Dnevni horoskop za utorak 23. prosinca: Ovan juri u nabavku, Lav mora kontrolirati ljutnju...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Sklonost stresu poticat će gomila radnih zadataka, koje ćete se žuriti završiti na vrijeme. Kolege će vam svesrdno pomagati. Mnoge će zahvatiti blagdanska groznica pa će se uputiti u nabavku namirnica, jelke ili božićnih ukrasa. Pazite koliko trošite jer biste se mogli preračunati. Mogli biste od šefa dobiti lijep dar.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Mjesečev utjecaj činit će vas osjetljivima pa ćete biti razdražljivi, a prema partneru ljubomorni. Partner se neće se složiti s nekim vašim prijedlozima, no neće vam biti do svađe i nadmudrivanja. Na poslu ćete biti u centru pozornosti bez obzira čime se bavili. No vaše će misli biti usmjerene na kuću i obiteljske obaveze koje vas čekaju.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaše želje i interesi bit će u središtu pozornosti vama bliskih i dragih osoba. U obavljanju blagdanskih priprema nećete trpjeti savjete i upletanja, no ne bi bilo loše da radi mira u kući malo popustite. Spontanost će biti ključ uspjeha. Rezervirajte kartu za predstojeće putovanje, a poslijepodne i večer posvetite ljubavi.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nećete imati vremena za odmor jer je izvjestan porast obaveza i svakodnevnih poslova. Posebnog će uspjeha imati ugostitelji, zdravstveni djelatnici i trgovci. Financije će se kretati silaznom putanjom. Računi će stići na naplatu, a vaše potrebe sve veće i zahtjevnije. Usprkos tome, dan protječe u zabavnom tonu.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete nervozni i teški za suradnju. Neki ljudi ići će vam na živce i to ćete im otvoreno pokazati – ne dopustite da se raziđete u ljutnji! Nadređena će osoba od vas mnogo očekivati, pa i da radite nešto što nije u opisu vašeg radnog mjesta. Popodnevne sate posvetite samo sebi, treba vam odmah od stresnih situacija.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Druženja će biti izvor uzbuđenja, pa čak i strastvenog flerta. Bit ćete svugdje gdje se nešto događa, glavni zabavljači i spremni na šalu. No u poslu ćete iskazivati veliku ozbiljnost i odgovornost. Iako ćete poslovati pod stresom, obaveze ćete privesti kraju. Prilikom kupnje darova mogli biste se preračunati i previše potrošiti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Posvetite više vremena obitelji, no ako zbog posla to ne bude moguće, pronađite neki lijep način kojim ćete svojim najbližima pokazati koliko vam znače. Planirate li ići na put, planeti su vam naklonjeni pa ćete na odredište stići na vrijeme, snalažljivo zaobilazeći gužve. Netko vas se jako zaželio vidjeti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Približavanje blagdana ispunit će vas nemirom. Možda će za to biti krive osjećajne nesuglasice. Bližnji će vas smatrati prezahtjevnima, a vaše će želje i prijedlozi izazivati njihovo negodovanje. Pokušaji da pronađete zajednički jezik možda neće odmah uroditi plodom, no prema večeri svi će pritisci popustiti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Posao će biti izvor zabave i prijateljske suradnje, više nego opterećenje i naprezanje. Znalački ćete se postaviti u svakoj situaciji, biti inicijator proslava i domjenaka unutar radne sredine. Slobodni će uživati u druženju s prijateljima, no netko među njima svidjet će vam se toliko jako da ćete poželjeti biti stalno u njegovom društvu.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Postat ćete omiljeniji u okolini. Manje će vas kritizirati i bolje razumijevati vaše potrebe. Vezani Jarcu tražit će više slobodnog prostora za izlaske s prijateljima, u čemu će prednjačiti muškarci ovog znaka. Mogli biste dobiti dar koji će vam otkriti prirodu osjećaja dotične osobe. Moguć je poziv iz inozemstva ili razgovor s bivšim partnerom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljudi će vas više cijeniti i obraćati vam se za pomoć. Od partnera ćete dobivati mnogo pažnje i naklonosti. Društvo prijatelja bit će izvor ugodnih osjećajnih kontakata za mlađe Vodenjake. Oni koji se nadaju početku nove ljubavne priče na dobrom su putu da je ostvare. Na vrijeme nabavite božićno drvce!

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Očekuje vas porast obaveza. Bit ćete rastrzani ne više strana, skloni izbjegavanju susreta i telefonskih poziva. Partner će vam nametnuti svoje interese i želje. Pokušajte pronaći srednje rješenje koje će vas oboje zadovoljiti. Dobra organizacija poslova i aktivnosti spriječit će nervozu, kašnjenje i moguće svađe.