Dnevni horoskop za utorak 28. srpnja: Ovnu će se ispuniti želje u ljubavi, Djevice paze na izgled

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Planetarni položaji olakšavaju vam snalaženje u poslovnom i ljubavnom životu. Veliki su izgledi da vam se ispune ljubavne želje. Predlože li vam kolege druženje nakon radnog vremena, prihvatite jer ćete se dotaknuti tema baš po vašem ukusu. Ponudite nekome pomoć u rješavanju obiteljskog ili ljubavnog problema.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte rasipati energiju. Pokušaj da istodobno radite na nekoliko strana samo će vas iscrpiti. Povlačeći se u sebe propustit ćete priliku za uživanjem u stvarnim ljubavnim uzbuđenjima. Odvažite se, pokažite što osjećate prema partneru, osobito ako i sami primjećujete da je druga strana nesigurna u vaš odnos.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete skladan odnos s bližnjima, a očekuje vas i pozitivan rasplet jedne napete situacije. Neki će se istaknuti radom ili idejama, dok će drugi šarmom osvojiti simpatije nazočnih. Poslovne ili prijateljske veze mogle bi vam pomoći da otputujete u inozemstvo, dok će ostali biti usmjereni na obiteljski i ljubavni život.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Uz pomoć veza i poznanstava ili vlastitom snalažljivošću, rješavat ćete pitanja vezana uz zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Neki će pak rješavati financijsku problematiku, dugove ili podjelu nasljedstva. Slobodnima se savjetuje da ne miješaju ljubav i posao, sve dok ne budete sigurni da je situacija zrela za takvo što.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ako ste od nekoga doživjeli razočaranje, ozbiljno ćete razmišljati o prekidu poznanstva, prijateljstva ili veze. Nemojte se slijepo držati svojih načela i biti radikalni u rješavanju problema. Ambicija za poslovnim uspjehom raste. Neki će poželjeti više samostalnosti, pa bi mogli raskinuti partnerstvo i samostalno krenuti u nove projekte.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Više pozornosti posvetit ćete svom izgledu, pa biste mogli pribjeći strožim dijetama kako biste istesali figuru. Ljubavni odnosi mogu biti poljuljani nedostatkom vremena ili sluha za partnerove riječi. Morat ćete se nečega odreći kako biste udovoljili dragoj osobi. No neće vam biti žao kada vidite koliko to drugu stranu raduje.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjetit ćete da vam se vraća životni optimizam. Ugodno ćete se provesti i opustiti na društvenim okupljanjima i proslavama. Slobodni će biti prodorniji i neposredniji u nastojanju zadobivanja pažnje suprotnog spola. Postoji velika mogućnost razvijanja ljubavnog odnosa s osobom koja vas dosad nije primjećivala.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Niste u dobroj intelektualnoj formi. Mnogo toga bitnog će vam promicati, dok ćete preveliku pozornost pridavati beznačajnim sitnicama. Sve vezano za posao s mukom ćete završavati ili ostavljati nedovršenim za sutra. Mnogo bolje će vam ići društveni kontakti i druženja. Večer posvetite sebi i svojim malim zadovoljstvima.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Iako ćete svoje ideje teže ostvariti, neka vas to ne obeshrabri. Ono što ste stvorili ne ugrožavajte, a ono što tek želite ostvariti dobro proanalizirajte. Odrješitim akcijama spretno ćete svladavati teškoće. Ljubavna priča doživjet će nov početak, ali ovaj put na način koji više odgovara vama. Mnogo toga se počelo okretati u vašu korist.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Neke naplate napokon stižu na vaš račun, dok će neki u svoju korist riješiti sudski spor. Muče vas ljubavne dvojbe, a svjesni ste i činjenice da se vaše želje mogu ispuniti tek uz prilično odricanja. Na vašoj strani su odvažnost i hrabrost pa ćete se odlučiti na pomalo neuobičajen pristup.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odlučnije ćete se postaviti u problematičnim situacijama. Svojim neuobičajenim postupcima kojima ćete jednako iznenaditi sebe i druge, pokazat ćete da niste predvidljiva osoba. Nekima će to pomoći razriješiti odnos s partnerom i izravnati stare dugove. Bit će to prilika da odnos dovedete na zdraviju razinu ili se raziđete.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete u svom svijetu i skloni preispitivanju. Mnogo toga vas čini nezadovoljnima. Usmjerite se na ono što vam je najvažnije i to najprije riješite. Ako ste zaljubljeni, večer provedite tako što ćete partneru pokazati koliko vam znači. Želite li nekog upoznati, izađite u društvo i odjenite nešto smjelo, što će vas istaknuti iz mnoštva.