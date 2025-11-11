Obavijesti

Dnevni horoskop za utorak 11. studenoga: Raku ide na poslu, Lavu fali tolerancije u vezi...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pročitajte dnevni horoskop za utorak 11. studenoga i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 4

Odlučnom akcijom uvjerit ćete nekoga da stojite iza svojih riječi. Zauzvrat ćete dobiti čvrsto obećanje ili konkretnu ponudu. Intenzivan društveni život bit će pokazateljem vaše omiljenosti u krugu poznanika. Izvjesne su ljubavne promjene nabolje. Teško ćete odoljeti nečijem šarmu, a ni druga strana neće ostati imuna na vaš.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Suspregnite nestrpljivost i okrenite se aktivnostima koje će vas usrećiti, kao što su odnosi s djecom i partnerom. Idete li na put, pazite da ne zakasnite zato što ste zametnuli dokumente ili povjerljive papire. Osjetite li umor, izbjegnite ljude koji bi vas mogli dodatno iscrpiti. Obavit ćete razgovor koji će raščistiti ljubavne dvojbe.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Pomno ćete planirati sastanke, provjeravati termine i nastojati se osigurati od mogućih šteta ili pogrešaka u radu. Ideje će vam navirati, a znat ćete i kako ih iskoristiti na najbolji način. Dan će biti pun telefonskih poziva, a jednom ćete se osobito razveseliti jer se radi o nekom koga niste dugo čuli ni vidjeli.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Bit ćete zadovoljni kako se razvija poslovna situacija. Kolegama će biti jasno da se na vas može računati i da vam polazi za rukom i ono što drugi nisu u stanju svladati. Bračni parovi koji prolaze razdoblje krize pronaći će rješenje za probleme. Samci, nikako nemojte ostati kod kuće. Izlazak vam donosi uzbuđenje i pozitivni preokret!

Businessman ordering lunch in cafe
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 4

Obavljat ćete nekoliko poslova istodobno ili užurbano dovršavati započete. Strpljivo izdržite sve izazove kojima ste izloženi i uspjeh će doći sam po sebi. U ljubavi vam nedostaje više tolerancije. Previše ste nepopustljivi prema partneru. Smirite strasti i izbjegavajte svađe, jer ćete nepotrebno ugroziti mir u svom braku ili vezi.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 3

Imat ćete jaku potrebu rasvijetliti teškoće s kojima se susrećete i razjasniti stvari koje vas muče. Odluke ćete donositi intuitivno, no još ćete jedno vrijeme tapkati na mjestu. Mogli biste rješavati imovinska pitanja, baviti se kupoprodajom. Možda ćete izdvojiti veći novčani iznos kako biste uložili u svoje poslovanje ili obrazovanje.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 4

Očekuje vas rasprava s roditeljima. Donijet ćete odluke kojima ćete nekome nešto uskratiti ili ga podučiti većoj odgovornosti. Moguće su poslovne promjene koje nećete popratiti zadovoljstvom, ali vam one neće naštetiti ili vas unazaditi. Kupujete li tehničku robu, glazbala ili bijelu tehniku, mogli biste naknadno ustanoviti kvar.

Family With Teenage Children Walking In Countryside
Foto: Monkey Business Images

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Planovi će se ostvarivati na željeni način, pa ćete opušteno rješavati problematične situacije. Moguća je poslovna suradnja koja će vam donijeti financijsku dobit. Dobivat ćete komplimente od drugih ljudi. Mnogi će tražiti vaše društvo, a i ljubavni život će procvjetati zahvaljujući naporima druge strane. Mogli biste se i vi više potruditi.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Pred vama je mnogo sitnih obaveza koje neće nužno biti povezani s vašim poslom, ali će vam oduzimati vrijeme. Primjerice, administrativni, odnosno papirnati poslovi zahtijevat će čekanje na red ili odobrenje ovlaštenih organa. Nećak ili mlađi član obitelji treba vaše društvo, savjet ili pomoć – učinite sve što je u vašoj moći.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 3

Sadašnje veze i odnosi naći će se na prekretnici, a iznenadni događaji mogli bi ih usmjeriti u neočekivanom pravcu. Stoga nije isključeno da partner ustraje da se oženite i krenete u zajednički život. Vaši poslovni planovi još će neko vrijeme biti zakočeni, budući da okolnosti nisu zrele za oplođivanje ideja.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 4

Zaokupljeni mislima i potrebama, nećete primijetiti koliko ste partneru potrebni. Ne radi se o ničem konkretnom, no sigurno bi ga razveselilo da mu uputite koju nježnu riječ. Humor će biti najbolji lijek za stres i nezadovoljstvo. Ne budite previše ozbiljni. Spontanije reagirajte na situacije i ljude i budite opušteniji.

