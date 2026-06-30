Dnevni horoskop za utorak 30. lipnja: Djevica je kreativna, Vodenjak je odbojan u ljubavi...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Budite oprezni u kontaktima sa šefovima ili partnerima. Moglo bi vam se dogoditi da planete u pogrešnom trenutku i time ugrozite postignutu razinu pregovora. Uloga drugih u poslovanju bit će istaknuta. Stavite nekome do znanja da nećete još dugo tolerirati podređeni položaj i da želite svoju priliku za dokazivanje.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Većina aktivnosti ili planova bit će usmjerena prema inozemstvu i putovanjima. Mogli biste otputovati u stranu zemlju, sklopiti poslove sa stranim partnerima, otputovati na more ili se više zanimati za strane kulture. Bit ćete puni ljubavne energije koju ćete nesebično ispoljavati prema voljenoj osobi.

Foto: Dreamstime

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 4

Zdravlje: 3

Izvjesne su novčana ulaganja u dom, traženje povoljnih zajmova ili druge mogućnosti koje će vam osigurati uređenje postojećeg poslovnog ili kućnog prostora. Ako ste slobodni, ne nasjedajte na obećanja osobe koju površno poznajete, osobito ako ste žena ovog znaka. Namjere druge strane možda nisu iskrene.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Burna događanja na ljubavnom planu jako će vas uznemiriti i potaknuti na suočavanje sa stvarnošću. Preuveličavat ćete probleme i rješavati ih na svadljiv način. Unesete li više optimizma u svoje postupke i razmišljanja, lakše ćete izaći na kraj s konfliktnim situacijama. Nemojte sanjariti o nedostupnoj osobi.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Otvoreno i bez predrasuda stupat ćete u kontakt s nepoznatima pa nije isključeno da ostvarite novo, ugodno prijateljstvo. Okolinu ćete šarmirati duhovitošću pa biste nekom mogli zapeti za oko. Zbog nagomilanih poslova koje ćete morati odraditi, kući ćete doći u kasnim popodnevnim satima. Zaspat ćete rano od umora.

Foto: viktorcap@gmail.com

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete puni kreativne energije. Svoj ćete dom osvježiti ukrasnim detaljima, slikama ili biljkama. Odnos s partnerom postaje bolji unatoč okolnostima koje sprječavaju potpuni sklad. No zahvaljujući strpljivim razgovorima, približit ćete se problemu koji vas oboje muči. Pripadnicima jačeg spola godit će pojačana tjelesna aktivnost.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

U nečemu ćete previše tjerati inat i nećete htjeti popustiti. Da možda ipak griješite, shvatit ćete tek kada nekoga uvrijedite. Bit ćete u raskoraku između onoga što želite i onoga što nalažu objektivne okolnosti. Obuzeti poslom, karijerom ili obitelji, očigledno niste ni primijetili da ste se od nekih ljudi udaljili. Učinite nešto po tom pitanju!

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete romantični i velikodušni. Privlačit ćete suprotni spolom vedrim raspoloženjem i osmijehom. Lakše ćete komunicirati s ljudima i više uživati u malim stvarima. Marsov utjecaj bit će zaslužan za vašu intenzivniju potrebu za ljubavnim iskustvima. Nakon upornog udvaranja, napokon ćete osvojiti simpatiju.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Puni ste nemirne energije koja je posljedica nakupljenog stresa. Neka vas to ne spriječi da odustanete od nekih današnjih planova. Zaokupit će vas financijska situacija pa ćete pokušati pronaći dodatne izvore prihoda. Mogli preurediti dio prostorija koje biste iznajmljivali podstanarima ili ćete razmišljati o prodaji zemljišta, nekretnine.

Foto: Fotolia

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ako ste netom ušli u ljubavnu vezu, bit ćete zatečeni spoznajom koliko ste se promijenili. Dijelom je za to zaslužan vaš novi partner, a dijelom i vi jer ste možda naišli na svoju srodnu dušu. Ne sumnjajte u svoje sposobnosti, pogotovo ako vas drugi budu hvalili. Ne tražite u tome neke skrivene namjere jer ih neće biti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

U ljubavi ćete biti odbojni prema partnerovim željama i potrebama. Previše ste usmjereni na sebe. Objasnite partneru da ste neraspoloženi i da vam treba više mira. Zbog pada elana nećete imati volje za aktivniji društveni život. Radije ćete se izležavati i odmarati, čitati ili gledati televiziju. Mogli biste se brinuti zbog nečijeg lošeg zdravlja.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete izuzetno raspoloženi za izlaske, a samoću ćete dosta teško podnijeti. Više vremena provodit ćete u društvu prijatelja, partnera, ali i kolega s posla te slušati priče iz njihovog života. Budete li nazočni poslovnom sastanku, do izražaja će doći vaše pregovaračke sposobnosti. Prijatelj u nevolji mogao bi vas tražiti pomoć.