Doktori otkrili koje zdravstvene simptome ljudi često ignoriraju, a uistinu ne bi smjeli

Naravno, pojava jednog simptoma ne znači automatski da je riječ o ozbiljnoj bolesti. Mnogo je mogućih uzroka, od sasvim bezazlenih do onih koji zahtijevaju liječenje. Posebnu pozornost ipak treba obratiti na tegobe koje se pojavljuju iznenada, ne prolaze, ponavljaju se ili se s vremenom pogoršavaju.

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Bol ili pritisak u prsima

Bol u prsima jedan je od simptoma koji se ne bi trebao olako pripisivati probavi, stresu ili istegnutom mišiću. Posebno je važno reagirati ako se javlja osjećaj pritiska, stezanja ili težine u prsima, a bol se širi prema ruci, ramenu, leđima ili čeljusti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ako se uz bol javljaju otežano disanje, mučnina, hladan znoj, vrtoglavica ili slabost, potrebno je brzo potražiti liječničku pomoć jer takvi simptomi mogu biti povezani sa srčanim problemima. S druge strane, bol u prsima može imati niz drugih uzroka, uključujući žgaravicu ili probleme s mišićima, zbog čega je procjena liječnika važna.

Iznenadna ili neobjašnjiva zadihanost

Nedostatak zraka nakon intenzivnog treninga nije neobičan, ali iznenadna zadihanost koja se pojavljuje bez jasnog razloga ne bi se trebala ignorirati.

Otežano disanje može biti povezano s astmom, infekcijom pluća, srčanim tegobama ili krvnim ugruškom u plućima. Posebno je zabrinjavajuće ako se pojavi naglo, pogoršava se ili je praćeno boli u prsima, izrazitom slabošću ili nesvjesticom.

Jaka glavobolja koja se pojavila iznenada

Glavobolje su vrlo česte i u većini slučajeva nisu znak ozbiljne bolesti. Ipak, potpuno drukčija situacija je glavobolja koja nastane naglo i vrlo je intenzivna.

Takozvana nagla, izrazito jaka glavobolja može biti povezana s ozbiljnim neurološkim stanjima. Dodatni znakovi za uzbunu su problemi s govorom ili vidom, slabost jedne strane tijela, zbunjenost, ukočen vrat, povraćanje ili gubitak svijesti.

Neobjašnjiv gubitak kilograma

Mnogi bi nenamjerni gubitak nekoliko kilograma doživjeli kao dobru vijest, no liječnici upozoravaju da značajan pad tjelesne težine bez promjene prehrane ili tjelesne aktivnosti ipak treba provjeriti.

Neobjašnjivo mršavljenje može biti povezano s brojnim stanjima, među kojima su poremećaji rada štitnjače, dijabetes, bolesti probavnog sustava i neke zloćudne bolesti. Sam gubitak težine nije dovoljan za postavljanje bilo kakve dijagnoze, ali posebno zaslužuje pozornost ako ga prate umor, bolovi, promjene apetita ili druge nove tegobe.

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Umor koji ne prolazi ni nakon odmora

Svi se povremeno osjećamo iscrpljeno, osobito nakon napornog razdoblja ili nekoliko loših noći. Međutim, umor koji traje tjednima i ne popravlja se ni nakon dovoljno sna može biti razlog za pregled.

Dugotrajna iscrpljenost može biti povezana, među ostalim, s anemijom, poremećajima štitnjače, infekcijama, poremećajima spavanja i drugim bolestima. Važno je obratiti pozornost i na prateće simptome poput zadihanosti, lupanja srca, vrtoglavice, gubitka težine ili povišene temperature.

Krv tamo gdje je ne očekujete

Krv u mokraći ili stolici, povraćanje krvi ili iskašljavanje krvi simptomi su koje ne treba ignorirati.

Uzroci mogu biti vrlo različiti. Primjerice, krv u stolici može biti posljedica hemoroida, ali i bolesti probavnog sustava. Krv u mokraći može se javiti kod infekcija ili bolesti bubrega i mokraćnog sustava. Upravo zato nije dobro samostalno zaključivati o čemu je riječ, osobito ako se krvarenje ponavlja ili je obilnije.

Promjene u pražnjenju crijeva

Probava se s vremena na vrijeme može promijeniti zbog hrane, putovanja, stresa ili infekcije. No dugotrajniju promjenu vlastitog uobičajenog ritma ne bi trebalo zanemariti.

To uključuje proljev ili zatvor koji traju, značajnu promjenu izgleda stolice, krv u stolici ili osjećaj da se crijeva nakon odlaska na zahod nisu potpuno ispraznila.

Posebno treba reagirati kada takve promjene traju nekoliko tjedana ili su udružene s bolovima u trbuhu, neobjašnjivim mršavljenjem ili krvarenjem.

Stalna ili jaka bol u trbuhu

Bol u trbuhu može nastati već nakon preobilnog obroka, ali nagla i izrazito jaka bol nešto je sasvim drugo.

Ovisno o mjestu i karakteru boli, uzroci mogu uključivati upalu slijepog crijeva, probleme sa žučnim mjehurom, bubrežne kamence, upalu gušterače ili druge bolesti. Posebno su važni simptomi poput povišene temperature, povraćanja, tvrdog i osjetljivog trbuha ili naglog pogoršanja boli.

Otečene noge

Noge i gležnjevi ponekad nateknu nakon dugog sjedenja, stajanja ili vrlo slanog obroka. Ipak, oteklina koja se često ponavlja, traje ili se pojavljuje samo na jednoj nozi zaslužuje pozornost.

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Oticanje može biti povezano s problemima s venama, srcem ili bubrezima. Ako je jedna noga naglo otečena, bolna, crvena ili toplija od druge, posebno je važno brzo potražiti liječničku procjenu.

I tragovi čarapa na nogama najčešće su bezazleni, ali ako ih prati izraženo ili jednostrano oticanje, promjene boje kože ili bol, liječnici savjetuju pregled.

Vrtoglavica koja je jaka ili se ponavlja

Povremena kratkotrajna vrtoglavica može biti posljedica naglog ustajanja ili dehidracije. No snažna vrtoglavica koja se pojavljuje iznenada ili je praćena drugim neurološkim simptomima zahtijeva više opreza.

Posebno treba reagirati ako se uz nju pojave slabost ili utrnulost dijela tijela, smetnje govora, jaka glavobolja, problemi s hodanjem, bol u prsima ili gubitak svijesti.

Utrnulost, slabost ili spuštena strana lica

Iznenadna slabost ili utrnulost ruke, noge ili jedne strane tijela, kao i spušten kut usana i poteškoće s govorom, mogu biti znak moždanog udara.

Kod moždanog udara vrijeme je iznimno važno pa se ne preporučuje čekati da simptomi sami prođu. Čak i ako se povuku nakon nekoliko minuta, potrebno je potražiti hitnu medicinsku pomoć.

Zbunjenost koja se pojavila naglo

Ako osoba odjednom ne zna gdje se nalazi, teško govori, ne može pratiti razgovor ili se ponaša potpuno neuobičajeno, to ne treba pripisati samo umoru.

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Iznenadna zbunjenost može imati brojne uzroke, uključujući infekcije, nuspojave lijekova, moždani udar i druge akutne zdravstvene probleme. Posebno je ozbiljna kada se pojavljuje zajedno sa slabošću jedne strane tijela ili poteškoćama s govorom.

Temperatura koja se stalno vraća

Povišena temperatura najčešće je dio obrambenog odgovora organizma na infekciju. Ipak, temperatura koja dugo traje ili se neobjašnjivo ponavlja trebala bi se provjeriti.

Jednako vrijedi za izraženo noćno znojenje, osobito ako se osoba budi toliko mokra da mora mijenjati odjeću ili posteljinu, a prostorija u kojoj spava nije pretjerano topla. Ako se uz to pojavljuju neobjašnjiv gubitak težine, povećani limfni čvorovi ili izražen umor, pregled je posebno važan.

Rana koja nikako ne zacjeljuje

Posjekotine i ogrebotine trebale bi s vremenom zarastati. Rana koja se stalno ponovno otvara, ne zacjeljuje ili mijenja izgled može biti znak infekcije, problema s cirkulacijom, dijabetesa ili promjene na koži koju treba detaljnije pregledati.

Promjene madeža ili kože

Vrijedi pratiti madeže koji mijenjaju veličinu, boju ili oblik te one koji postaju izrazito nepravilni. Pozornost zahtijevaju i nove kožne promjene koje krvare ili ne zacjeljuju.

Promjena madeža ne znači nužno da je riječ o raku kože, ali takve promjene najbolje je pokazati dermatologu. Žutilo kože ili bjeloočnica također je simptom koji zahtijeva liječničku procjenu.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Promjene na dojci

Kvržica nije jedina promjena na dojci na koju treba obratiti pozornost. Uvlačenje bradavice, iscjedak, promjena oblika dojke, crvenilo, zadebljanje kože ili izgled kože poput narančine kore također su razlozi za pregled.

Velik broj takvih promjena ima dobroćudan uzrok, ali liječnik je taj koji treba utvrditi o čemu je riječ.

Promjene vida i nagla pojava "mušica" pred očima

Sitne točkice ili "mušice" koje plutaju pred očima mnogim su ljudima poznate. Međutim, naglo pojavljivanje velikog broja novih plutajućih točkica, osobito uz bljeskove svjetlosti ili osjećaj sjene odnosno zavjese u vidnom polju, zahtijeva brzu procjenu oftalmologa.

Takve promjene mogu biti povezane s problemima mrežnice, a odgađanje liječenja u određenim slučajevima može ugroziti vid.

Foto: DREAMSTIME

Kada ipak otići liječniku?

Ne treba paničariti zbog svake nove boli ili promjene na tijelu. Većina uobičajenih simptoma ima mnogo mogućih i često bezazlenih objašnjenja. Problem nastaje kada ih mjesecima ignoriramo samo zato što smo se na njih naviknuli.

Dobar je znak za pregled svaka promjena koja je nova i neobjašnjiva, traje dulje nego što biste očekivali, stalno se vraća ili postaje sve izraženija. A kod iznenadne jake boli u prsima, ozbiljnih problema s disanjem, znakova moždanog udara, nagle izrazito jake glavobolje ili drugih naglih i teških simptoma ne treba čekati redovni pregled nego potražiti hitnu medicinsku pomoć.