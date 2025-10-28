Dnevni horoskop za utorak 28. listopada: Ribe su pune energije, Lav ostvaruje planove

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ne planirajte ozbiljne razgovore s partnerom ili radnim kolegama. Bit ćete nervozni i osjetljivi pa će i svađe brže planuti. Flert ili novi ljubavni odnos iziskuju veći oprez i prilagodbe. Nemojte očekivati previše od druge strane ako je nepostojanih osjećaja. Možda ćete shvatiti da je bolje povući se nego dopustiti da se poigrava s vama.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete puni pokretačke energije i samopouzdanja. Učenje i svladavanje teškog gradiva ići će vam kao od šale, pa bi studenti mogli položiti kakav ispit. Na ljubavnom planu pokazivat ćete posebno nadahnuće, osobito kada treba sročiti romantičnu SMS poruku. Partner ili simpatija bit će oduševljeni vašom pažnjom i nježnošću.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bitan događaj ili razgovor s partnerom oslobodit će vas sumnji. Ne zamjerite mu ako zadovoljstvo češće pronađe u druženju s prijateljima. Budete li mu prigovarali, mogao bi vam prkositi i namjerno dulje izbivati iz kuće, što može biti povod svađi. Ako se bavite privatnim biznisom, mogli biste proslaviti dobro sklopljeni posao.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Osjećat ćete potrebu za radom i akcijom, no energiju ćete uvelike rasipati i povlačiti brzoplete poteze. Moguće su pogrešne procjene i neoprezno baratanje riječima. Tuđe savjete i ponude za pomoć nerado ćete prihvaćati, iako će vam trebati. Strpljenje vam se savjetuje i u ljubavi. Dopustite drugoj strani da razmisli o vašem prijedlogu.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mogli biste ostvariti neke planove, a odnos s ljudima postat će sadržajniji. Vaša dobra tjelesna spremnost i verbalna spretnost, omogućit će vam da u kratkom roku obavite naporne poslove. Predstoji li vam razgovor za posao, zahvaljujući šarmu i uvjerljivosti mogli biste steći prednost spram ostalih kandidata.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bilo da je riječ o ljubavi ili poslu pokrenite željena zbivanja. Nastupit ćete mudro u svim situacijama pa je uspjeh neupitan. Nećete biti raspoloženi za trzavice, pa će i partner gubiti volju za bilo kakvom raspravom. Osjećate li kreativni nemir, pronađite nešto s čime ćete se baviti u slobodno vrijeme i što bi vas ispunjavalo.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Vaši su planovi ostvarivi, a vrijeme ostvarenja sve je bliže. Dogovarat ćete sastanke i pripremati se za nove i zahtjevne projekte. Nadmetanje i razlike u karakterima, bit će kamen spoticanja u brakovima. Teško će vam pasti bilo kakvo popuštanje partneru, osobito ako njegove nepodopštine prelaze granice podnošljivosti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Imat ćete mogućnost utjecati na neke ljude ili situacije, stoga ne odgađajte bitne razgovore. Kreativnost i originalnost bit će vam na visokom nivou, pa ćete moguće probleme rješavati iznimno spretno. Ljubavni život donosi nova uzbuđenja, ali sve se još uvijek odvija platonski. Ne brzajte, neka vrijeme napravi svoje.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Pazite na svoj novac jer su mogući veći troškovi. Odvajajte pomalo na stranu, dobro će vam doći za blagdane. Ako je u tijeku renoviranje stana ili kupoprodaja nekretnine, doznat ćete za neke olakotne okolnosti ili će vas prijatelji uputiti na pravu adresu. Povoljno je vrijeme za obavljanje dugo odgađanih liječničkih pregleda i terapija.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pripremate li se za ispit ili izlaganje pred ljudima, bit ćete uvjerljivi i uspješni. Iskoriste dan za razrješavanje problema jer će zapreka biti manje. Osjetit ćete poriv za iskorakom iz svakodnevice i ucijepiti dašak originalnosti u sve aktivnosti. Izvrsno ćete se snalaziti u pomalo nesvakidašnjim okolnostima i situacijama.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Udaljite se od pojedinaca koji vas opterećuju i umaraju. Prilikom traženja ljubavnog mira i zadovoljstva, oslobodite se sjena prošlosti i zaboravite na ono što je bilo. Jedino tako ćete si otvoriti put ka novim odnosima. Ne gubite energiju na aktivnosti koje ne pridonose ostvarivanju važnijih ciljeva.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Bit ćete puni energije, pa ćete brže stizati s jednog mjesta na drugo ili prelaziti s teme na temu. Trebate li srediti dokumente ili dobiti dozvolu, dan je idealan za to. Sve inače vama mrske obaveze obavit ćete s manje muke nego inače. Ne odbijajte ljubavne ponude i pozive za izlaske i otvorite se prema novim iskustvima.