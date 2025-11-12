Obavijesti

Lifestyle

U ČETVRTAK U 13 SATI

Dođite u HNK na predstavljanje slikovnice 'Dobri Kolesterolko u borbi za zdravo srce'

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: < 1 min
Dođite u HNK na predstavljanje slikovnice 'Dobri Kolesterolko u borbi za zdravo srce'
Foto: 123RF

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu u četvrtak, 13. studenoga, u 13 sati održat će se predstavljanje edukativne slikovnice 'Dobri Kolesterolko u borbi za zdravo srce'

Slikovnica je nastala u suradnji s Hrvatskim kardiološkim društvom, Zakladom „Hrvatska kuća srca“ i Ministarstvom zdravstva, s ciljem da djeci na zabavan i pristupačan način približi važnost pravilne prehrane i redovitog kretanja.

Kroz priču o Dobrom i Zločestom Kolesterolku mali čitatelji uče kako zdravim navikama mogu očuvati svoje srce i dugoročno brinuti o svom zdravlju.

Foto: PR

Slikovnicu će predstaviti akademik prof. dr. sc. Davor Miličić, dr. med. Ivana Portolan Pajić i autorica Rosie Kugli, a program će upotpuniti nastup učenika Osnovne škole Ivana Gundulića.

Predstavljanje slikovnice dio je edukativne inicijative koja želi podsjetiti da čuvati srce znači čuvati život.

