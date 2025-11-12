Dođite u HNK na predstavljanje slikovnice 'Dobri Kolesterolko u borbi za zdravo srce'

Slikovnica je nastala u suradnji s Hrvatskim kardiološkim društvom, Zakladom „Hrvatska kuća srca“ i Ministarstvom zdravstva, s ciljem da djeci na zabavan i pristupačan način približi važnost pravilne prehrane i redovitog kretanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:39 Najava knjige 'Osam dana u svibnju' | Video: 24sata

Kroz priču o Dobrom i Zločestom Kolesterolku mali čitatelji uče kako zdravim navikama mogu očuvati svoje srce i dugoročno brinuti o svom zdravlju.

Foto: PR

Slikovnicu će predstaviti akademik prof. dr. sc. Davor Miličić, dr. med. Ivana Portolan Pajić i autorica Rosie Kugli, a program će upotpuniti nastup učenika Osnovne škole Ivana Gundulića.

Predstavljanje slikovnice dio je edukativne inicijative koja želi podsjetiti da čuvati srce znači čuvati život.