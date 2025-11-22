Obavijesti

IZ KUĆNE RADINOSTI

Domaća verzija kebaba osvojila je TikTok! Evo kako ga napraviti

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Canva

Na TikToku je u posljednje vrijeme postao pravi hit trend pripreme domaćeg kebaba, a jedan od najpopularnijih recepata proširio se zahvaljujući Maji Jalšovec

Ovaj jednostavan recept pokazuje kako odličan kebab možete pripremiti bez profesionalnog ražnja, direktno u svojoj pećnici, uz minimalan trud i savršene rezultate.

Bivša natjecateljica MasterChefa, Maja Jalšovec, na svom je TikTok profilu podijelila recept od @MezeMike i time dodatno rasplamsala viralnu kebab-maniju.

Za pripremu kebaba potrebno je 650 grama mljevene junetine i jedan veći crveni luk koji prethodno blendamo do fine teksture. Luk u kombinaciji sa solju, paprom, češnjakom u prahu, ljutom i dimljenom paprikom te timjanom daje mesu karakterističan okus i sočnost.

Svi sastojci se pažljivo miješaju dok smjesa ne postane homogena, a zatim se oblikuje u valjak ili manji kružni oblik i stavlja na papir za pečenje.

@maja_jalsovec Kebab iz kućne radinosti - recipe by @MezeMike Sastojci 650 g mljevene junetine 1 veći crveni luk - izblendan sol papar češnjak u prahu ljuta mljevena paprika dimljena paprika timjan Peći na 220 stupnjeva oko 20 minuta #recept #hrana #doner #kebab ♬ original sound - Maja Jalšovec

Pečenje u prethodno zagrijanoj pećnici na 220 °C traje oko 20 minuta, a tajna savršene teksture je u dovoljno visokoj temperaturi koja osigurava da meso ostane sočno i razvije lijepu koricu.

Domaći kebab možete poslužiti u pita pecivima ili tankim lepinjama, uz svježu salatu, krastavce i omiljeni umak. Za one koji vole pikantnije varijante, dodatak ljute paprike ili čilija može pojačati okus. Najbolje je poslužiti ga odmah nakon pečenja, kada je meso najsočnije i najukusnije.

Priprema kebaba kod kuće ima brojne prednosti. Meso je sočnije i ukusnije jer sami kontrolirate količinu začina i masnoće, a izbjegavate i aditive ili konzervanse koji se često nalaze u gotovim verzijama. Osim toga, priprema je jednostavna i brza, a rezultat je jelo koje izgleda i miriše poput kebaba iz restorana.

Recept @MezeMike pokazuje da za izvrstan domaći kebab nije potrebna profesionalna oprema, već samo malo strpljenja i ljubavi prema kuhanju. TikTok trend domaćeg kebaba sada možete isprobati u svojoj kuhinji i oduševiti obitelj i prijatelje sočnim i aromatičnim mesom.

