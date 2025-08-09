Dnevni horoskop za subotu 9. kolovoza: Djevice posvetite se sebi, Ovan je pun energije...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

Pravi je trenutak da nadoknadite propušteno i ispunite tuđa očekivanja. Energija i izdržljivost će vas besprijekorno služiti. Bit ćete na oprezu i ništa vas neće moći iznenaditi. U večernjim satima moguć je poziv na glazbeni događaj ili rođendan, na kojem ćete se odlično provesti. U ljubavi vas muče ljubomora i nepovjerenje.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Osjećaj iscrpljenosti mogao bi vas potaknuti da odgodite neke dogovore. Umjesto izleta ili šetnje gradom, bit ćete spremniji za ostanak u kući i izležavanje. Ako ste osamljeni, razmislite malo o osobama koje su vam se posljednjih dana svidjele. Možda se među njime krije vaša potencijalna simpatija.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Moguće su ljubavne trzavice koje će izbaciti na površinu razlike između vas i partnera. Vaš pozitivan stav pridonijet će razrješavanju osjećajnih problema. Neće vam manjkati snage ili hrabrosti da stvari nazovete pravim imenom, a partneru, ma koliko se ljutio na vas, svidjet će se vaša izravnost.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

U obiteljskim prepirkama bit ćete smiren sudac i uspješno miriti posvađane strane. Iako će vam kućanski poslovi odnositi mnogo vremena, obavljat ćete ih s lakoćom. U ljubavi vas očekuju ugodni trenuci. Partner će vam oprostiti ružne riječi koje ste izgovorili u ljutnji ili ljubomori. Zdravlje vam može biti osjetljivo, osobito probava.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nemojte simpatiji odmah pokazati svoje osjećaje, neka druga strana napravi prvi korak. Ako ste u braku, partner možda neće imati razumijevanja za vaše poslovne brige. No to ne umanjuje njegovu ljubav. Bilo bi dobro kad biste ga iznenadili romantičnom večerom ili ga izveli u svoje društvo da se i on malo opusti i zabavi.

Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ako možete, uzmite slobodan dan i posvetite ga isključivo sebi. Njega tijela, rekreacija ili kava s prijateljem popravit će vam raspoloženje. Razveselit ćete se iznenadnom posjetu vašem domu, osobito ako tu osobu niste vidjeli godinama. Djevice vične vrtlarskim radovima lijepo će urediti okućnicu i pokositi travu.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ostavljat ćete snažan dojam na pripadnike suprotnog spola i toga ćete biti svjesni. Mogli biste se zaljubiti, privući pozornost osobe koju promatrate izdaleka ili obnoviti staru vezu. Ako ste roditelj, uživat ćete u svojem potomstvu, a ako se radi o mališanima, bit ćete svjesni njihovog napretka i prebrzog odrastanja.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Duboko u sebi znat ćete da je vrijeme za novi početak, ne samo za konkretne akcije nego i za zaokrete u vašem načinu razmišljanja. Nećete dopustiti da vas sitne neprilike zaustave u ispunjenju želja. Zabavom i izlascima otjerat ćete crne misli. U obitelji bi moglo biti razmirica – ne dopustite da eskalira u svađu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Razveselit će vas pismo, SMS ili e-mail poruka, a u večernjima satima mogli biste dobiti i drage goste. Strijelci koji su u braku mogli bi primiti dar od voljene osobe, proslaviti bračnu obljetnicu ili oduševiti partnera velikodušnim pothvatom. Posluži li vas lijepo vrijeme, organizirajte roštilj s prijateljima i dobro se zabavite.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Strah vašeg partnera da vas ne izgubi, nagnat će ga da vam daruje nešto što volite i pomoći vam da shvatite kako nema mjesta za bojazan kad je posrijedi opstojnost vaše veze ili braka. Nemojte biti sumnjičavi i tvrdoglavi. Krećete li u kupnju, mogli biste se previše opustiti te tako kupiti i ono što vam nije trebalo.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zavidna količina energije, intelektualne nadmoći i tjelesne izdržljivosti omogućit će vam ostvarivanje današnjih ciljeva. Moguć je susret s dragom osobom koju dugo niste vidjeli. Radi li se o osobi u koju ste bili zaljubljeni, moguće je zbližavanje. Zbog Mjeseca u vašem znaku, bit ćete intuitivni i bez greške “čitati“ tuđe namjere.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjećat ćete da ste trenutačno sami sebi dovoljni. Izbjegavat ćete veliko društvo, svoje obaveze obaviti na vrijeme, a potom uživati u tišini svoga doma. U kasnim večernjim satima moguće je druženje s prijateljima. No pazite kome od njih se povjeravate da se ne bi opekli ili sami postali metom nečijih ogovaranja.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA