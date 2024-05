Dnevni horoskop za utorak 28. svibnja: Blizance čeka uzbudljiv izlazak, Vaga mijenja svoj imidž

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Dobri kontakti s okolinom ispunit će vašu svakodnevicu, a moguće je i druženje s osobom iz druge sredine. Zračit ćete iznimnom privlačnošću pa nećete proći nezapaženo od strane suprotnog spola. Ako ste slobodni, večernji bi izlazak mogao donijeti novo poznanstvo koja će se brzo pretvoriti u nešto ozbiljnije.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Najradije biste pobjegli od obaveza i pojedinaca koji vas umaraju prohtjevima. Bit ćete previše osjetljivi pa možete s nekime doći u sukob. Previše će vas pogađati svaka kritika, pa čak i ona dobronamjerna. Umjesto da pokušate shvatiti u čemu griješite, povući ćete se u sebe i prepustiti se letargičnom raspoloženju.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Uspiju li vas prijatelji nagovoriti na izlazak, nećete požaliti jer ćete se dobro zabaviti, a i steći neka nova i zanimljiva iskustva. Večer je kao stvorena za ljubavne igre i osvajanja. Samci bi se svakako trebali zaputiti u noćni izlazak koji će ispuniti sva njihova očekivanja i priskrbiti im nekoliko telefonskih brojeva.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

S partnerom ćete razmijeniti misli o bliskoj budućnosti i o potezima od velikog značenja za vašu vezu. Razgovor će u početku biti konstruktivan, ali će završiti svađom. Oboje ćete pridavati važnost prošlim situacijama, zamjerajući jedno drugome izgovorene riječi ili postupke. Neraspoloženje nemojte liječiti alkoholom.

Couple man woman ignoring each other sitting on couch in silence at home turning away. | Foto: 123RF

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Spremni ste za pozitivne prekrete u svom načinu života. Verbalne sposobnosti bit će vam istaknute. Snalazit ćete se izvrsno u prodaji i pregovorima. Odnos s partnerom vidite drukčijim očima i lakše prihvaćate njegove mane. Mlađi će mnogo vremena provoditi za računalom, a najomiljenije će vam biti upoznavanje zanimljivih ljudi.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Najbolje rezultate postizat ćete u poslovima koji zahtijevaju dobre komunikacijske vještine i sposobnost uvjeravanja, dok vam precizni poslovi neće najbolje ići od ruke. Imate li zdravstvenih tegoba, ne čekajte da se zahuktaju. Vodite više brige o sebi, osobito ako ste već danima preopterećeni poslom i kućnim obavezama.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Društveni život bit će raznovrstan, a nova poznanstva pridonijet će poslovnoj uspješnosti i odličnoj informiranosti. Izvjesni su financijski dobici i pojačano veselje zbog dobre kupnje ili ulaganja u vanjski izgled. Iznenadit ćete promjenom svog imidža. Intenzivno ćete raditi planove za ljetovanje, ali svakako što više uključite partnera.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Od partnera nećete dobivati razumijevanje, što će biti povod svađama. Objasnite li mu kako se osjećate, shvatit ćete da ste dobro postupili. Izbjegavajte bilo kakav oblik zaduživanja. Mogli biste se prenagliti i ući u financijski složenu situaciju. Pazite kako raspolažete svojim teško zarađenim novcem.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Neće vam nedostajati samopouzdanja pa ćete mnoge iznenaditi svojim nepokolebljivim stavom. Odlučno ćete osvajati osobu u koju ste zaljubljeni, ne strahujući od mogućeg odbijanja. Vaš šarm i spontani pristup iznenadit će drugu stranu i zainteresirati je za vas. Briga za zdravlje navest će vas na proučavanje makrobiotičkih kuharica.

Shots of a handsome man relaxing at the bar | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Iskoristite dan za razrješavanje ljubavne situacije. Iskreno objasnite svoje namjere i zamolite za novu priliku, osobito ako ste vi ona strana koja je u nečemu pogriješila. Radite li zajedno s drugima dajte sve od sebe, čak i ako vam se čini da nećete mnogo postići. Poslije ćete uvidjeti da nije bilo uzaludno.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Na pragu ste nove veze - zabavljat ćete se u društvu vesele i komunikativne osobe s kojom ćete dijeliti slične interese. Bavite li se javnim ili kreativnim poslom, dajte maksimum od sebe kako biste bili zapaženi. Nemojte se prepustiti lijenosti. Prisilite se na barem deset minuta lagane tjelovježbe ili još bolje – plivanja na bazenu.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete loše raspoloženi. Zatomite razdražljivost prema onima koji vam ništa nisu krivi. Ni bračni partner neće biti pošteđen vaše ironičnosti. Nesigurni ste u svoje i njegove osjećaje pa pazite da svađe ne prerastu u krupniji problem. Bavite li se preciznim poslom, mogli biste nehotičnim propustom prouzročiti štetu.