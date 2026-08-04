Dnevni horoskop za utorak 4. kolovoza: Lav je prepun ideja, a Ribe neka pripaze s novcem

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Više ćete se družiti s ljudima s kojima ste poslovno vezani. Možda se pridružite novoj organizaciji ili udruženju, no ostat ćete pri tome da budete samostalni. Dan je povoljan za obnavljanje starih veza, bilo prijateljskih, poslovnih ili ljubavnih. U svemu što radite trebat će vam društvo, pa će tek rijetki među vama biti sami ili osamljeni.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Zateći ćete se u dvojbi i pitati što zapravo želite. Dodatno će vas opteretiti odnos s ljudima od kojih ste očekivali pomoć, a ispostavit će se da vam svojim utjecajima zapravo odmažu. Manjak koncentracije rezultirat će pogreškama, što će osobito doći do izražaja bavite li se ispunjavanjem formulara ili računanjem.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Krizno je razdoblje na planu financija i trebat će vam dosta strpljenja. Novac nemojte olako posuđivati drugima, ali isto tako ne biste sami trebali posuđivati od drugih. Dobro ćete se snalaziti u skupnom radu, a odnos s kolegama kulminirat će u pripremi zanimljivog projekta. Ljubavni se odnos dobro razvija, unatoč vašim hirovima.

Foto: 123RF

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Poslovni stres može se nepovoljno odraziti na zdravlje. Vodite više računa o sebi i pružite organizmu dovoljno sna i aktivnog odmora. Nemojte od sebe očekivati previše, prihvatite odsustvo koncentracije kao manju krizu. Za sve aktivnosti bit će vam potrebna veća strpljivost, ali i odlučnost da se oduprete promjenjivom raspoloženju.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Otvoreni ste za nova iskustva i prilagodljivi za usvajanje novih ideja. Neki će zbog posla krenuti na put, posvetiti se istraživanjima ili će većinu radnog dana provoditi u važnim razgovorima. U ljubavi ćete biti odlučniji. Strasti će se zahuktavati i preuzeti vlast nad razumom, pa će mnogi uploviti u novu ljubavnu vezu ili učvrstiti postojeću.

Foto: FaustFoto

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Za ljubav će vam ostajati malo vremena i energije, pa će mnogima odgovarati nezahtjevna ljubavna zbivanja i partnerova predvidljivost. Svoja razmišljanja nećete otkrivati drugima. Bit ćete zabavljeni vlastitim mislima i uživati u svom svijetu mašte. Snažna podsvijest i intuicija vodit će vas ka stvaranju i otkrivanju novih područja.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Obiteljski život bit će u sjeni vaših ambicioznih planova. To se neće svidjeti ukućanima pa ni ljubavnom partneru. Kako biste izbjegli bilo čiju ljutnju, sjednite svi za stol i porazgovarajte o trenutačnim prilikama. Približite im svoje planove. Neprijateljstvo s jednom osobom sve više raste, što je razlogom vašeg sve većeg nemira.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Uvjerit ćete se da problemi nisu nerješivi i da neke situacije nisu vrijedne pretjeranog uzrujavanja. Ne odustajte od projekta koji vam u budućnosti osigurava izvjestan uspjeh. Ljubavni nesporazum možete riješiti strastvenim zagrljajem i iskrenim priznanjem onoga što osjećate. Pripazite na zdravlje i iscrpljenja kojima ste skloni.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

U intenzivnom ste razdoblju u kojem će mnogi događaji dobiti na važnosti. Manje ste introvertirani nego inače i sve češće želite da se vaša riječ čuje. Otkrit ćete nova mjesta koja dosad niste zamjećivali ili životne sadržaje koji odgovaraju vašem temperamentu. Poznanstvo s osobom suprotnog spola osvježit će vam svakodnevicu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nedostajat će vam promjene i uzbuđenja, a za neke procese trebat će vam više vremena. Manjak koncentracije i dobre organizacije nepovoljno će se odraziti na poslovne aktivnosti. Slobodni će biti u potrazi za romantičnom osobom, dok će se ostali više baviti stambenim pitanjima: preuređenjem, proširenjem ili preseljenjem.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Većinu zadataka možete riješiti bez većih zapreka ili ćete se osloniti na poznanstva i dobar odnos s kolegama. Pratit ćete važna događanja i biti u trendu s aktualnim zbivanjima. Slobodni se mogu naći pred novim ljubavnim prilikama. Pozornost će vam privući osoba koja razumije vašu potrebu za druženjem i raznovrsnošću.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Svima će biti ugodno raditi s vama, a i vi ćete tuđe provokacije ili zanovijetanja trpjeti lakše nego inače. Riješite zapetljan odnos s partnerom. Pomoglo bi ako porazgovarate ne samo o tome hoćete li ići u kino ili na večeru, nego i o tome što vas u vezi, poslu, obitelji i životu općenito smeta. S novcem postupajte mudrije.