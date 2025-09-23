Dnevni horoskop za utorak 23. rujna: Blizanci više zarađuju, a Vodenjak se povlači u sebe...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Izlazite iz stresnog razdoblja. No trebat će proći još neko vrijeme prije nego se dobri događaji zahuktaju. Ljubavni život bitno će se poboljšati, iako je moguće da ćete zbog poslovnog stresa biti netrpeljivi prema partneru. Ako ste mlađi, potreba za promjenom bit će istaknuta. Prijatelji i partner neće moći pratiti vaš ritam.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Teško vam je realno sagledati suradnike, no čvrsti ste i odlučni. Energično ćete se suprotstaviti svima koji vas napadaju. Teškoće u najbližem okruženju razbit će vam neke iluzije. Igrajte na sigurno, ustrajte u stvarima koje vas jačaju. Potpisujete li dokumente ili ulazite u parnice, dvaput provjerite što vam je činiti.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Istaknuto polje novca pridonijet će porastu vaših materijalnih apetita. Bolje ćete zarađivati, a na vidiku su i neki honorarni poslovi koji će popraviti vašu novčanu situaciju. Mogli biste doznati neke stvari o partneru koje vam se neće svidjeti. No čak i ako se dobivene informacije potkrijepe vaše sumnje, ne zalijećite se sa zaključcima.

Foto: 123RF

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete mogućnost utjecati na neke ljude ili situacije, stoga ne odgađajte bitne razgovore. Kreativnost i originalnost bit će vam na visokom nivou, pa ćete moguće probleme rješavati iznimno spretno. Ljubavni život donosi nova uzbuđenja, ali sve se još uvijek odvija platonski. Ne brzajte, neka vrijeme napravi svoje.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Adaptirate li svoj životni prostor, izvodit ćete razne kombinacije ne biste li prošli što jeftinije. Ipak pripazite kako se naposljetku ne bi dogodilo da ste majstore preskupo platili. Ljubavni odnosi bit će poremećeni obostranom ljubomorom. Kako biste ostvarili što bolji sklad, pomoći će vam veća popustljivost i prihvaćanje partnerovih mana.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

S više zanimanja sudjelovat ćete u javnom i kulturnom životu. Mnogo ćete čitati i posjećivati internetske portale. Dan je pogodan za školarce i studente, za sve koji pohađaju tečajeve ili se bave medijima. Šef bi vam mogao pružiti priliku da se okušate u novim projektima ili će vam ponuditi mogućnost odlaska na usavršavanje.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Na pragu ste velikih odluka koje će odrediti smjer vašeg ljubavnog odnosa. Partner bi vas mogao staviti pred gotov čin i tražiti da se izjasnite glede zajedničke budućnosti. Bit će mu važno da zna može li na vas računati. Dobre vijesti nekima od vas stižu na financijskom planu. Mogući su dobici od starih zasluga ili uspješno vraćen dug.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nešto bi se moglo jako brzo odigrati, bilo da je to željeno zaposlenje, odlazak na značajan put ili uspješno ulaganje. Ako ste u braku ili imate vezu, potrudite se podići vaš odnos na višu razinu i pretvoriti je u nešto više od pritiska odgovornosti. Energiju nemojte trošiti na svađe nego na pomirbe, ljubav i nježnosti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Pokušajte što manje razmišljati o pogreškama ili o nečemu što ste propustili. Grižnja savjesti je najmanje što vam treba. Za ljubavnog partnera bit ćete nedokučivi. Možda u vama otkrije neku novu osobinu ili manu, pa će biti iznenađen kako mu je to cijelo vrijeme promicalo. Pripazite na zdravlje i pazite se u prometu.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Iako će vaše aktivnosti biti u većoj mjeri usmjerene na posao, novac i obrazovanje, to ne znači da nećete razmišljati i o ljubavi. Upravo suprotno - mogli biste donijeti važne ljubavne odluke. Osjećat ćete da je kucnuo trenutak da riješite problematične situacije, raščistite odnose s nekim ljudima i postavite temelje za predstojeće dane.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete osjetljivi i zatvoreni u sebe, a zbog neraspoloženja teško će vam pasti tuđe brige i problemi. Ma koliko se trudili, bližnji neće lako dokučiti što želite i osjećate. Nemojte držati sve u sebi, otvoreno recite s čime niste zadovoljni. Ne preuzimajte na sebe veće obaveze - godit će vam tiha okruženja, čak i potpuna izolacija od ljudi.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Poslovne okolnosti ići će vam na ruku, a šefovi biti zadovoljni vašim učincima. Bit ćete u stalnom pokretu, žuriti na sastanke i spretno, iako ne i bez teškoća, svladavati zadatke. Planeti vas vode u ljubavne pobjede, ali vas u istinskom prepoznavanju sreće sprječava sumnjičavost. Oprez je u svemu dobrodošao, ali nemojte pretjerivati.