Dođite na teniski turnir 'Autizam nije out!' na Šalati

Zagrebački rotary klubovi ponovno udružuju snage s istim ciljem, sportom stvarati prostor podrške, razumijevanja i uključivanja.

Rotary klubovi Zagreb Grič i Zagreb Gornji Grad organiziraju donatorski teniski turnir parova Rotary Zagreb Open, koji će se održati u subotu, 9. svibnja 2026. godine, na terenima SRC Šalata u Zagrebu. Turnir se održava pod porukom: 'Autizam nije out!'.

Cilj turnira je prikupljanje sredstava za projekte koji doprinose kvaliteti života mladih osoba iz spektra autizma i njihovih obitelji, kao i podizanje svijesti o važnosti uključivosti i razumijevanja u zajednici.

Turnir je otvoren svima, neovisno o članstvu u Rotaryju. Kotizacija iznosi 100 eura po paru, a uključuje sudjelovanje na turniru te druženje uz jelo i piće nakon sportskog dijela programa.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže, na terenu ili uz teren, i podrže ovu humanitarnu inicijativu.