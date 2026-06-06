Dnevni horoskop za subotu 6. lipnja: Vage su pune pozitive, a Blizanci popularni u društvu

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete puni energije pa pozitivno raspoloženje prenesite i na prijatelje. Imat ćete uspjeha u aktivnostima koje iziskuju pisanje, prikupljanje podataka i kontakte s ljudima. Očekuje vas donošenje bitne odluke na intimnom planu, dok su slobodni nadomak poznanstva s osobom koja se kreće u vašem društvu.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nepotrebno će vas mučiti sumnje u naklonost kolega, ali i u vlastite mogućnosti. Previše ćete se oslanjati na tuđe mišljenje, umjesto na svoje. Nedostajat će vam vremena da odradite gomilu obaveza koje vas očekuju, no nemojte sve raditi sami. Zaposlite kolege, a ako ste zatrpanim kućnim poslovima zatražite partnera da pomogne.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaša će popularnost u društvu narasti, a osobe koje vas ogovaraju shvatit će da vam time uopće ne mogu naštetiti. Uživat ćete u druženju s ljudima, telefonskim razgovorima i kavama s kolegama. U ljubavi će se početi ostvarivati ono o čemu ste maštali, ali na teži način. Morat ćete strpljivo osvajati simpatiju.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Poželjno je da se s ukućanima posavjetujete oko raspolaganja novcima, jer ćete sami biti nedovoljno objektivni. Razveselit će vas vijest da ste dobili zeleno svjetlo za ostvarenje vašeg plana. Neki će riješiti problem financijske prirode ili posuditi novac. Osoba do koje vam je stalo spremna je prihvatiti vaše uvjete i prilagoditi se.

Foto: lev dolgachov

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Povjerenje će biti ključno za kvalitetu međuljudskih, pogotovo ljubavnih odnosa, no toga će vam danas manjkati. Ne dramatizirajte zbog nesporazuma s partnerom. Iskrenim razgovorom sve ćete riješiti, a u mnogočemu će vam pomoći dobar Sunčev utjecaj. Vodite računa s kim poslujete, kome se povjeravate i kako razgovarate.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Raspoloženje i samopouzdanje bit će vam promjenljivi. Kolege i druge vama bitne osobe izvan poslovne sredine u jednom će vam trenutku pružati maksimalnu potporu, a u drugom vas iznevjeriti. Nemir i napetost mogli bi vam prouzročiti probavne tegobe pa svaki slobodan trenutak provedite odmarajući se.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Puni ste samopouzdanja i pozitivne energije. Pokuša li vas netko isprovocirati, nećete se dati uvući u raspravu. Nećete pogriješiti usmjerite li snage na ljubavni život. Povoljni Mjesečev položaj dat će vam potrebnu dozu šarma i snalažljivosti, pa ćete se uspješno približiti osobi u koju ste potajno zaljubljeni.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Prihvatite se posla i ozbiljnije shvatite promjene koje se događaju u vašoj radnoj sredini. Marsov napet položaj donosi mnogo nedorečenih i zbunjujućih vijesti. Pazite što govorite i kome vjerujete. Ljubavni partner iskazivat će ljubomoru. Posumnjat će u vašu vjernost pa je lako moguće da se posvađate.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Na poslu ćete se iskazati kreativnošću i originalnošću pa ćete svaki problem riješiti u rekordnom roku. Uživat ćete u izazovima te rado prihvaćati i najkompliciranije zadatke. Sreća će vas pratiti i u ljubavi. Pristupite li osobi koja vam se sviđa, ostavit ćete odličan dojam i navesti je da vas poželi opet vidjeti.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Raščistit ćete s dvojbama i prepustiti se zbivanjima bez opterećenja. Na pomolu su nova poznanstva, a prilike za ljubavne početke sve više se povećavaju. Novčana situacija bit će neizvjesna. Morat ćete se snalaziti na razne načine kako biste podmirili troškove i ispunili prohtjeve ukućana, osobito djece.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete pribrani i snalažljivi u rješavanju problema. Mogli biste obaviti povoljnu kupnju namještaja ili automobila. Lakoća s kojom osvajate tuđe simpatije priskrbit će vam saveznike tamo gdje ih se niste nadali pronaći. Unatoč povremenim razmiricama, vaša ljubavna veza je stabilna jer partneru dajete dovoljno slobode.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Zbog nepovoljnog Mjesečevog utjecaja bit ćete osjetljivi. Nerazjašnjene ljubavne ili poslovne situacije počinju se rješavati pa unatoč stresu kojem ste izloženi, uviđate gdje ste i što vam je činiti. Prema partneru budite potpuno otvoreni. Druga će strana cijeniti vašu izravnost, makar mu rekli nešto što će ga zaboljeti.