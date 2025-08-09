Pročitajte dnevni horoskop za subotu 9. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za subotu 9. kolovoza: Djevice posvetite se sebi, Ovan je pun energije...
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 5
Zdravlje: 4
Pravi je trenutak da nadoknadite propušteno i ispunite tuđa očekivanja. Energija i izdržljivost će vas besprijekorno služiti. Bit ćete na oprezu i ništa vas neće moći iznenaditi. U večernjim satima moguć je poziv na glazbeni događaj ili rođendan, na kojem ćete se odlično provesti. U ljubavi vas muče ljubomora i nepovjerenje.
Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Osjećaj iscrpljenosti mogao bi vas potaknuti da odgodite neke dogovore. Umjesto izleta ili šetnje gradom, bit ćete spremniji za ostanak u kući i izležavanje. Ako ste osamljeni, razmislite malo o osobama koje su vam se posljednjih dana svidjele. Možda se među njime krije vaša potencijalna simpatija.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Moguće su ljubavne trzavice koje će izbaciti na površinu razlike između vas i partnera. Vaš pozitivan stav pridonijet će razrješavanju osjećajnih problema. Neće vam manjkati snage ili hrabrosti da stvari nazovete pravim imenom, a partneru, ma koliko se ljutio na vas, svidjet će se vaša izravnost.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3
U obiteljskim prepirkama bit ćete smiren sudac i uspješno miriti posvađane strane. Iako će vam kućanski poslovi odnositi mnogo vremena, obavljat ćete ih s lakoćom. U ljubavi vas očekuju ugodni trenuci. Partner će vam oprostiti ružne riječi koje ste izgovorili u ljutnji ili ljubomori. Zdravlje vam može biti osjetljivo, osobito probava.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
Nemojte simpatiji odmah pokazati svoje osjećaje, neka druga strana napravi prvi korak. Ako ste u braku, partner možda neće imati razumijevanja za vaše poslovne brige. No to ne umanjuje njegovu ljubav. Bilo bi dobro kad biste ga iznenadili romantičnom večerom ili ga izveli u svoje društvo da se i on malo opusti i zabavi.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3
Ako možete, uzmite slobodan dan i posvetite ga isključivo sebi. Njega tijela, rekreacija ili kava s prijateljem popravit će vam raspoloženje. Razveselit ćete se iznenadnom posjetu vašem domu, osobito ako tu osobu niste vidjeli godinama. Djevice vične vrtlarskim radovima lijepo će urediti okućnicu i pokositi travu.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Ostavljat ćete snažan dojam na pripadnike suprotnog spola i toga ćete biti svjesni. Mogli biste se zaljubiti, privući pozornost osobe koju promatrate izdaleka ili obnoviti staru vezu. Ako ste roditelj, uživat ćete u svojem potomstvu, a ako se radi o mališanima, bit ćete svjesni njihovog napretka i prebrzog odrastanja.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3
Duboko u sebi znat ćete da je vrijeme za novi početak, ne samo za konkretne akcije nego i za zaokrete u vašem načinu razmišljanja. Nećete dopustiti da vas sitne neprilike zaustave u ispunjenju želja. Zabavom i izlascima otjerat ćete crne misli. U obitelji bi moglo biti razmirica – ne dopustite da eskalira u svađu.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Razveselit će vas pismo, SMS ili e-mail poruka, a u večernjima satima mogli biste dobiti i drage goste. Strijelci koji su u braku mogli bi primiti dar od voljene osobe, proslaviti bračnu obljetnicu ili oduševiti partnera velikodušnim pothvatom. Posluži li vas lijepo vrijeme, organizirajte roštilj s prijateljima i dobro se zabavite.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 3
Strah vašeg partnera da vas ne izgubi, nagnat će ga da vam daruje nešto što volite i pomoći vam da shvatite kako nema mjesta za bojazan kad je posrijedi opstojnost vaše veze ili braka. Nemojte biti sumnjičavi i tvrdoglavi. Krećete li u kupnju, mogli biste se previše opustiti te tako kupiti i ono što vam nije trebalo.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Zavidna količina energije, intelektualne nadmoći i tjelesne izdržljivosti omogućit će vam ostvarivanje današnjih ciljeva. Moguć je susret s dragom osobom koju dugo niste vidjeli. Radi li se o osobi u koju ste bili zaljubljeni, moguće je zbližavanje. Zbog Mjeseca u vašem znaku, bit ćete intuitivni i bez greške “čitati“ tuđe namjere.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Osjećat ćete da ste trenutačno sami sebi dovoljni. Izbjegavat ćete veliko društvo, svoje obaveze obaviti na vrijeme, a potom uživati u tišini svoga doma. U kasnim večernjim satima moguće je druženje s prijateljima. No pazite kome od njih se povjeravate da se ne bi opekli ili sami postali metom nečijih ogovaranja.
