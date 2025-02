Dnevni horoskop za utorak 4. veljače: Bik treba usporiti, a Djevicu čeka iznenadna ljubav

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Nemojte se upuštati u riskantne i nedovoljno promotrene poslove. Izbjegavajte ljude koji vam nastoje nešto prodati. Bit ćete vrlo probitačni, što bi vas moglo natjerati da se na poslu počnete više dokazivati. Raznovrstan društveni život osobito će pogodovati slobodnima i onima mlađe dobi.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Susretat ćete se s različitim mišljenjima i stavovima, no znat ćete ispravno reagirati. Imat ćete jasan uvid u zamršene i neizvjesne situacije, samim time i načine njihova rješavanja. Bit ćete skloni pretjeranoj psihofizičkoj aktivnosti, što će pojačati osjećaj umora i potaknuti vas da usporite ritam.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Živcirat će vas sitnice, a nekim poznanicima koje ćete sresti nećete se previše razveseliti. Osjećate li zasićenost zbivanjima, provedite neko vrijeme sami – sebi ćete biti najbolje društvo. Razmislite o svemu što vam se događa, jer biste mogli doći do zanimljivih spoznaja i uzroku svojih problema.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Osjetite li umor i zasićenje, pomoći će vam nekoliko sati opuštanja, kava s prijateljima ili popodnevni odmor. Partner bi vas mogao iznenaditi darom ili izljevima nježnosti koji će vam uljepšati dan. Imat ćete uspjeha u intelektualnim aktivnostima, a vaše ideje naići će na dobar odjek kod šefova.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Zbog neraspoloženja i malodušnosti imat ćete osjećaj da je svima bolje nego vama. Odagnajte takva stanja druženjem s osobama koje vas uvijek razumiju, ali i znaju nasmijati. Zatražite savjet, otvorite se. Ne žalite za nekim propuštenim prilikama - ne vrijedi vam se živcirati oko stvari na koje više nemate utjecaja.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete raspoloženi za izlaske i ostale društvene sadržaje. Ako ste slobodni, u većem društvu mogli biste upoznati osobu koja će vam se svidjeti na prvi pogled. Ako ste nedavno sklopili radni odnos ili dobili unapređenje, utvrdit ćete da ste opravdali povjerenje koje vam je iskazano. Nekima je moguća vijest iz inozemstva.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Iz tuđih iskustava lakše ćete shvatiti što vam se događa i doći do rješenja vlastitih problema. Planetarni položaji upućuju na bavljenje nasljedstvom, nekretninama ili novčanim ulaganjima. Provjerite stanje na računu, platite režije i potražite izgubljeni račun ili potvrdu. Nesebično ćete pomoći potomcima kako bi zakoračili u samostalan život.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete lucidni i brzo ulaziti u suštinu stvari, no nedostajat će vam takta i popustljivosti. Zbivanja na ljubavnom planu natjerat će vas na suočavanje sa stvarnošću i donošenju odluka. Partner neće imati strpljenja čekati na nešto što ste mu obećali. Na radnom mjestu suočit ćete se sa zabušavanjem suradnika i kolega.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Bit ćete dopadljivi, lijepo ćete se odijevati i više ulagati u njegovan izgled. Želite li promijeniti frizuru ili boju kose, danas je idealan dan za to! Do dragocjenih otkrića o sebi i ljudima koji vas okružuju doći ćete u trenucima samoće, pa nemojte pristajati na druženje i izlaske ako vam neće biti do toga.

Foto: Dreamstime

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Prepustit ćete se zbivanjima bez opterećenja. Mlađi će biti u potrazi za društvom i glavni zabavljači. Ljubavna su zbivanja na prekretnici. Želite li ih usmjeriti u željenom smjeru, djelujte brzo. Na pomolu su i nova poznanstva, a prilike za ljubavne početke bit će povećane. Stariji će uživati u miru svoga doma i ležernim razgovorima.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nemojte se živcirati zbog svake sitnice jer se na taj način nepotrebno iscrpljujete. Prihvatite da neke stvari morate obaviti, ma koliko god vam teško pale. Pronađite ravnotežu i u moru obaveza odvojite vrijeme samo za sebe. Spremni ste na nova ljubavna iskustva, no izostat će prave inicijative s druge strane.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Napete obiteljske situacije otklanjat ćete humorom, a izlasci s prijateljima bit će djelotvorni protiv osjećaja dosade. Bez obzira na godine, željet ćete učiniti nešto za sebe i proširiti znanje. Mnogo vremena provodit ćete na internetu u potrazi za informacijama koje trebate. Neki će se zbližiti s osobom s kojom održavaju platonski odnos.