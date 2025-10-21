Dnevni horoskop za utorak 21. listopada: Lav je motiviran, Biku je dan pogodan za kupnju

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nećete uspijevati pronaći zajednički jezik s poslovnim ili bračnim partnerom. Vaše će izjave biti pogrešno protumačene, pa će proizvesti burne reakcije kod sugovornika. Ne zabrinjavajte se zbog manjih ljubavnih problema, osobito ako je u njihovoj pozadini običan nesporazum – sve ćete brzo riješiti.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Planete nagovješćuju povećanu radnu aktivnost i promjene na radnom mjestu. Pojavi li vam se prilika za novi poslovni početak, razmislite dobro prije nego odlučite. Bit ćete brižniji prema svom zdravlju. Dan je pogodan za promjenu izgleda, kupnju odjeće, kozmetike i svega čime se možete uljepšati.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uživat ćete u upoznavanju novih ljudi i stalno tragati za zabavom. Vaša pozitivna energija privući će prijatelje, pa nije isključeno da se u večernjim satima svi dobro zabavite. U ljubavi ne sputavajte svoje osjećaje, makar se radilo o osobi za koju mislite da vam ih ne uzvraća. Dajte joj sitnim znakovima pažnje do znanja da vam se sviđa.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nađete li se u nepoznatom društvu, izbjegavajte rasprave s agresivnim pojedincima. Osjetite li da je oko vas napeto ozračje, radije se maknite. Na novčanom planu moguće su teškoće, no ništa što nećete moći prevladati. Predstoji li vam rasprava o imovinskim pitanjima s rodbinom, kompromis je itekako nužan.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete motivirani da pokrećete događaje, dokazujete se i pokazujete, dijelite savjete i družite se. Razvijajte svoje umjetničke sklonosti, stvorite dobar ugođaj oko sebe. Družite se s ljudima koji vas nadahnjuju i dijele iste sklonosti. Putovanja su vam izvrsno aspektirana i donose vam nove i plodne mogućnosti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Izbjegavajte rizična ulaganja, a dan nije pogodan ni za veće kupnje. Neki će morati podmiriti stara dugovanja. Moći ćete se pohvaliti ambicijom i entuzijazmom te prilično skladnim odnosom s ljubavnim partnerom. Poželjet ćete aktivniji i sadržajniji društveni život, a i sa svojim suradnicima i kolegama prisnije ćete komunicirati.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je kao stvoren za pokretanje novog životnog poglavlja. Okolnosti su na vašoj strani, čak i ako se radi o ciljevima koje smatrate nedostižnima. Zahvaljujući prijateljima, moguće je poznanstvo s nekim tko će vas oduševiti. Nije isključeno da će biti riječ o osobi koja iza sebe ima loš brak ili vezu.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Poslovni kontakti i odnosi mogu postati neizvjesni, pa ćete razmišljati o drugim mogućnostima ili pričekati na konačan razvoj situacije. Godit će vam izolacija od ljudi i njihovih problema. Odvojit ćete vrijeme za stvari koje vam čine zadovoljstvo ili se opuštati u društvu bliske osobe. Stariji će biti skloniji depresivnom raspoloženju.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Snalazit ćete se u svakom društvu i uživati u promjenama. Intenzivan društveni život najavljuje mogućnost novog ljubavnog početka. Mogli biste se zaljubiti, ali i prekinuti vezu u kojoj više nema obostranih osjećaja. U svim situacijama djelovat ćete odlučno, a sve što danas poduzmete s lakoćom ćete privesti kraju.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Imat ćete slabiju koncentraciju i pamćenje pa zapisujte podatke i vodite podsjetnik. Odvojite slobodno vrijeme za sebe, pronađite mirni kutak i razmislite o problemima. Nemojte brzopleto tumačiti zbivanja ili neprovjerene informacije. Vodite računa o tome da vam se privatni problemi ne odražavaju na posao i obrnuto.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uspostavit ćete dobar odnos s bitnim ljudima, veseliti se zajedničkim kavama ili se istaknuti u nekom projektu. Iako ćete imati mnogo posla, naći ćete vremena za osobne interese. Krećete li na put u inozemstvo, pred vama su nezaboravni trenuci, ali će vas živcirati gužve ili zastoji možda zbog možda loših vremenskih prilika.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Financijska situacija bit će zadovoljavajuća, a mogle bi se pojaviti i nove mogućnosti za zaradu. Trgujete li nekretninama imat ćete više uspjeha, a dobitak bi vam mogao stići i putem naslijeđenih stvari. Koristit ćete svaku prigodu za izlazak i provod, a mogućnosti zanimljivih poznanstava bit će veće na putovanjima.