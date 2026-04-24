Ante se krio 32 godine. Mislio je da Drugi svjetski rat još traje...

U okajskom selu Puljani kraj Promine, u obiteljskoj kući, 18. travnja otkriven je Ante P. (59), koji se kao pripadnik tzv. domobranske satnije sklonio u Sinju i skrivao od listopada 1944. godine! U "odmetništvo" odlučio se, kako kaže, zbog straha, pa i nagovora najbližih i brata Pavla, da će zbog služenja u domobranskoj vojsci biti osuđen od narodnih vlasti, piše Večernji list u travnju 1976. godine. Skrivao se uglavnom u svojoj kući u kanjonu Krke.