Do većeg seksualnog užitka se dolazi vođenjem seks-dnevnika

Imate potpuno pravo saznati svoje seksualno ‘ja’, izraziti ga i zadovoljiti, no dužni ste istraživati sami što vam čini ugodu, samima ili u partnerovu društvu. Jer imate pravo ne samo na seks, nego na uzbudljiv i oslobađajući, nevjerojatan i intiman seks pun osjećaja, smatra Nina Hartley, autorica priručnika “Nina Hartley’s Guide to Total Sex”.

- Neprepoznavanje želja vlastita tijela napravit će neugodu u krevetu i vama i partneru s kojim ga dijelite. Napravite zato priručnik seksualnih odnosa pa ga proučavajte u slobodno vrijeme. Masturbacija nije samo ugodan način ublažavanja stresa, to je i praktično učenje. Ono što naučite na ovaj način, možete prenijeti i na druge - kaže autorica.

A kako ćete zadovoljiti svoju seksualnu potrebu i želju?

- Ključ je uspostava seksualne veze s kompatibilnim partnerima. Ako se priklanjate seksualno neprikladnoj osobi, vaše želje neće se ostvariti. I to je onda trajna formula za nesreću. Ljudi koji predugo ostaju u nesretnim brakovima nisu spremni prihvatiti da su sa supružnikom seksualno nespojivi - kaže Nina Hartley.

Samo potpuno otkrivanje sebe jamči povjerenje koje je potrebno za stvarnu intimnost.

- Ako želite oralni seks, tražite ga od partnera/partnerice. Nemojte im gurati glavu u krilo i nadati se najboljem - kaže Nina i dodaje da za sve što želite morate - pitati.

- Nitko ne čita vaše misli, pogotovo kad ste uzbuđeni. Učenje artikuliranja vaših želja jedna je od najvažnijih lekcija spolnog odgoja koju svatko mora proći. Upamtite i da budete velikodušni jer ćete natrag dobiti onoliko koliko i sami dajete. Seks nije natjecanje, pa stoga ne pokušavajte zasjeniti ili nadmašiti jedan drugoga.

Uživajte u partnerovu zadovoljstvu jer bi to i za vas trebali biti nagrada i užitak. Ako ne osjetite potrebu da zadovoljite i budete zadovoljeni, na pogrešnom ste mjestu te je možda vrijeme da krenete dalje i potražite nekog novog - kaže autorica. Seks nas čini ranjivima, stoga u spavaćoj sobi nema mjesta pasivno-agresivnoj manipulaciji partnerom. Koristite moć seksa u pozitivne svrhe, jer on to i jest, nadahnjuje oboje - kaže autorica.