Dnevni horoskop za utorak 17. ožujka: Škorpion traži izazove, Jarcu kuca ljubav na vrata...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Vaše riječi i postupci neće biti ispravno shvaćeni; morat ćete odgađati dogovore zbog neodgodivih poslova. Nije isključeno ni da zakasnite na ljubavni sastanak, što može biti povod svađi. Posvetite se temeljitom planiranju obaveza. Unesite sve u rokovnik, ne prepuštajte ništa slučaju jer ćete biti prilično smušeni.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Nemojte se previše opteretiti radom, niti drugima dokazivati da sami možete riješiti svaki problem. Nemojte toliko izgarati u poslu, treba vam i odmora. S partnerom ste u osrednjim odnosima, koji bi se mogli poboljšati pokažete li malo više dobre volje. Slobodni pripadnici znaka neće težiti ozbiljnim vezama. Uživat ćete u flertu i zavođenju.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Napori u poslovnom životu bit će isplativi. No danas će vam nedostajati vremena za sebe ili ćete žrtvovati privatni život u ime poslovnog napretka. Mogli biste pogrešno protumačiti partnerove riječi ili reakcije te mu prigovarati za stvari koje su se dogodile u vašoj zajedničkoj prošlosti, preko čega on neće olako prijeći.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete prepuni ideja i kreativnih pomaka u radu, no nailazit ćete na nerazumijevanja. Ne obazirite se na nečiju zavist. Štedljivo i konstruktivno trošite svoju energiju jer ćete se jedino tako osjećati smireno i zadovoljno. Mogli biste kontaktirati bankovnog službenika i raspitivati se o pogodnim zajmovima.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Koristite svaku priliku za druženja, izlaske i zabavu. Odazovite se pozivima prijatelja jer ste u razdoblju stvaranja kvalitetnih poznanstava. Nije isključen ni novi ljubavni početak. Samci, osoba koju dugo poznajete počet će vam iskazivati sve veću naklonost, ali će i od vas očekivati isto. Stoga ne škrtarite u osjećajnom iskazivanju.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Partner će biti sklon ljubomori i posesivnosti. Pokušat će vas kontrolirati, a u nekim situacijama pokazati i svoju nadmoć. Pokažite mu da vas to smeta. Neke kolege neće vam ulijevati povjerenje i bit ćete u pravu. Ne pričajte im o svojim poslovnim planovima, ali ni o stvarima iz svog privatnog života.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Prihvatite se sigurnih poslova, a ako radite u timu, mogli biste se raspravljati sa svojim neistomišljenicima. Iako vas u braku očekuju nepovjerenje, poboljšat ćete odnos s partnerom. Shvatit ćete što želite ili barem što želite izbjeći ili spriječiti. Slobodni će se naći na meti udvaranja osobe koja u društvu slovi za vrlo uspješnu u karijeri.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Poslovima i ljudima pristupit ćete odvažno i izravno. Tražit ćete izazov i uzbuđenje u svemu što radite. Osvajat ćete brzim i spontanim nastupom, a svoju ljubav dokazivati djelima, a ne samo riječima. Predat ćete se zavođenju, uživati u buđenju novih osjećaja i simpatičnom nadmudrivanju s osobom koja vam se sviđa.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Na pomolu su teškoće ili usporavanja privremene naravi. Planeti pozivaju na oprez u vožnji, komunikaciji, s naglaskom na odnosima s nadređenima ili profesorima. Nemojte se zavaravati da problemi ne postoje, no nemojte ih ni preuveličavati. U svemu što radite nađite pravu mjeru, pa ćete izbjeći većinu neugodnih situacija.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nova ljubav vam kuca na vrata, a neki će se pomiriti s bivšim partnerom. Mogli biste doživjeti ljubavni ushit i uzvraćene osjećaje. S bračnim partnerom razgovarajte o opuštenim temama koje će vas oboje nasmijati. Dan je kao stvoren za usvajanje novih znanja, putovanja i sve aktivnosti koje vam pomažu proširiti vidike.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Planetarni položaji unose živost i dinamiku u međuljudske odnose, bračne i ljubavne veze. Više ćete se truditi oko partnera ili djece, brinuti se za njih i udovoljavati im. Nečiji zdravstveni problemi i potaknut će vas da više brinete o svom zdravlju. Spremno ćete mijenjati loše navike, samo pazite da u svemu imate i neke granice.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete veliku inspiraciju, koja će biti glavni pomagač vašim nastojanjima da napravite poslovne promjene. Na dobrom ste putu pa nema razloga da u svojim naumima ne biste uspjeli. U ljubavnim vezama njegovat ćete prijateljstvo i tražiti intelektualno nadahnuće. Samcima će imponirati nečije društvo.