ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za subotu 7. ožujka: Djevica uživa u čitanju, Blizanci iskoristite energiju...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Pročitajte dnevni horoskop za subotu 7. ožujka i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Problematičan odnos s ukućanima ili djecom gurnut će želju za odmorom i zabavom u drugi plan. Morat ćete miriti posvađane strane ili sa svojim djetetom obaviti otvoren razgovor. Ako ste u vezi, nećete najbolje komunicirati s partnerom. Neće vam biti do razgovora, a i druga strana će biti u sličnom raspoloženju.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 2

Bit ćete zaboravni i rastreseni. Imate li obavezu koja zahtjeva rano ustajanje, teško će vam pasti, no pomoći će jaka crna kava. Kada se razbudite, jutarnjem umoru neće biti ni traga. Večernji izlazak rezultirat će zanimljivim poznanstvom ili romansom koja će vaš osjećajni život usmjeriti u novom smjeru.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Iskoristite pozitivnu energiju i dobro raspoloženje za dovršavanje poslova. Budite već od jutra aktivni pa ćete mnogo toga napraviti. Stjecaj sretnih okolnosti okrenut će ljubavni kotač sreće. Slobodnima se smiješi novo poznanstvo, a zaljubljeni će shvatiti da su pogrešno procijenili simpatiju. Sada kada to znate, krenite u osvajanje!

Foto: Canva

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Nemojte biti netaktični prema ukućanima - vaša zajedljivost mogla bi nekoga uvrijediti. Za razliku od kućnog, u društvenom okruženju očekuju vas raznovrsniji i pozitivniji događaji. Izlasci, posjet kinu ili odlazak u diskoteku odagnat će vaše sumorne misli. Opterećeni ste osjećajima prema osobi koja vam iste ne može uzvratiti.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 5

Imat ćete premalo vremena za sve ono što želite obaviti. Malo tko će moći slijediti vaš tempo pa ćete u kući biti najglasniji, ali i najvrjedniji. Netko će vas tražiti da mu posudite novac, što vas može dovesti u neugodnu situaciju jer i vi imate svojih troškova. Mlađi će pak mnogo novca potrošiti na zabavu u dobrom društvu.

KOJI NIKAD NE IZNEVJERE? Koji znakovi Zodijaka uvijek drže riječ, a koji krše obećanja?
Koji znakovi Zodijaka uvijek drže riječ, a koji krše obećanja?

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Ljubavna zbivanja bit će povezana s inozemstvom. Moguće je poznanstvo preko interneta s nekim tko živi daleko od vas. Najugodnije ćete se osjećati u društvu ljudi spremnih na zabavu. Oni koji će večer radije provesti kod kuće uživat će u čitanju, gledanju filmova ili zanimljivom telefonskom razgovoru s prijateljem.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Ljubavni život bit će uzbudljiv. Nađete li se u simpatijinoj blizini, netko od prijatelja potrudit će se da vas spoji i da napokon počnete s razgovorom. Krene li sve kako treba, nije isključen dogovor za izlazak. S djecom ćete poboljšati odnose i dogovoriti se oko školskih obaveza i džeparca. Pomagat ćete im u učenju.

JAKO SU BITNI Bez ovoga nikad nećete biti sretni: Životni savjet za svaki horoskopski znak
Bez ovoga nikad nećete biti sretni: Životni savjet za svaki horoskopski znak

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Zbog umora i dekoncentracije nećete biti raspoloženi za veća druženja. No obiteljske poslove nećete moći izbjeći pa će mlađi morati pospremati svoju sobu, a odrasli se primiti generalnog čišćenja. Netko od ukućana prigovorit će vam da ne vodite računa o osjećajima drugih. Možda ste previše zaokupljeni svojim brigama.

Beautiful woman cleaning
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 5

Budite aktivni od jutra. Završite sve obaveze kako biste se što prije primili onih koji vas raduju i opuštaju. Usmjerit ćete ljubavnu situaciju prema obostranom zadovoljstvu, no glavnina osjećajnih problema još je neriješena. Partneru zamjerate preveliku posvećenost prijateljima, zbog čega ste nesigurni i ljubomorni.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Gomilat će se nezadovoljstvo životnim okolnostima, osobito onima na koje ne možete utjecati. Smetat će vas sitnice kod vaših bližnjih, pa ćete stvarati napeto ozračje u obitelji. Ljubavne veze bit će ispunjene napetošću, ponajviše zbog vaših prevelikih očekivanja. Zasad je sve u redu, ali vama ni to nije dovoljno.

PRVI ZNAKOVI PRELJUBA Evo što odaje znakove Zodijaka dok varaju u vezi: Rak troši kao da nema sutra, Vaga se licka...
Evo što odaje znakove Zodijaka dok varaju u vezi: Rak troši kao da nema sutra, Vaga se licka...

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Dan je idealan za rješavanje ljubavnih dvojbi. Imat ćete osjećaj da između vas i partnera više ništa nije kako je bilo. Možda ste premalo zajedno. Pokažete li samo malo inicijative, partner će to jedva dočekati pa večer između vas dvoje može proteći u vrlo strastvenim trenucima. Netko će vam dati hvale vrijedan savjet.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Obratite pozornost na znakovite poglede osobe koju dosad niste primjećivali. Ne odbacujete priliku da se upoznate, jer vanjski izgled može prevariti. Osoba iz prijateljskog kruga tražit će vas za manji ustupak ili pomoć. Izađite joj ususret! Uživat ćete u izrazima pažnje i naklonosti kojima će vas drugi zasipati.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

