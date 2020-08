Ivo i Mak paze na svaki detalj prilikom izrade, a koriste vodootporne boje kako se boja ne bi skinula na ki\u0161i i kako bi se tenisice mogle prati u vodi.

Doktori za tenisice: Oni mogu obnoviti vaše stare tenisice i na njima nacrtati što god poželite

Prvo su od malih nogu dijelili ljubav prema istom sportu, a onda su počeli stvarati umjetnost. Ivo i Mak restauriraju stare tenisice i rade 'custom made', crtaju po njima što god poželite, od zmajeva do tekstova pjesama

<strong>Ivo Glavaš</strong> i <strong>Mak Gojnić</strong> prijatelji su od malih nogu, zajedno su trenirali košarku, a kroz odrastanje osim što su dijelili ljubav prema istom sportu, počeli su dijeliti i ljubav prema tenisicama. Kako kažu, uvijek su ih privlačili razni brendovi i modeli, a prije godinu dana počeli su stvarati umjetnost uz pomoć četkica, boja i paleta. 

- Ljubav prema tenisicama se rodila davnih dana, još negdje u osnovnoj školi kada smo počeli nositi prve Nike AF1 i Jordanice. To su nam inače i najdraže tenisice na kojima volimo raditi. Ne znam koliko imamo smisla za umjetnost i može li se to nazvati umjetnošću, ali kreativnosti nikad nije nedostajalo. Uvijek kad vidim neke tenisice bez obzira sviđaju li mi se ili ne, zamislim kako bi izgledale da imaju neki drugi detalj ili da su neke druge boje i zapravo tako dolazim do raznih ideja - rekao je Ivo.</p><p>Tenisice napravljene po želji klijenta ili 'custom made' tenisice dosta su popularne u SAD-u, a Ivo i Mak godinama su to pratili i tražili inspiraciju. Na kraju su prepoznali potencijal u tome i shvatili da je to ono što žele raditi i krenuli su.</p><p>- U početku je to krenulo kao hobi, nešto što smo radili samo za sebe na svojim tenisicama u dnevnom boravku. Tada takvo nešto nije postojalo u Hrvatskoj pa smo tada odlučili samo jednostavno probati. Prijatelji su bili oduševljeni, dapače prve narudžbe su bile od njih, dok su roditelji bili malo skeptični. Kako danas sve lako funkcionira preko društvenih mreža, prvo smo otvorili Instagram stranicu. U početku je najviše narudžbi bilo za restauracije i čišćenje, a te su stvari išle dosta sporije. Narudžbe su "kapale", ali nakon što smo počeli stavljat slike custom tenisica, stranica nam je eksplodirala - priča nam Ivo.</p><p>Od nekud se moralo početi pa su prve 'custom made' tenisice počeli raditi na svojim tenisicama. </p><p>- Na njima smo "pekli zanat" kako bismo mogli usavršiti izvedbu i plasirati ideju. Prvi projekti/narudžbe, osim čišćenja, su nam bile restauracije odnosno popravak boje. To nije tako kompleksno za napraviti, ali samo osvježenje boje na tenisicama vec odaje dojam da su nove čime smo razveselili osobu koja nam je povjerila svoji najdraži par tako da smo i mi bili zadovoljni kako reakcijom tako i samom izvedbom - govori Ivo.</p><h2>Nakon uspješno obavljene restauracije, krenuli su crtati </h2><p>- Nakon što je Mak predložio ideju, počeli smo se igrati. Prvo smo ih čistili tj. probali vratiti u prvobitno stanje, a kasnije smo krenuli s bojanjem i crtanjem. Naravno kako je danas na internetu sve dostupno, pratili smo YouTube tutoriale i druge razne izvore gdje smo naučili o bojama, kako i koje koristiti u raznim fazama. Ne bi vjerovali koliko vrsta i opcija postoji, koje su najkvalitetnije, kako se koje miješaju i na koliko se sitnih detalja treba paziti - objašnjava Ivo.</p><p>Ivo i Mak paze na svaki detalj prilikom izrade, a koriste vodootporne boje kako se boja ne bi skinula na kiši i kako bi se tenisice mogle prati u vodi.</p><p>- Radimo sa akrilnim bojama na bazi vode, koje su vodootporne i tenisice se mogu prati u vodi te se boja neće oprati na kiši. Za izradu custom tenisica je potrebno dosta vremena, u prosjeku je to do 8 sati jer iziskuje dosta pedantnosti - kaže Mak.</p><p>Klijenti im se uglavnom javljaju sa svojim idejama te usporedno s tim oni obavljaju posao. </p><p>- Nekada nam se ljudi jave i cijelo uređivanje prepuste nama što nam odgovara jer onda možemo raditi na novim dizajnima - priča Mak.</p><p>Priprema svake tenisice traje oko sat i pol, a ona podrazumijeva obljepljivanje dijelova tenisica koje ne bojamo i skidanje tvorničkog zaštitnog sloja sa kože. Nakon toga kažu dečki, sve je lako.</p><p>- Meni su najdraži crteži po tenisicama, pogotovo dizajni sa ludim i šarenim bojama i oblicima, a najzahtjevniji projekt koji smo do sada imali bio je oslikavanje jedne prilično velike ženske torbe koja je trajala oko 3-4 dana po 6-8 sati - rekao je Mak.</p><p>Najtraženiji motivi su im tekstovi iz pjesama, zmajevi, leptiri i slične životinje.</p><p>- Ljudi su zaista kreativni sa svojim zahtjevima i uglavnom dodatno personaliziraju neki dizajn koji smo već napravili kako bi se razlikovao točno po njihovom ukusu - kaže Mak.</p><p>Tenisice po želji naručuju mlađi ljudi dok oni malo stariji, ozbiljniji, većinom traže obnavljanje tenisica ili cipela.</p><p>- Radili smo tenisice i košarkašima s obzirom da je uređivanje tenisica dosta popularno u SAD-u, među NBA igračima, gdje oni na svakoj utakmici prilikom zagrijavanja nose takve custom tenisice - priča nam Mak.</p><h2>Cijene tenisica ovise o složenosti dizajna i broju</h2><p>- Cijene custom dizajna po želji kreće se od 300 kuna na više, te ovisno o složenosti dizajna i broju, boja raste. Restauracija je oko 250 do 350 kn ovisno o stanju tenisica - objašnjava Mak.</p><p>Ovaj mladi kreativni dvojac za sada je orijentiran na Hrvatsko tržište, no u budućnosti se planiraju proširiti i dalje.</p><p>- Za sada nam je cilj etablirati se u Hrvatskoj i onda proširiti dalje. Za sada smo zadovoljni interesom domaćih kupaca što je izvrsno s obzirom da se radi o nečemu što nitko prije nas nije radio i svima je to nesto novo i zanimljivo - govori Mak.</p><h2>Za kraj, otkrili su nam savjet kako pravilno održavati tenisice</h2><p>- Za održavanje tenisica bi savjetovao da se ne peru u mašini iako je to dosta popularna praksa jer time može oslabiti lijepilo koje recimo drži džon za gornji dio tenisice. Također bi trebale biti pospremljene na način da im je omogućen minimalni protok zraka, jer baš kao i naša koža ona treba zraka za disanje. Za kožne cipele i tenisice koje se ne nose često bi bilo dobro da se koriste ulošci kako bi ona zadržala svoj oblik i da ih se s vremena na vrijeme premaže voskom kako bi se očuvala boja i zadržala vodootpornost - savjetuju Mak i Ivo iz Shoecleaniquea.</p>