Dnevni horoskop za utorak 2. rujna: Ovan neka se čuva loših ljudi, Lavu treba društvo...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osoba ste s izraženom intuicijom i oprezni, ali to neće sprječavati druge da vas pokušaju iskoristiti za svoje ciljeve. Moguće su konfuzne situacije u poslovnom i privatnom životu. Preispitajte sebe i svoje postupke, kako poslije ne biste zažalili zbog odluka donesenih u trenucima slabosti. Moguće su naznake ljubavne pustolovine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete prilike za zaradu davanjem instrukcija ili prevođenjem. Neke očekuje putovanje u inozemstvo, doškolovanje, seminar. Uspješno ćete izići na kraj s financijskim problemima i podmiriti dugove. Izborite se za željeni ljubavni status – partner očekuje više vaše inicijative. Nema razloga da tako i ne postupite.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Trudit ćete se proniknuti u tuđe karaktere i namjere i zbog toga biti korak ispred drugih. Intuitivno ćete izbjeći pogreške i pravodobno reagirati u osjetljivim situacijama. Može se dogoditi da dobijete neko nasljeđe, riješite sudski spor ili upravljate novcem drugih. Neke očekuje romantični susret ili rješavanje nesuglasice s partnerom.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Tuđe ste probleme skloni doživljavati kao svoje, pa neće čuditi ako se zbog toga počnete loše osjećati. Bit ćete osjetljivi i na partnerove dobronamjerne savjete. Bavite li se bilo kakvom fizičkom aktivnošću, budite oprezniji jer Mjesečev utjecaj u Jarcu upućuje na povećanu mogućnost nezgoda ili nespretnih pokreta.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Samoća će vas ispunjavati nemirom pa je poželjno da budete što više okruženi ljudima. Nemojte se pretjerano iscrpljivati poslom, radite onoliko koliko se od vas traži. Dopustite da vas ponesu osjećaji, potražite smisao u stvarima koje su vam nekad činile zadovoljstvo, a na koje ste s vremenom zaboravili.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan će biti ispunjen mnoštvom sitnih obaveza od kojih nećete bježati, nego ih odraditi kako treba. Na pomolu je iznenađenje koje bi vas moglo ostaviti bez daha, pa čak i usmjeriti vaš ljubavni život u novom smjeru. Nije isključeno da baš danas počnete s novom vezom i to s osobom u koju ste dulje vrijeme zaljubljeni.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Kućna zbivanja oduzet će vam većinu slobodnog vremena. Svakodnevni poslovi ili renoviranje stambenog prostora, bit će uzrokom povećanih novčanih troškova. U ljubavi se situacija mijenja nabolje, no neke odluke na kojima ustraje vaš partner nisu vam po volji. Slutite li da vam kolega radi iza leđa, spriječit ćete njegove namjere.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Bilo da su posrijedi privatni ili poslovni odnosi, ostvarivat ćete planove bez mnogo truda. Bitne promjene zahvatit će područje karijere, pa ćete se pribojavati za svoje radno mjesto. No pred vama se otvara odlično poslovno i ljubavno razdoblje pa nema mjesta strahovima. Netko će vam nešto bitno priopćiti SMS – om ili e - mailom.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Dan je dobar za putovanja, posjet rodbini, ali i za učenje. Obiteljska zajedništva još će više ojačati. Svemu tomu pridonijet će vaš smisao za ustupke. Površno poznanstvo sa zanimljivom osobom moglo bi se brzo pretvoriti u nešto više. Možda će se sve odvijati prebrzo za vaš ukus, ali sve će na kraju dobro ispasti.

Foto: Dreamstime

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete skloni trošiti vrijeme i energiju na brojne, različite aktivnosti. Nemojte početi s previše poslova odjednom, jer su male šanse da ih sve završite. Slobodni se mogu naći u središtu ljubavne pustolovine koja bi mogla ostaviti značajnijeg traga. Ono što je započelo kao flert, brzo bi se moglo pretvoriti u nešto snažnije i dublje.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Bit će vam potreban miran kutak u kojem ćete se povući pred napornim osobama. Razmišljat ćete o onome što vam se događa i pronaći najbolje rješenje za probleme. Zbog slabe koncentracije trebat će vam dulje vremena da se usredotočite na bitno. Potkraj dana osjećat ćete se bolje, a tome u prilog idu i zanimljiva ljubavna zbivanja.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

Dan će početi ubrzanim tempom pa ćete u trku hvatati korak s događajima. Imat ćete uspjeha u zavođenju i osvajanju te vođenju poslovnih pregovora. Netko će vam uručiti nagradu ili pohvalu za minuli rad ili ćete obaviti razgovore vezane uz unaprjeđenje ili novo radno mjesto. Mlađi će večer provesti u ugodnom društvu.