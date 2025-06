Dnevni horoskop za subotu 7. lipnja: Raku je dan za fizičke poslove, Ribe očekuje ljubav

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Potražit ćete više osame i mira. Odgovarat će vam društvo odabranih ljudi s kojima vas povezuju prošli događaji. Ne reagirajte na nečije pokušaje da vas isprovocira i dozna više o vašem životu. Postavite se odlučno i ne upuštajte se u rasprave. Pokušajte dan provesti kako vama odgovara, ma koliko vam ukućani prigovarali.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ako ste neraspoloženi, ne krivite zbog toga ukućane, a mogući manjak energije nadoknadite odmorom i vitaminima. Sve što vam smeta otvoreno ćete iznijeti, ne razmišljajući o tome hoćete li drugima pokvariti raspoloženje ili nekoga uvrijediti. Ako su vam roditelji stariji ili bolesni, vaša im je pomoć nužna.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Bližnji će se oslanjati na vašu pomoć i u takvim trenucima, bit ćete im neprocjenjivi. Mnogo toga proteći će u očekivanju uzbudljivog obiteljskog događaja. Mogli biste se okupiti kako biste proslavili nečiji rođendan ili položen ispit. Radišni Blizanci primit će se kućnih poslova i tako obaviti one obaveze koje nisu stigli tijekom tjedna.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je naklonjen za fizičke poslove, uključujući i sport i rekreaciju. Trebate li obaviti posao koji zahtijeva veći utrošak energije, problema za vas neće biti. U osjećajnim odnosima na vidjelo mogu izaći vaše ili partnerove tajne koje ste skrivali jedno pred drugim. No to neće poremetiti vaše odnose, čak štoviše, učvrstit će ih.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Trošit ćete mnogo energije na obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Nedostajat će vam koncentracije, ali i motivacije. Bit ćete zaboravni, a mogući su i nesporazumi s bližnjima. Ako ste umorni od obaveza, priuštite si kakav izlazak ili zabavu. To je najbolji način da se opustite. Ispunite obećanje dano prijatelju!

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Prebrodit ćete ili riješiti problem koji vas je dugo mučio pa ćete osjetiti rasterećenje. Iskoristit ćete slobodno vrijeme da obavite manje kućne popravke, a ako treba i pomognete prijateljima ili rođacima. Moguće su lijepe vijesti vezane uz proširenje obitelji, djecu ili simpatiju koja će odjednom pokazati veće zanimanje za vas.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Razmišljat ćete o novim ulaganjima ili zajmu, čak i ako vam novčana situacija nije blistava. O tome ćete voditi razgovor s ukućanima, ali oni neće odobravati vaše poteze u tom smjeru. Večer je idealna za druženja, ali i za pokušaj približavanja simpatiji. Malim prigodnim darom kao znakom pažnje mogli biste je osvojiti.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odlično ćete se snalaziti u nepredvidljivim situacijama i kontaktima s ljudima. Opustit ćete se i više nećete biti usmjereni samo na mane bračnog odnosa, nego ćete objektivnije sagledati situaciju u kojoj se nalazite. Imate li dugu vezu, ozbiljno ćete razmišljati o zajedničkom životu. U razgovoru s djetetom shvatit ćete što ga muči.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Provedete li dan u zabavnom društvu i na različitim mjestima, ispunit ćete se pozitivnom energijom. No kada ostanete nasamo, preplavit će vas razne brige. Ne dopustite sebi pretjerana razmišljanja i analize. Neprovjereni trač mogao bi narušiti odnos povjerenja u novoj ljubavnoj vezi. Pazite da se ipak ne radi o nečijoj laži.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Ne dopustite da vam itko ili išta pokvari dan. Uz bolju organizaciju i nečiju pomoć, pronaći ćete vremena za hobije i razbibrigu. Partnerova ravnodušnost samo je privid pa vas to ne bi trebalo zabrinjavati. Želite li doprijeti do njegova srca, odlučite se na izravan pristup. To će ga potaknuti da se otvori i razgovora o onomu što ga muči.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nemojte potiskivati neraspoloženje jer negativna energija može loše djelovati na vaš organizam i živce. Na vrijeme se udaljite od izvora briga. Sebični pojedinci vam crpe energiju i ne pitaju se kako je vama. Niste dužni to trpjeti, stoga se na vrijeme udaljite od takvih ljudi. Ne razmišljajte o poslovnim brigama, opustite se.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Očekuje vas intenzivan društveni i ljubavni život. Neki će se naći u zagrljaju osobe koja im je stalno u mislima i utopiti se u moru novootkrivenih osjećaja. Privlačit će vas sve što može obogatiti vaš duh spoznajama ili novim znanjima. Razmišljat ćete da obnovite znanje stranog jezika ili da se osposobite za rad na računalu.