Na TikToku je u posljednje vrijeme postao pravi hit trend pripreme domaćeg kebaba, a jedan od najpopularnijih recepata proširio se zahvaljujući Maji Jalšovec
Domaća verzija kebaba osvojila je TikTok! Evo kako ga napraviti
Ovaj jednostavan recept pokazuje kako odličan kebab možete pripremiti bez profesionalnog ražnja, direktno u svojoj pećnici, uz minimalan trud i savršene rezultate.
Bivša natjecateljica MasterChefa, Maja Jalšovec, na svom je TikTok profilu podijelila recept od @MezeMike i time dodatno rasplamsala viralnu kebab-maniju.
Za pripremu kebaba potrebno je 650 grama mljevene junetine i jedan veći crveni luk koji prethodno blendamo do fine teksture. Luk u kombinaciji sa solju, paprom, češnjakom u prahu, ljutom i dimljenom paprikom te timjanom daje mesu karakterističan okus i sočnost.
Svi sastojci se pažljivo miješaju dok smjesa ne postane homogena, a zatim se oblikuje u valjak ili manji kružni oblik i stavlja na papir za pečenje.
Pečenje u prethodno zagrijanoj pećnici na 220 °C traje oko 20 minuta, a tajna savršene teksture je u dovoljno visokoj temperaturi koja osigurava da meso ostane sočno i razvije lijepu koricu.
Domaći kebab možete poslužiti u pita pecivima ili tankim lepinjama, uz svježu salatu, krastavce i omiljeni umak. Za one koji vole pikantnije varijante, dodatak ljute paprike ili čilija može pojačati okus. Najbolje je poslužiti ga odmah nakon pečenja, kada je meso najsočnije i najukusnije.
Priprema kebaba kod kuće ima brojne prednosti. Meso je sočnije i ukusnije jer sami kontrolirate količinu začina i masnoće, a izbjegavate i aditive ili konzervanse koji se često nalaze u gotovim verzijama. Osim toga, priprema je jednostavna i brza, a rezultat je jelo koje izgleda i miriše poput kebaba iz restorana.
Recept @MezeMike pokazuje da za izvrstan domaći kebab nije potrebna profesionalna oprema, već samo malo strpljenja i ljubavi prema kuhanju. TikTok trend domaćeg kebaba sada možete isprobati u svojoj kuhinji i oduševiti obitelj i prijatelje sočnim i aromatičnim mesom.
