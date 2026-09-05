Dnevni horoskop za subotu 5. rujna: Djevicu muče obaveze, a Jarci dijele odlične savjete...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 5

Društveni odnosi i ljubavna zbivanja bit će vaš izvor optimizma. Obiteljski život, osjećaji i odnosi s voljenima dobit će na značaju. Planetarni utjecaji nagovješćuju putovanja, promjene mjesta boravka te na intenzivan i veseo odnos sa susjedima i rodbinom. Naći ćete se u prilici pomoći jednoj osobi mudrim savjetom.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Čekove i kreditne kartice ostavljajte kod kuće, kako ne biste dolazili u napast. Najgore što možete je trošiti unaprijed novce koje još niste primili. Osjećate li umor, obnovite društveni život, prisjetite se staroga društva i izlazaka. Posjetite kino, nazovite simpatiju, pozovite prijatelje na večeru ili društvene igre.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Priuštite sebi dan zabave i opuštanja. Zaboravite na obaveze i prepustite se ljubavi. Osjećaji će vam biti uzvraćeni, a bit će primjetan i intelektualni sklad s voljenom osobom. Osim što ćete mijenjati vanjske uvjete života, morat ćete se mijenjati i iznutra, preispitivati stavove, ustaljene navike i način života kako biste postigli ono čemu težite.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Izbjegavat ćete odgovornost i pokušati provesti miran dan, daleko od osoba i situacija koje vam crpe energiju. Bit ćete zaneseni i u svom svijetu, pa će vam izmicati bitne informacije iz neposredne okoline. Ne započinjite svađu bez razloga. Ako ste ljuti, istresite energiju fizičkim aktivnostima. Uvažite partnerove potrebe.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Odlikovat će vas sposobnost prilagodbe, a raspolagat ćete i sa zavidnim organizacijskim sposobnostima. Shvatit ćete kako razriješiti problem osjećajne prirode, pa što prije provedite u djelo donesenu odluku. Iznaći ćete zajednički jezik s osobom s kojom ste u svađi. Oboje ćete se nasmijati razlozima koji su vas doveli do udaljavanja.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mučit će vas misli na nagomilane obaveze i poslove. Ako od toga ne možete pobjeći, onda se tomu posvetite. Pazite da time ne povrijedite nekoga tko vas treba. Domaćice će se primiti pospremanja pa bi večer mogle dočekati prilično iscrpljene. Priuštite si opuštajuću kupku uz čašu dobra vina.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ne slušajte one koje vas žele sputati ili obeshrabriti. Budite odvažni i samopouzdani, dajte sve od sebe želite li ostvariti želje, progurati ideje ili osvojiti simpatiju. Pozove li vas društvo na večernji izlazak, nemoj odbiti zbog pasivnosti. Dobar Mjesečev utjecaj jamči vam dobar provod, koji će vam pomoći da izbacite nagomilani stres.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Niste u poziciji u kojoj možete nametati svoje uvjete, osobito u ljubavi. Prihvatite onako kako jest, a situaciju shvatite privremenom - odnos snaga uskoro će se promijeniti. Moguća je napeta situacija s roditeljima vašega partnera. Zamjerat ćete njegovu preveliku podložnost njihovim utjecajima, što može biti razlogom razmirica.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mogli biste se zateći u društvu ljudi s kojima ne dijelite iste životne stavove. Izbjegavajte blizinu razmetljivih i oholih pojedinaca, kao i isprazne razgovore. Nekolicina odabranih ljudi pružat će vam sve ono potrebno. Savjetuje vam se što više kretanja. Iscrpljivat će vas dugotrajno sjedenje pred računalom i rutinske aktivnosti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

U odnosu prema drugima bit ćete suosjećajni i susretljivi, što će okolina brzo prepoznati i tražiti od vas usluge. Mogla bi vas iznenaditi odluka ili ponašanje osobe koju dugo poznajete. Pomognite joj savjetom. Vrijeme je povoljno želite li poduzeti nešto korisno vezano za svoje tjelesno zdravlje ili estetski dojam.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dajte do znanja da znate i primati i davati nježnost i toplinu u ljubavnoj vezi. Time ćete partneru pokazati da ga cijenite i u potpunosti prihvaćate. Trebate li obaviti razgovore s ukućanima ili raspraviti o budućnosti svoje djece, učinite to danas. Krasit će vas objektivnost i staloženost pa će razgovori proteći u ugodnom i mirnom tonu.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Izbjegavajte veće napore, osobito ako niste u najboljoj formi. Bavite se onim što je u skladu s vašim mogućnostima i kondicijom. Bit ćete osjetljivi pa nije preporučljivo fizičko naprezanje. Glavna tema razgovora u obitelji bit će kućni proračun. Mogli biste uvesti nov način raspolaganja novcem i tako smanjiti nastale troškove.