Dnevni horoskop za utorak 1. srpnja: Lavu se smiješi povišica, Strijelac će se svađati sa svima

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Dovršit ćete većinu poslova i ništa vas neće spriječiti da dođete do zacrtanog cilja. Izbjegavajte svađe u radnoj sredini, ali ako do njih ipak dođe, ne povlačite se prije nego što ste raščistili nesporazume. Lijepe ljubavne prilike izvlače vas iz lošeg raspoloženja, no pripazite da prema simpatiji ne nastupite previše izravno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Sve će odisati razumijevanjem na ljubavnom planu. Pomirit ćete se s partnerom, raščistiti dvojbe ili postići to da vas simpatija, za koju ste bili uvjereni da ne mari za vas, počinje primjećivati. Iako će vaš rad trpjeti kritike onih koji misle da znaju više od vas, ne dopustite da vas to obeshrabri. Oslonite se na vlastite sposobnosti.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mogli biste uložiti u nekretnine ili se odvažiti na zahtjevniji novčani trošak. Iako ste u poslovno osjetljivom razdoblju, ne događa se ništa lošeg da trebate biti zabrinuti. Nemojte se prepuštati strahovima. Ljubavne napetosti znat ćete obuzdati svojom prilagodljivošću i spremnošću da se žrtvujete.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bude li u ljubavnom životu bilo neugodnosti, sve ćete okrenuti u svoju korist optimizmom i samopouzdanjem. Nećete odustajati pred prvom zaprekom. Dokažite svoju zrelost i smirenost i onda kad vam nije sve po volji. Ako ste se udaljili od bliskih suradnika, poduzmite odlučne korake da to što prije ispravite.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Morat ćete usvojiti pregršt novih informacija ili nešto naučiti kako biste bili spremniji za poslove. Planovi bi se mogli mijenjati u posljednji trenutak, pa se pripremite na putovanje. Neki će mijenjati kolegu ili nadređenog. Moguće je povećanje zarade, bilo da je riječ o povišici ili dodatnim izvorima prihoda.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iako se aktivnosti neće odvijati kako biste željeli, razloga za zabrinutost nema. Intuitivno ćete osjetiti kako se trebate postaviti u nekoj nepovoljnoj situaciji. Izgledne su promjene u krugu prijatelja. S nekima od njih prestat ćete se viđati, ali ćete ubrzo sklopiti nova poznanstva. Prijatelji će vas pozvati na zabavu ili u veće društvo.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Obiteljske obaveze i odgovornosti sve više vas guše. Trebat će vam mir i tišina. Recite partneru sve što vas muči, podijelite brige, otvoreno iznesite svoje bojazni i strahove. Dugotrajan boravak u zatvorenim prostorijama ispunjavat će vas tjeskobom, stoga se organizirajte tako da vam ostane dovoljno vremena za tjelesne aktivnosti.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Razmišljajte prije svakog poteza – bolje ćete uočiti nove prilike i rješenja. Neke očekuje neugodan razgovor s djecom pa ćete morati nešto promijeniti u pristupu. Možda su vaša očekivanja prevelika ili im ograničavate slobodu kretanja. Ljubavni život odvija se pod Marsovim utjecajem, pa bi samci trebali što više izlaziti.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Mijenjat ćete raspoloženja. Posvađat ćete se, a kad trebate nešto argumentirati, povući ćete se u sebe gubeći volju za raspravom. Mnogi vas danas neće moći prepoznati. Ne pridajte preveliki značaj takvim događajima jer su prolazni, pa ćete već sutra opet biti u svom starom dobrom izdanju. Pazite na troškove i bitne dokumente.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Glavom će vam prolaziti odlične ideje i držati vas mentalno aktivnima. Mogli biste započeti nešto sasvim novo o čemu već dugo razmišljate. U ljubavi ćete pokazati prijateljsko lice i podržati dragu osobu u njenim nastojanjima. Uživat ćete u partnerovu društvu. Često ćete ga pitati za mišljenje i cijeniti njegov svjetonazor.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Poslovi vezani za financije, zajam ili sud iziskivat će oprez. Ne vjerujte obećanjima, osobito od ljudi koje vam već na prvi pogled ne ulijevaju povjerenje. Prekontrolirajte situaciju u poslu, nisu li jasne uloge i zaduženja. Prema ljubavnom partneru bit ćete prgavi i drski, pa se nemojte čuditi ako se naljuti i prestane s vama razgovarati.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Ne rješavajte nesporazume među kolegama, jer ćete nepotrebno biti uvučeni u njihove probleme. Nemojte miješati ljubav i posao, ili povjeravati intimne tajne nedovoljno bliskim kolegama. Ogovarat će vas i dovesti u neugodnu situaciju. Zaključite li da su vam potrebni odmor i opuštanje, poduzmite potrebno.