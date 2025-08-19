Dnevni horoskop za utorak 19. kolovoza: Ribe će iznenaditi poruka, Rak je pun energije...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Omjer uloženog truda i postignutih rezultata neće biti najbolji. Angažirat ćete se na prevelikom broju poslova koje ćete uspijevati obaviti tek polovično, što će vas frustrirati. Napeta obiteljska situacija već vas dulje vrijeme izlaže stresu. Previše je toga na vama pa se osjećate osamljeno i pritisnuti životnom težinom.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Sve što ćete obavljati na terenu i bez izravnih kontakta sa šefovima polučit će uspjeh. Vaša opuštenost omogućivat će vam neometano kreativno izražavanje. Priuštite si malo pustolovine i razonode, unesite živosti u bračne odnose. Niste li spremni za novo ljubavno iskustvo, nemate razloga da to ne date do znanja.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

U porastu će vam biti energija i veselo raspoloženje. Upoznat ćete zanimljive ljude koji će biti temelj dobre zabave. Mogli biste potrošiti puno novca, no nećete žaliti ako je provod bio dobar. Prijateljstvo s nekim na vašem radnom mjestu održavat ćete putem elektronske pošte, ali vaša dopisivanja postajat će sve romantičnija.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Raspolagat ćete s mnogo energije. Društveni život donijet će ugodne trenutke, a zadovoljstvo na ljubavnom planu biti vaša najveća motivacija. Slobodnima se smiješi ljubavni početak, dok će zauzete radovati partnerova pažnja. Iako ćete posumnjati u ishod važnog projekta, ispostavit će se da je vaš strah neutemeljen.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Vaši su se snovi sudarili s ograničenjima stvarnosti, što će vas prisiliti da drukčijim načinom dođete do nekih rješenja. Pritajite svoje akcije i namjere. Oko vas je previše onih koji bi to mogli zlorabiti i iskoristiti protiv vas. Mogli biste skrivati tajnu koju vam je prijatelj povjerio, ali pazite da se nekome ne izlanete.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Potreba za promjenama uvest će vas u društvo neobičnih i inteligentnih ljudi. Nečiji način razmišljanja pozitivno će djelovati na vaše stavove i omekšati ih. Ako ste još sami, nabacite osmijeh i ostavite sve brige po strani. Čak i ako ste umorni od posla, smognite snage za večernji izlazak koji obećava dobar provod.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osoba kojoj se sviđate pokušava vam se približiti, ali kao da nemate namjeru dopustiti joj da vas upozna. Bit ćete lošeg raspoloženja pa će vaši postupci biti hiroviti, čak i vama samima neshvatljivi. Možda ste prošlih dana bili previše izloženi stresnim situacijama, pa nemate strpljenja ni za najbliže.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dojam koji ostavljate na druge, bit će ključan u nekim pothvatima. Znat ćete sebi stvoriti dobre uvjete i pravilno koristiti svoju energiju i optimizam. Izvjesna je veća popularnost u javnosti, pa ćete svugdje biti rado dočekani i viđeni. Partner bi vas mogao iznenaditi lijepim darom ili vas razveseliti komplimentima.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Novcu ćete pristupiti savjesnije i odgovornije. Dokazat ćete sami sebi sa ste zreliji i mudriji po ovom pitanju. Ako ste u vezi ili jako zaljubljeni, partner bi vam mogao zamjerati zbog ljubomore. U nekim trenucima nećete moći sami sebe prepoznati, no to će biti jače od vas. Dobrog savjetnika imate u jednom od prijatelja.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Danas vam ništa neće ići kako ste planirali. Budite pripravni na nagle promjene, osobito planova povezanih s članovima obitelji. Budete li previše ustrajali na poštivanju vlastitog mišljenja i viđenja stvari, partner bi vam to mogao zamjeriti. Na radnom mjestu situacija će biti slična, pa pripazite kako ne biste došli u nepotreban sukob.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nenametljivim, ali upornim pristupom progurat ćete svoje ideje kod nadređenih. Preko posla upoznat ćete nove ljude, a nisu isključene ni simpatije s nekim od kolega. Obratite pozornost na svoj izgled, frizuru i odjeću jer će vas netko bitan procjenjivati po tome koliko držite do sebe.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ugodno će vas iznenaditi SMS poruka od simpatije. Na šarmantan način poigravat će se s vašim osjećajima, ali u tome neće biti zle namjere. Možda vam samo priprema iznenađenje, kako biste dan proveli što uzbudljivije. Putujete li, u večernjim satima budite oprezniji, a konzumaciju alkohola svedite na najmanju mjeru.

