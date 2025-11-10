Dobitnik nove Toyote: Sretan sam, bijela Toyota ide uz more!

Veseo i ushićen, baš kao i većina dobitnika nagrada, Stipe Vojnić (80) iz Dugog Rata pored Splita preuzeo je u petak svoju novu Toyotu C-HR, kao pobjednik nagradne igre "Igraj i osvoji novu Toyotu C-H" za čitatelje 24sata i pretplatnike Oranža.

Stipe je automobil preuzeo u društvu sina i zeta. Bijela boja automobila posebno mu se svidjela, istaknuvši kako se savršeno uklapa u predio iz kojega dolazi - uz more i ljeto.

- Toyota je kvalitetan automobil i baš sam zadovoljan što sam je osvojio. Često igram nagradne igre i pretplatnik sam 24sata. Kad ste me izvukli, bio sam istovremeno sretan i u šoku jer uopće nisam očekivao ništa - rekao je Stipe.

Dodao je kako je izuzetno lijepo osvojiti ovakav automobil. Planira ga koristiti povremeno, a poslužit će, kako kaže, i za obitelj:

- Planiram suprugu provozati, a vozit će ga i sin koji je pomorac kad dođe kući.

Također je pozvao sve da igraju nagradne igre jer možda, poput njega, i oni budu sretni dobitnici.

Nagradna igra trajala je gotovo dva tjedna, tijekom kojih su čitatelji dnevnih novina 24sata i pretplatnici digitalne pretplate Oranž mogli slati kupone.

Inače, nova Toyota C-HR Plug-in 2.0 PHEV 5D E-CVT COOL ima potpuno modernu plug-in hibridnu tehnologiju koja omogućuje vožnju gotovo isključivo na struju s dosegom do 66 kilometara, pružajući glatku i udobnu vožnju svakodnevnim rutama.