Dobra je za žgaravicu, za kosti, nema šećera i dodanih kalorija

Mišljenja o tome koliko je mineralna ili gazirana voda zdrava podijeljena su - jedni je smatraju ljekovitom, a drugi pak vjeruju da je 'obična' voda puno zdravija od nje. Prvo, treba znati kako postoje određeni uvjeti koje mora zadovoljiti gazirana voda iz zemlje da bi je se uopće zvalo 'mineralnom vodom'.

Američka agencija za hranu i lijekove FDA tako navodi da sve što što nosi naziv 'mineralna voda' mora poticati iz geološkim standardima zaštićenog podzemnog izvora. Isto tako, minerali i drugi elementi u tragovima moraju zaista i biti dio sastava te vode, a ne kasnije u nju dodavani. Isto tako, ne postoji jedna univerzalna mineralna voda - postoji više vrsta koje se međusobno razlikuju po prisutnim tvarima i po njihovoj koncentraciji i zastupljenosti, a što opet ovisi o tome iz kakvog tla koja voda potječe.

- Nije svaka mineralna voda ista - kaže dijetetičarka dr. Nora Minno i objašnjava da je u nekim vrstama koncentracija određenih minerala (željeza, kalcija ili natrija) veća, dok je u drugima manja.

Zdravstvene prednosti mineralne vode

Osim što kao i 'obična' voda pomaže da ostanemo hidrirani, mineralna voda može pomoći i da u organizam unesemo neke potrebne tvari.

- Neke od hranjivih tvari možemo dobiti i iz mineralne, na primjer kalcij koji nam je nužan za održavanje zdravlja kostiju i srca - kaže dijetetičarka dr. Abbie Gellman i dodaje da su istraživanja sa ženama koje su pile mineralnu vodu bogatu kalcijem pokazala da su imale bolju gustoću kostiju i kralježnice.

I drugi minerali iz mineralne vode imaju neke zdravstvene koristi: većina vrsta sadrži i željezo, nužno za normalno funkcioniranje mnogih organa u tijelu, ali i za rad mozga.

- Onima koji pate od anemije voda bogata željezom može pomoći da povećaju i održe razinu željeza u krvi -, kaže dijetetičarka dr. Nora Minno.

Osim željeza mineralna sadrži i fluor koji igra važnu ulogu u zdravlju zubi i razvoj kostiju, te kalij koji pomaže u kontrakciji mišića i regulaciji tjelesne tekućine.

Mineralna voda poboljšava i želučane funkcije, kaže Minno.

- Studija iz 2016. pokazala je da bikarbonatna mineralna voda može pomoći u neutralizaciji izlučivanja kiselina, što povećava pH u želucu i potiče lučenje probavnih hormona - rekla je, a ista studija pokazuje da sulfatne i magnezijeve mineralne vode smanjuju i zatvor i poboljšavaju rad crijeva općenito.

Još jedna zdravstvena korist od mineralne vode je ta što nam može zamijeniti i nezdrava gazirana pića, i to bez dodanih šećera i kalorija - kaže Minno. Nije tako ukusna, ali je zdrava.

Mogući nedostaci mineralne vode

Stručnjaci zapravo nemaju ništa negativno za reći o mineralnoj vodi, osim da se zbog natrija koji sadrži ne preporučuje onima sa visokim krvnim tlakom.

Treba li piti mineralnu vodu svaki dan?

Dr. Minno kaže da čak i svakodnevno pijenje gazirane vode ima neke prednosti - posebno jer pomaže da dobijete određene minerale koje možda nećete dobiti u prehrani, poput kalcija i magnezija.

- Ako iz prehrane dobivate dovoljno minerala, ne treba piti puno mineralne, no ako vam neki mineral u tijelu nedostaje, preporučljivo ju je piti čak i svaki dan - rekla je za Well and good.

