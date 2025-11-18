Dnevni horoskop za utorak 18. studenoga: Rak je pun energije, a Bik nespretan u komunikaciji

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Morat ćete pokazati više strpljenja i prilagodljivosti u ljubavnim odnosima. Ako ste u braku, ljubomora će biti sputavajući faktor za obje strane, dok bi oni skloni flertu mogli naići na teško osvojivu osobu. Ako ste u financijskom škripcu, razgovor s članovima obitelji pomoći će vam da nađete privremena rješenja.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete nespretni u komunikaciji i brzopleti na jeziku pa pazite da se nekom ne zamjerite. U ljubavi vas očekuju prolazne trzavice i prepirke zbog nemara, novaca ili drugih ljudi. Bitno je da uskladite stavove i interese. Nemojte izbjegavati razgovor na kojem ustrajava vaš partner. Pripazite na zdravlje jer ste iscrpljeni.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Razmišljat ćete o preuređenju stana ili uređenju interijera, no ukućani bi vam mogli prigovarati da previše trošite. Vaše će dvojbe u vezi osobe koja vam se sviđa biti otklonjene. Ljubavni život sve je zanimljiviji pa ćete shvatiti da ne trebate preispitivati osjećaje. Bit će dovoljno da se prepustite zaljubljenosti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjećat ćete se odlično pa višak energije izbacite kroz tjelesne aktivnosti, šetnjom ili čišćenjem kuće. Slobodni su na pragu nove ljubavi – privući će vas nečija neuhvatljivost. Stalno ćete razmišljati na koji način zainteresirati simpatiju. Mogli biste angažirati zajedničke prijatelje da vas pomognu u upoznavanju i zbližavanju.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Planeti izlažu svaku vašu akciju ili plan znatiželji javnosti pa ćete teško prikriti nesigurnost. Ako ste javna osoba, u medijima bi se mogao pojaviti neistiniti trač o vama. Ako vam se netko sviđa, ne oklijevajte staviti do znanja ono što priželjkujete. Drugoj strani će se svidjeti vaša inicijativa i samopouzdani nastup.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Iskazivat ćete snalažljivost i britkost, koja će najviše dolaziti do izražaja u napetim situacijama. Briljirat ćete stresnim situacijama i znati pomiriti one koji su posvađani. Prema ljubavnom partneru bit ćete nedorečeni. Druga strane često ne zna na čemu je s vama, pa je vrijeme da malo otvorenije iskažete svoje osjećaje.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Osjećat ćete se samopouzdano i ni pred čime nećete ustuknuti. Pokuša li vas netko isprovocirati, glatko ćete ga odbiti jakim protuargumentima. Nećete pogriješiti odlučite li usmjeriti energiju na privatni život. Iako će nepredviđene okolnosti iziskivati prilagodbu, dobit ćete mnogo zauzvrat. Partner će cijeniti vašu iskrenost.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjećat ćete se energično, a na okolinu djelovati poticajno. Iskoristite tu snagu za promicanje svojih interesa. Svježe vezani parovi uživjet će se u bračnu ulogu i obaveze s kojima će se nositi vrlo spretno. Ako ste sami, zabava u društvu jamči vam izvrstan provod, stoga ne odbijajte pozive.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Treba vam više odmora pa pokušajte dnevni raspored osloboditi suvišnih stvari. Više će vam odgovarati boravak u četiri zida nego izlasci i zabava, pa će se neki prijatelji ljutiti na vas misleći da ih izbjegavate. Pogodit će vas neslaganje između roditelja i sve više ćete strahovati od njihova razlaza.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Predstoje vam nova poznanstva ili telefonski razgovori koji će vam uljepšati večernje sate. Potreba za ljubavlju mogla bi vas potaknuti na hrabar postupak, koji će se svidjeti simpatiji. Neke među vama mučit će sitnije zdravstvene tegobe. Opuštajte tijelo i duh, upoznajte se s tehnikama meditacije, joge ili akupunkture.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nemojte dopustiti da budete upetljani u nečije tračeve. Družite se s provjerenim ljudima za koje ste sigurni da su pouzdani. U ljubavi će vam nedostajati tolerancije, ili ćete svaljivati krivicu na drugu stranu. Pomogao bi vam razgovor s prijateljima, no može se dogoditi da oni danas nemaju vremena za vas.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vodit ćete računa o tome kako se ponašate u javnosti i kakav dojam ostavljate. Lijepo ćete se odijevati i držati do sebe. Ljudi će reagirati na vašu ljubaznost, a miroljubiv stav olakšat će vam put do uspjeha. Ne odgađajte poslove, planirajte predstojeće aktivnosti i svemu pristupite s mnogo optimizma.

