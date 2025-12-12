Obavijesti

Dođite na adventsku izradu keksića SlatkoLAB by Cukeraj!

Piše Anamarija Dukši,
Foto: Przemek Klos

Djeca će uz stručno vodstvo i pod nadzorom vrhunskih slastičara tijekom trosatne radionice napraviti svoje prve božićne keksiće i ponijeti ih kući da počaste članove obitelji i prijatelje

Jedna od najpoznatijih zagrebačkih 'slatkih destinacija', slastičarnica Cukeraj u kojoj cijelu godinu uživamo u kolačima koji imaju okus kao da su ih pekle naše mame ili bake, tijekom Adventa organizira radionice izrade kolačića za najmlađe slatkoljupce od 5 do 11 godina!

Djeca će uz stručno vodstvo i pod nadzorom vrhunskih slastičara tijekom trosatne radionice napraviti svoje prve božićne keksiće i ponijeti ih kući da počaste članove obitelji i prijatelje! Učinite ove blagdane posebnima uz domaće keksiće koje je napravilo vaše dijete, nećak/inja ili unuk/a - jer nema boljeg poklona od onog napravljenog s ljubavlju!

Mladi polaznici će naučiti mijesiti, peći i ukrašavati kekse te steći odličan temelj za buduće slastičarske poduhvate. Roditelji mogu uživati u zajedničkoj aktivnosti s djecom ili djeca mogu sudjelovati samostalno. Nakon što izrade kolačiće, kreativno će oslikati pakiranje u kojem će kući ponijeti oko 500 grama božićnih keksića.

Termini radionica:

14.12. 20. i 21.12. 27. i 28.12.

9:30 - 12:30 i 17:00 - 20:00

Lokacija: Cukeraj, Petrinjska 61, Zagreb

Cijena: 59 eura

Prijave online putem linka: Prijava na SlatkoLAB.

