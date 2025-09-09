Dnevni horoskop za utorak 9. rujna: Ribe rješavaju poslovni problem, Vaga se usavršava...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ako ste nešto isplanirali za svoju dušu bilo da je to hobi ili odmor, ne dopustite da vas itko u tome omete. Morat ćete nekim ljudima izravnije dati na znanje da previše troše vaše slobodno vrijeme. Mogle bi vas preplaviti uspomene iz prošlosti ili sjeta zbog ljubavnog prekida. Nerado ćete se prepuštati takvim mislima, ali to će biti jače od vas.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Uspješno ćete izaći na kraj s obavezama, nuditi pomoć drugima i preuzimati na sebe tuđe zadatke. Procijenite vrijeme koje imate na raspolaganju, kako se ne bi dogodilo da zbog drugih ne stignete obaviti ono što je vama prioritet. Večernji sati proteći će u druženju i zabavi s prijateljima ili partnerom.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Neki se planovi neće ostvariti, što će vas ispuniti nezadovoljstvom. No to je samo jedan od onih dana kad ništa ne polazi za rukom i koji je prolazan. Shvatit ćete da ionako malo toga ovisi o vama. Mogli biste se posvađati sa šefom, osobito ako već dulje vrijeme primjećujete da neke kolege protežira, dok vas podcjenjuje.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mogući su zanimljivi susreti i poznanstava od kojih neka mogu prerasti u ljubavna. Očekuje vas izlazak u društvu veselih ljudi ili ćete poći na putovanje koje ste pomno planirali. Dokazat ćete se kao uspješan organizator, osobito kad su posrijedi poslovi u kojima se traži vještina improvizacije i brzog donošenja idejnih rješenja.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Novčani problemi održavaju se na obiteljsku stabilnost, stvarajući netrpeljivost i svađe. Dođite do rješenja tako da sve ukućane uključite u razgovor. U ljubavi vas očekuju ugodni trenuci, osobito ako ste u ozbiljnoj vezi ili braku, dok će ostali imati prigodu dobro se zabaviti u društvu privlačne i zanimljive osobe.

Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Budite ustrajni i kad nešto počnete, pokušajte to i završiti. Ljubavni partner osjetit će na svojoj koži nalet vašeg neraspoloženja. Mogli biste se sporječkati zbog ljubomore ili neriješenih problema iz prošlosti. Potrudite se uskladiti slobodno vrijeme s partnerovim, jer nedovoljno bliskosti potkopava vaš odnos.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Lako ćete usvajati nova znanja i usavršavati se. Tražit ćete društvo ljudi od kojih možete nešto novog naučiti ili doznati. Naiđete li na neke dvojbe u svojim životnim planovima, slijedite svoje snove ma koliko god vam se činile neostvarive. Nova poznanstva i simpatije moguće su u svakodnevnim situacijama.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nestrpljivi ste i spremni na nove početke. Hrabro ćete se suočiti sa zaprekama i svladavati teškoće. Znat ćete da sada sve što činite daje rezultate. Bujanje kreativnosti i dobro snalaženje u napetim situacijama pomoći će vam da iskažete smjelost. Ljubavni odnos sve je uzbudljiviji – partner se trudi oko vas pokazujući da vas voli.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Osjetit ćete prihvaćanje okoline i poštivanje sredine. No cijena svega toga bit će vaš psihofizički umor i tanki živici. Nemojte toliko ugađati drugima! Mogli biste donijeti odluke vezane uz selidbu, kupnju ili prodaju stana, a potom ih odgoditi jer ćete zaključiti da je to ipak prevelik zalogaj za vas.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Partner vam iskazuje ljubav, iako ćete strahovati od utjecaja njegove bivše ljubavi. No shvatit ćete da je na taj odnos partner odavno stavio točku. Mnogo ćete razgovarati, telefonirati ili se dopisivati s prijateljima. Očekuju vas ugodna zbivanja vezana uz rođake. Moguć je nenajavljen posjet ženske osobe.

Foto: Canva

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Mogli biste dobiti honorar ili ćete nastaviti s pregovorima oko posla od kojeg ste već odustali. Prihvatite svaku promjenu, ma koliko vam se činilo da joj niste dorasli. Ponudi li vam se prilika za putovanje u inozemstvo, mogućnost dodatnog, honorarnog posla ili vam netko ponudi suradnju, ne oklijevajte predugo!

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planeti će vas ispuniti osjećajem zadovoljstva i donijeti pozitivan razvoj nekih situacija. Imat ćete skladne odnose s ljudima s kojima surađujete ili živite. Riješit ćete poslovni problem ili nesporazum s kolegom. U ljubavi ćete ostavljati dojam odlučne osobe, pa ćete lako skrenuti pozornost onoga tko vam se sviđa.