Dnevni horoskop za utorak 7. listopada: Lavu ide s novcem, a Bikovi daju mudre savjete...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Ostavljat ćete snažan dojam na osobe do čijeg mišljenja držite. Dobit ćete kompliment ili priznanje koji će vam mnogo značiti. Planirate li adaptaciju stana, prije nego se upustite u radove zatražite savjet stručnjaka. Dan je povoljan za razmišljanje o svojim ljubavnim željama, ali i za iskren razgovor s partnerom o prešućivanim temama.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Bit ćete razapeti na više strana. Morat ćete istodobno voditi brigu o obitelji, djeci i na vrijeme obavljati poslovne zadatke. No osjećajna zbivanja ići će vam na ruku. Bit ćete puni optimizma i shvatiti da na tom planu vrijeme radi za vas. Dat ćete mudar savjet nekom tko ima probleme sa svojim tinejdžerom.



Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Iskoristite povoljne planetarne utjecaje, osobito bavite li se odgojem i obrazovanjem te umjetnošću. U ljubavnom životu bit ćete puni inspiracije. Oni koji su u vezi mogli bi partneru predložiti zajednički život. Slučajan susret ili telefonski poziv unijet će u vaš život pozitivne novosti. Uvjerit ćete se da vas se stari prijatelj rado sjeća.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Pokušat ćete svoje ljubavne želje ostvariti preko noći, što će se pokazati pogrešnom taktikom. Suspregnete li brzopletost, uvidjet ćete da se situacija razvija u vašu koristi. Razgovarajte, komunicirajte s partnerom, ne držite osjećaje u sebi. Imate li radove u kući, pomno nadzirite rad majstora.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Koncentracija će vam biti odlična pa s pamćenjem neće biti problema. Studenti će organizirano pripremati ispite i usvajati novo gradivo. Neki će pronaći posao ili krenuti u privatno poduzetništvo. Pružit će vam se povoljna prilika za kupnju automobila ili namještaja. S novcem ćete općenito vrlo vješto rukovati.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Tjelesni napori jako će vas iscrpljivati, pa se više odmarajte i izbjegavajte nošenje teških stvari. Slobodnima će trebati prilično energije kako bi se odlučili na promjene. Ne dopustite da vas bivši partner opet zaslijepi obećanjima, koje nije ispunio ni onda kad je trebalo. Planirate li kupiti stan, doći ćete u posjed vrijednih informacija.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Mogli biste se naći na udaru nečije neutemeljene kritike ili će netko očekivati od vas odanost. Neće vam odgovarati neraščišćena poslovna situacija. Otežana će biti i komunikacija, pa bi moglo doći do nesporazuma s kolegama. Vodite računa da svojim nemarom ne upropastite ljubavni odnos koji ima dobre izglede.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Više ćete razmišljati o ljubavi ili tražiti prigodu za zabavu. Zanimat će vas društvena događanja, rado ćete se odazvati pozivu za izlazak ili sami nekoga pozvati na kavu. Ako se danas vraćate s puta, budite strpljivi i oprezni. Izbjegavajte brzu vožnju i pretjecanje. Neki će na poslu ostati dulje raditi.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zabavljat ćete prisutne, bilo na poslu ili u društvu. Znat ćete uputiti pravu riječ i snalaziti se u različitim temama. Lakše ćete osvajati druge i uživati u obostranim simpatijama. Razveselit ćete partnera ljubavnom izjavom, znakom pažnje ili manjim darom, a neki među vama bi to isto i sami mogli doživjeti od partnera.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Moguća je neugodna rasprava s roditeljima zbog njihove sklonosti da se miješaju u vaš ljubavni život. Neaktivan način života bit će izvor razdražljivosti, pa je vrijeme da se pokrenete i učinite nešto za sebe. Ne gubite vrijeme na beskonačne analize i kopanje po prošlosti. Iskoristite svaki trenutak i sve što vam se pruža.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

S lakoćom ćete uspostavljati kontakte. Bez razmišljanja ćete stavljati do znanja što želite i otvoreno razgovarati o svemu. Bit ćete osjetljivi prema tuđim problemima pa će vas pogađati novinski članci tužna sadržaja. U ljubavi ćete ostvariti nešto što ste potajno priželjkivali. Simpatija će vam uzvratiti osjećaje.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Očekuje vas pojačana intelektualna aktivnost. Često ćete razgovarati na telefon. Mogli biste se odlučiti na kupnju na rate, otvoriti novi bankovni račun ili potrošiti previše novca. Možda vas unutarnje nezadovoljstvo tjera da kupnjom stvorite osjećaj ugode. Na ljubavnom planu postižete uspjeh – nekog ćete uspješno osvojiti!