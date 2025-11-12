U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu u četvrtak, 13. studenoga, u 13 sati održat će se predstavljanje edukativne slikovnice 'Dobri Kolesterolko u borbi za zdravo srce'
Dođite u HNK na predstavljanje slikovnice 'Dobri Kolesterolko u borbi za zdravo srce'
Slikovnica je nastala u suradnji s Hrvatskim kardiološkim društvom, Zakladom „Hrvatska kuća srca“ i Ministarstvom zdravstva, s ciljem da djeci na zabavan i pristupačan način približi važnost pravilne prehrane i redovitog kretanja.
Kroz priču o Dobrom i Zločestom Kolesterolku mali čitatelji uče kako zdravim navikama mogu očuvati svoje srce i dugoročno brinuti o svom zdravlju.
Slikovnicu će predstaviti akademik prof. dr. sc. Davor Miličić, dr. med. Ivana Portolan Pajić i autorica Rosie Kugli, a program će upotpuniti nastup učenika Osnovne škole Ivana Gundulića.
Predstavljanje slikovnice dio je edukativne inicijative koja želi podsjetiti da čuvati srce znači čuvati život.
