sva mjesta gdje se nešto događa. Mnogi će se okoristiti vašim mudrim savjetima. Zatrebate li i sami nečiji savjet, sigurno ćete ga dobiti. Provjerite u rokovnik ima li možda netko rođendan, kako ne biste zakasnili makar s čestitanjem.