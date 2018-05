Dobila sam 35.000 kn potpore i opremila sam obrt za šivanje

Posljednje tri godine u Karlovačkoj županiji raste broj žena koje pokreću posao uz pomoć mjera za samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Lani ih je iskoristila 21 žena te im je ukupno odobreno 724.000 kuna bespovratnih sredstva.

Ove godine u prva tri mjeseca Zavod je zaprimio desetak zahtjeva gdje nam kažu da se po poslovnom planu može dobiti najviše 55.000 kuna.

- Hrabrost, upornost i rad potrebni su za kretanje u poduzetništvo, a uz to mjere HZZ-a za samozapošljavanje svakako olakšavaju početak. U Hrvatskoj je situacija jako teška i bez te početničke injekcije je puno teže. Svakome tko kreće u poduzetništvo preporučila bih mjere Zavoda jer su meni puno pomogle.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Neke stvari si u prvoj godini stvarno ne bih mogla priuštiti, možda u drugoj, trećoj, no tada već kaskate. Super su za početnike, to je kapital koji nemamo za ulaganje u posao, a u prvoj godini pokretanja posla vam treba doza novaca da vas pokrene - kaže Ivana Sladić (38), vlasnica obrta za usluge šivanja vjenčanica i svečanih haljina “Fashion by IS” u Belajskim Poljicama pokraj Karlovca.

Obrt je otvorila prije gotovo godinu dana kada je temeljem mjera područnog HZZ-a dobila 35.000 kuna koje je uložila u nabavku opreme za rad, te za pokrivanje troškova poslovanja. Ivana je školovani majstor krojač i cijeli život je radila za druge, uglavnom u salonima vjenčanica, te za neke naše dizajnere kod kojih je usavršila struku.

Uskoro prva godina rada

- Posljednjih sedam godina radila sam u Zagrebu što mi je oduzimalo puno vremena na putovanje. Budući da sam samohrana majka 13-godišnjakinje koja je ušla u pubertetske godine, to me najviše ‘natjeralo’ da dam otkaz i otvorim obrt u kući kako bih uskladila obiteljske i poslovne obaveze.

Raspitala sam se za mogućnosti i saznala za mjere HZZ-a za samozapošljavanje što je za mene u tom trenutku bio najbolji izbor. Upravo zbog njih sam i krenula u sve jer temeljni kapital nisam imala.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Uvjet je bio da godinu dana budem prijavljena na Zavodu tako da sam naglo odlučila dati otkaz i prijavila se na “burzu” - govori dodajući da je nakon predaje zahtjeva za dodjelu sredstava za samozapošljavanje sve išlo svojim tijekom.

U svibnju će biti godinu dana otkako je Ivana otvorila obrt. Novac od Zavoda iskoristila je za nabavku stroja za šivanje, nekoliko lutki koje su joj potrebne za izradu haljina ručnog rada, te za opremanje prostora kojeg je uredila u svojoj kući, te za troškove doprinosa, za promidžbu...

- Na putu do ostvarenja prava na mjere najteže mi je bilo izraditi poslovni plan koji mora sadržavati podatke o poslovanju u prvoj poslovnoj godini te u kojem bi se smjeru ono trebalo nastaviti prema čemu se vidi hoće li to izaći na dobro ili ne. S time se još nisam susrela, pa sam se za pomoć oko izrade plana obratila Hrvatskoj gospodarskoj komori gdje su mi susretljivi djelatnici besplatno pomogli napraviti plan.

Nakon predaje zahtjeva HZZ-u, novac je uplaćen kroz mjesec dana, a moja dužnost je bila priložiti račune na kojima je vidljivo na što je dobiveni novac uložen - priča Ivana.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Uz puno posla kroje se i planovi

- Iako je prerano reći, zadovoljna sam. Još je puno ulaganja, no imam sve više klijenata, i to zadovoljnih, na što sam najponosnija. Inače se razlikujem od drugih po tome što radim vjenčanice po narudžbi za prvo nošenje, a kasnije ih nudim na posudbu. Večernje haljine po narudžbi radim isključivo za prodaju. Radi se po cijele dane, no navikla sam jer sam tako radila i prije.

Sada je puno lakše, a imam i vrijeme za obitelj, kuhanje i druženje s kćeri. A poslovnih planova imam na pretek - slijedi brendiranje mojih vjenčanica i večernjih haljina, a vjerujem da ću iduće godine zaposliti i jednu djelatnicu jer sam ovog proljeća morala odbiti šivanje 11 večernjih haljina jer ih ne stignem napraviti sama - zaključuje.

