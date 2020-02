Doletjela sam iz Hong Konga u Pariz, tad me ništa nisu pitali

Na dan mog povratka iz Hong Konga, 31. siječnja, počele su kontrole u javnim objektima, pa su mi tako mjerili temperaturu pred ulazom u Politehničko sveučilište, no na letu nazad Air Franceom od Hong Konga za Pariz, nitko putnike nije pregledao, niti ih pitao jesu li, primjerice, prethodno boravili u Wuhanu. Došli smo u Europu kao da nema virusa, priča Barbara Matejčić, slobodna novinarka koja je od 24. do 31. siječnja boravila u Hong Kongu.

Otputovala je tamo 24. siječnja, radi prosvjeda koji se intenzivno odvijaju od lipnja 2019. i već po dolasku suočila se s time da se grad pomalo prazni, kaže. U Hong Kongu je u međuvremenu potvrđeno 8 slučajeva zaraze.

- Došla sam zbog protesta, dočekao me virus. Nestašica je maski za lice, stvara se ogroman red pred apotekom, jer su čuli da su došle. Ulice su sve praznije, pogotovo za grad koji inače ključa - napisala je u statusu na Facebooku 29. siječnja.

- Strah od virusa je svaki dan sve više praznio grad, koji je inače šopingerska meka za kineske turiste. Svi ti bezbrojni Louis Vuittoni, Armaniji i Gucciji su zjapili prazni. Zatvorila su se mjesta masovnog okupljanja, poput muzeja, Disneylanda i sportskih dvorana, javni službenici su dobili naputak da rade od kuće ukoliko mogu, zatvorio se morski i kopneni promet s Kinom, no život je i dalje funkcionirao bez osjetne panike, kaže nam Barbara.

- Moglo se čuti da je Hong Kong stigla karma, jer su maske zbog prosvjednika bile zabranjene, dok su se sada svuda ponavljala automatska upozorenja da se nose maske. Kako ih je nestalo, prodaju se po lihvarskim cijenama, priča Barbara. Kad bi ljudi čuli da su maske stigle u ljekarnu, pred njom bi se stvorio red. Tako je grad, koji je prosvjedima već mjesecima duboko podijeljen na žute - prodemokratske građane, i plave - provladine, korona donekle ujedinila u stavu da je Vlada Hong Konga slabo i kasno reagirala, priča Barbara.

- Zbog toga su zdravstveni radnici, dodaje, zaprijetili štrajkom ukoliko se ne zabrani sav promet s Kinom, a prosvjednici su zapalili ulaz u prostor koji je trebao biti namijenjen za smještaj zaraženih, jer je Vlada odabrala zgradu u blizini školskog i stambenih objekata. Sindikat zdravstvenih djelatnika kaže da su Vladine mjere prevencije širenja virusa 'too little, too late'.

