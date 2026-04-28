Dnevni horoskop za utorak 28. travnja: Vage, kontrolirajte se, Bik je spreman za novi početak!

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Najviše energije uložit ćete u posao i svakodnevne obaveze. No unatoč uloženom trudu, možete naići na zapreke ili nečiji otpor. Kako su zastoji privremeni, a vi svjesni da na njih ne možete utjecati, jedino rješenje bit će strpljivo čekanje. Mogli biste nazvati ili sresti osobu koja vam je mnogo značila u prošlosti.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Briljirat ćete u umjetničkim i sličnim zanimanjima, a svoju maštovitost usmjerit ćete i na ljubavni odnos. Spremni ste za novi početak, pa ćete hrabro pristupiti simpatiji i odnosu dati više prilike za razvijanje. Roditelji će se intenzivnije baviti mališanima, učiti ih vožnji biciklom te ostalim sličnim vještinama.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Smetat će vas neriješen obiteljski problem i partnerovo izbjegavanje razgovora na tu temu. Krenut ćete s izravnim pitanjima, ali partner neće biti raspoložen za odgovore. Nemojte ustrajati, bit će još prilika za razgovore. Nedostajat će vam energije i motivacije, pa će vam s kolegama biti najdraže razgovarati o temama koje se ne tiču posla.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Pokrenut će se ostvarenje planova od kojih ste odustali. Moguća je prilika za brzu zaradu i to možda izvan granica domovine. Povećano vam je i zanimanje za nove spoznaje, što će vas motivirati da samostalno svladate neku vještinu. Dugo sjedenje na radnom mjestu neće proći bez posljedica. Mučit će vas bolna kralježnica.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Novčani problemi mogli bi prouzročiti bračnu svađu i zahlađenje odnosa. Jedno drugom ćete predbacivati pogreške, no ipak ćete prvi popustiti. Poslovna zbivanja bit će zahtjevna. Morat ćete im se posvetiti u potpunosti, nauštrb privatnog života. Večer rezervirajte za odmor, gledanje omiljene serije ili čitanje knjiga.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

S lakoćom ćete nekoga uvjeravati u ispravnost svojih aktivnosti, a vještine koje posjedujete uočit će vaš šef. Nije isključeno da dobijete odgovornije radne zadatke. Ljubavno zadovoljstvo vam je nadohvat ruke. Dan može označiti početak veze s osobom koju dugo priželjkujete, pa ćete se ubrzo naći u njenom zagrljaju.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Stres i povećane obaveze ne ostavljaju vam vremena za obitelj i ljubav. Bit ćete izloženi partnerovoj kritici i nezadovoljstvu. Kontrolirajte osjećaje i ne započinjite svađu. Brzo ćete se umarati, lako gubiti strpljenje i kovati planove za priželjkivane promjene. Neka danas sve ostane samo na tome. Ne poduzimajte ništa novog.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Imat ćete dovoljno vremena za druženje s prijateljima pa ćete voditi zanimljive razgovore, već sad kovati planove za ljetovanje, a neki se upustiti i u zajedničke poslove. Ljubavni odnosi postat će intenzivniji. Bit ćete spremni na ustupke i svojim riječima ili djelima osvježiti odnos. Večer s prijateljima obećava dobar provod.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Možda dvojite oko novog posla i neizvjesnosti kojeg donosi, no imate snage za nove početke. Nastojat ćete poslovne brige ne nositi sa sobom, ali ni kod kuće se nećete moći opustiti. Bit ćete nepovjerljivi prema partneru. Morit će vas sumnje koje će se pokazati neutemeljenima. Češće razgovarajte s partnerom, ne zatvarajte se u sebe.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Privlačit ćete ljude šarmom i jednostavnošću. Neke očekuje iznenadni posjet ili vijest iz inozemstva. Poradite na svom samo-razvoju, osobito ako dulje vrijeme osjećate unutarnje nezadovoljstvo. Potrebna vam je promjena i nadrastanja slabosti, a to ćete najbolje postići ako ćete se baviti kakvom duhovnom tehnikom ili meditacijom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Izbjegavajte poslove koji zahtijevaju preciznost, jer će vas psihički umor spriječit će vas da ih kvalitetno odradite. Odgovarat će vam aktivnosti koje zahtijevaju fizički rad, dok će vas umna naprezanja iscrpljivati. Izvjesna su povećana izdvajanja za preuređenje doma, za zajam ili plaćanje računa.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Morat ćete uložiti više energije kako biste riješili nagomilane poslove. Nećete se slagati s mišljenjem većine kolega, pa ćete pribjeći samostalnom donošenju odluka. Ako ste mlađi, ne oklijevajte nekome staviti do znanja da ste zainteresirani za produbljivanje poznanstva i romansu. Otvoreno pokažite što osjećate.