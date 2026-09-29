Dnevni horoskop za utorak 29. rujna: Bik je željan ljubavi, a Rakovi će imati sreće s novcem

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Vaši planovi, misli i razgovori uglavnom će se vrtjeti oko istih tema. Možda ćete preustrojiti financijske kriterije; ono što vam je do jučer bilo važno, izgubit će svoj značaj. Manje ćete trošiti, podmiriti dugovanja ili dodatno zaraditi. Nećete zapostaviti ni svoju intimu, osobito ako imate uz sebe voljenu osobu. Češće ćete izmjenjivati nježnosti.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete željni ljubavnih uzbuđenja i osvajanja. Uljepšavat ćete se, njegovati, posvetiti njezi tijela i duha. Pazit ćete na prehranu i pojačati fizičku aktivnost. Promijenit ćete životni svjetonazor i lakše odbaciti loše navike. Bit ćete zadovoljni sobom i svojim izgledom. Educirat ćete se i rado ulaziti u knjižare i kupovati knjige zanimljivih naslova.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Aktivnosti povezane s komunikacijama odvijat će se otežano. Nastala zbrka ipak neće narušiti međuljudske odnose, a nespretne situacije okretat ćete na šalu. Obazrivo prihvatite udvaranje osobe čije namjere možda nisu najiskrenije. Dok ćete vi željeti ozbiljnu vezu, druga strana će imati površan odnos prema vama.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Pravo je vrijeme za ostvarenje poslovnih ideja, sklapanje partnerstva i potpisivanje ugovora. Sreća će vas pratiti u polaganju ispita, trgovini i novčanim pothvatima. Bit ćete romantični, skloni sanjarenju i platonskim ljubavima. Društveni izlasci bit će uzbudljivi i nositi dah pustolovine. No zdravlje vam je i dalje osjetljivo pa pripazite!

Foto: ANDOR BUJDOSO

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Izvjesne su promjene u poslovnom i obiteljskom statusu. Osobe na višim položajima u nečemu vas neće podržavati, pa ćete se morati prilagoditi njihovim odlukama i procjenama. Partner će vas neopravdano mučiti sumnjama. Nakon takvih zbivanja, osjetan je pad energije pa će potreba za mirom biti istaknutija.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iznenadit će vas zanimanje prema područjima koja dosad nisu bila predmetom vašeg interesa. Odlučit ćete upisati tečaj joge ili meditacije, ili nabaviti literaturu iz područja psihologije. Slobodnima se smiješi poznanstvo koje može biti povezano putovanjem ili promjenom mjesta boravka. Treba vam što više društva i zabave.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Mogli biste upasti u zamku tajnih ljubavi. Strasti će biti istaknute, a vaša želja jača od razuma. Susret s jednom osobom značajno će utjecati na vaša razmišljanja ili odluke. Ona će objektivnije sagledati vašu situaciju i dati vam mnogo dragocjenih savjeta. Podsvijest će vam biti aktivna pa usmjerite pozornost na znakovite poruke svojih snova.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Poslovne će informacije biti nejasne i prouzročiti zastoje. Radit ćete sporije i teže se koncentrirati. Onima koji su u braku ili vezi, moguća je prepirka s partnerom. Vaši su osjećaji sve jači, pa je i vaš strah od gubitka veći. Suzbijte ljubomoru, osobito ako ste odnedavno u vezi jer druga strana neće shvaćati vaše promjene raspoloženja.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Bit ćete u promjenjivoj tjelesnoj formi. Za ono što volite, naći ćete vremena i energije, dok ćete od nekih obaveza bježati. Iako ćete biti zaokupljeni ljubavlju i potrebom da ugodite partneru, neke se stvari neće odvijati prema vašim željama. Mogli biste ostati razočarani ophođenjem voljenog, no dan je odličan za razgovore i pomirenja.

Foto: Canva

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete organizator izlazaka ili zabave i stoga omiljeni u krugu prijatelja i poznanika. Dobro ćete se zabaviti, naći se sa starim prijateljima ili provesti ugodnu večer daleko od briga svakodnevice. Godit će vam bavljenje s djecom, mladima, rekreativne ili sportske aktivnosti. Putovanja vam donose razne pogodnosti i zanimljiva poznanstva.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Obiteljski odnosi dobit će na težini i postati zamršeniji. Tražit ćete više slobode i prostora za vlastita htijenja. Zamarat će vas jednoličnost, pa ćete bježati u svoj svijet ili drugima djelovati neshvatljivo. U ljubavi ćete pružiti partneru niz neobičnih i uzbudljivih situacija, pa se u vašem društvu neće moći požaliti na dosadu.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Krasit će vas spretnost i rječitost pa ćete iz svake situacije izvući korist. Zaobilazit ćete zapreke i lako dolaziti do povoljnih rješenja. Nesebično ćete se, u skladu s mogućnostima, truditi da udovoljite partnerovim željama i zahtjevima. Odlično ćete se snalaziti u trgovačkim poslovima, intelektualnom radu, a dan je pogodan i za putovanja.