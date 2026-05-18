Dolaze vinari iz cijele Hrvatske

Dođite na Festival MoslaVina: Kutina ovog vikenda postaje nezaobilazna vinska destinacija

Piše Anamarija Dukši,
Foto: TZ grada Kutine

Tijekom svibnja Kutina postaje nezaobilazno mjesto susreta vinske tradicije i suvremenog enološkog izričaja, a vrhunac događanja očekuje se u petak i subotu, 22. i 23. svibnja

Ne morate potezati do Toskane, niti do Istre kako biste doživjeli pravu vinsku priču koja vas čeka na manje od sat vremena od Zagreb, u srcu Moslavine. Ovaj vinorodni kraj sve se snažnije pozicionira kao nezaobilazna destinacija za ljubitelje dobre kapljice, a svibanj u Kutini u potpunosti je posvećen vinu, tradiciji i uživanju.

Upravo je predstavljanjem izvornih sorti vina otvoren mjesec vinskih događanja, gdje su posjetitelji imali priliku kušati odabrana vina moslavačkih vinara. Posebnu pozornost ponovno je privukla autohtona sorta Škrlet, ponos Moslavine, koja svojim svježim i voćnim karakterom sve češće osvaja i širu publiku.

Foto: TZ grada Kutine
Tom je prigodom najavljena i 32. izložba vina izvornih hrvatskih sorti - Festival MoslaVina, jedinstvena manifestacija koja okuplja vinare iz cijele Hrvatske s ciljem predstavljanja, ocjenjivanja i nagrađivanja najboljih vina proizvedenih od autohtonih sorti.

Foto: TZ grada Kutine

Tijekom svibnja Kutina tako postaje nezaobilazno mjesto susreta vinske tradicije i suvremenog enološkog izričaja, uz bogat program posvećen vinskoj baštini Moslavina, a vrhunac događanja očekuje se u petak i subotu, 22. i 23. svibnja, kada se održava Festival MoslaVina.

Direktorica Turistička zajednica Grada Kutine Ivana Grdić istaknula je važnost ove manifestacije za promociju lokalne vinske scene i identiteta regije: 'Ovakva događanja ključna su za očuvanje i promociju naših autohtonih sorti te dodatno pozicioniranje Moslavine i Kutine kao prepoznatljive vinske destinacije. Pozivam sve ljubitelje vina i dobre atmosfere da nam se pridruže i uživaju u bogatom programu koji smo pripremili tijekom svibnja.'

Foto: TZ grada Kutine

